España ante las urnas: cuatro programas y dos bloques en disputa
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Ocho meses antes de lo previsto, más de 38 millones de españoles estarán habilitados para acudir este domingo a las urnas y renovar el Parlamento, cuya composición determinará quién encabezará el próximo gobierno.
Pedro Sánchez vio en la movilización social desatada por el desahucio de una octogenaria en Madrid la oportunidad de capitalizar electoralmente la crisis habitacional, la mayor preocupación del país (59,5%, según el sondeo del CIS).
Sin embargo, el promedio de encuestas de RTVE anticipa 128 escaños para el Partido Popular (PP), 116 para el PSOE, 61 para Vox y apenas ocho para el Frente Amplio (FA), potencial socio de Sánchez.
En tanto, la derecha encuentra terreno fértil en otras inquietudes ciudadanas: la inmigración (23,1%) y los problemas económicos (24,7%) de un país que, pese a proyectar un crecimiento de 2,6% este año, registra una inflación de 4,1%, el doble de la meta del BCE, y un desempleo superior al 10%.
Con todo, la contienda sigue abierta. La habilidad política de Sánchez, que ha conseguido mantenerse en el poder desde 2018 sorteando sucesivas crisis, y las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que podrían sembrar dudas entre los votantes indecisos, impiden dar por descontado un giro a la derecha.
Pedro Sánchez: la vivienda como bandera para retener La Moncloa
Hábil en el cálculo político, según reconocen aliados y adversarios, Pedro Sánchez vio en una crisis social y una derrota parlamentaria la oportunidad de adelantar las elecciones. El desalojo en septiembre de María del Carmen Abascal, de 87 años, del departamento que habitó durante siete décadas y su muerte dos semanas después desataron una ola de protestas en más de 50 ciudades, que congregó a 70 mil personas en Madrid y desembocó en la primera huelga general en 14 años. Ante el rechazo parlamentario de dos decretos para proteger a los arrendatarios, el cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) convocó a las urnas, apostando por redirigir el descontento ciudadano hacia la oposición.
“Estas elecciones van de vosotros, de vosotras, de vuestro empleo, de vuestra dignidad, de vuestros derechos, de vuestras libertades, de vuestra vivienda”, afirmó en el último debate.
Su programa propone convertir la vivienda en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, consagrarla constitucionalmente como derecho fundamental, movilizar anualmente el 1% del PIB para garantizar su acceso y constituir un parque público estatal de 100 mil viviendas.
En materia económica, Sánchez apuesta por redistribuir los beneficios del crecimiento, elevar la tributación sobre los grandes patrimonios y las rentas del capital, reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y blindar las pensiones. También busca movilizar 120 mil millones de euros en inversiones mediante el Fondo España Crece. Aunque compromete reducir el déficit y la deuda en relación al PIB, su programa “no ofrece un cálculo consolidado que muestre cómo sus ingresos cubrirían sus compromisos más amplios de gasto y tributación”, advierte Pablo Muylle, economista de ING.
En el ámbito comunitario, aboga por transformar la Unión Europea en una “auténtica unión política y fiscal”. En vísperas de los comicios, celebró el respaldo a Pablo Hernández de Cos para presidir el BCE, destacando que sus exministras Teresa Ribera y Nadia Calviño ocupan altos cargos en la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, respectivamente. “En definitiva, una España que lidera en Europa como nunca antes”, afirmó.
Colau: impuestos a la riqueza y más Estado
Alberto Núñez Feijóo: disciplina fiscal y reconstrucción institucional
Tres años después de ganar las elecciones generales sin conseguir los apoyos parlamentarios para gobernar, Alberto Núñez Feijóo vuelve a disputar La Moncloa. El líder del Partido Popular (PP) ha centrado su labor opositora en los escándalos de corrupción y las falencias de gestión que atribuye al gobierno de Pedro Sánchez, intensificando sus críticas tras el accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Feijóo responsabilizó al Ejecutivo por no renovar un sistema de seguridad obsoleto y denunció deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras.
Como contrapunto, ha reivindicado sus 13 años al frente de la Xunta de Galicia (2009-2022), donde impulsó una política de austeridad y reducción del aparato administrativo. “Yo no vengo a garantizar milagros. Lo que sí es que les garantizo a ustedes decencia y gestión”, afirmó en el último debate.
Titulado Reconstrucción Nacional, su programa plantea una auditoría del gasto público en los primeros cien días de gobierno, menos ministerios y altos cargos, y organismos de control más independientes. Feijóo también promete reducir la carga tributaria, para lo cual propone ajustar el impuesto a la renta a la inflación, eximir de su pago a quienes perciben el salario mínimo y reducir temporalmente a cero el IVA de los alimentos básicos. Sin embargo, en un reciente informe a sus clientes, JPMorgan advirtió que el alcance de las rebajas impositivas estará condicionado por el margen presupuestario, por lo que “cualquier paquete fiscal será más reducido y gradual de lo que sugieren las promesas electorales”.
Para enfrentar la crisis habitacional, apuesta por construir un millón de viviendas, agilizar los permisos de edificación y derogar la ley que permite regular los precios de los alquileres. En tanto, en materia migratoria plantea prohibir las regularizaciones masivas, introducir visados por puntos y establecer cupos anuales de trabajadores extranjeros según las necesidades del mercado laboral.
En cuanto a la UE, Feijóo llama a reforzar su peso geopolítico, profundizar el mercado único y ampliar sus capacidades militares y tecnológicas. Por otra parte, busca estrechar los vínculos transatlánticos y evitar una guerra comercial con Washington, marcando distancia con Sánchez, quien se ha erigido en una de las voces más críticas de Donald Trump entre los líderes europeos.
Abascal: nacionalismo económico
Aunque las encuestas sitúan a Vox como la tercera fuerza política de España, la influencia de Santiago Abascal podría trascender su peso parlamentario. De hecho, JPMorgan identificó al partido ultraderechista como el “principal riesgo” de un eventual gobierno de Núñez Feijóo, por el impacto que sus restricciones migratorias podrían tener sobre la oferta laboral y el crecimiento.
Al igual que el PP, Vox promete contener el gasto público, pero aboga por una “rebaja masiva de impuestos”, incluidos los empresariales, y eliminar el gasto que considera ideológico. Las diferencias se acentúan en la política social. Mientras el PP propone que los extranjeros puedan acceder a determinadas ayudas públicas en función de su tiempo de residencia y sus cotizaciones, Vox plantea reservar el ingreso mínimo vital a los españoles y darles prioridad en el acceso a la vivienda pública.
Su nacionalismo económico también choca con la agenda comunitaria del PP. En el último debate, recriminó a populares y socialistas su respaldo al Pacto Verde Europeo y al acuerdo comercial con el Mercosur, acusándolos de impulsar políticas “que nos prometen un futuro verde, pero que es un futuro negro para millones de personas”.
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