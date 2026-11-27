Ocho meses antes de lo previsto, más de 38 millones de españoles estarán habilitados para acudir este domingo a las urnas y renovar el Parlamento, cuya composición determinará quién encabezará el próximo gobierno.

Pedro Sánchez vio en la movilización social desatada por el desahucio de una octogenaria en Madrid la oportunidad de capitalizar electoralmente la crisis habitacional, la mayor preocupación del país (59,5%, según el sondeo del CIS).

Sin embargo, el promedio de encuestas de RTVE anticipa 128 escaños para el Partido Popular (PP), 116 para el PSOE, 61 para Vox y apenas ocho para el Frente Amplio (FA), potencial socio de Sánchez.

En tanto, la derecha encuentra terreno fértil en otras inquietudes ciudadanas: la inmigración (23,1%) y los problemas económicos (24,7%) de un país que, pese a proyectar un crecimiento de 2,6% este año, registra una inflación de 4,1%, el doble de la meta del BCE, y un desempleo superior al 10%.

Con todo, la contienda sigue abierta. La habilidad política de Sánchez, que ha conseguido mantenerse en el poder desde 2018 sorteando sucesivas crisis, y las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que podrían sembrar dudas entre los votantes indecisos, impiden dar por descontado un giro a la derecha.

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