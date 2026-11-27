Los fundamentos que explican el incremento de la divisa norteamericana son claros, de acuerdo con los analistas, y el propio ente emisor ha dicho que el mercado está funcionando correctamente: hace cuatro años hubo dificultades en la formación de precios y hoy eso no está ocurriendo. Sin embargo, al BC le queda margen de acción para frenar la escalada del dólar y mitigar su impacto.

Sea directa o verbal, con la escalada del precio del dólar, que al cierre de esta edición oscilaba en torno a $ 1.035, múltiples voces han salido a pedir una intervención cambiaria por parte del Banco Central (BC). Su presidenta, Rosanna Costa, ya lo descartó argumentando que el mercado funciona con normalidad y Vittorio Corbo, extimonel del BC, coincidió en que no había necesidad.

La comparación del escenario actual con el del año 2022, cuando el BC intervino ante precios cercanos a $ 1.050 por dólar, ha resurgido con fuerza. Sin embargo, los analistas sostienen que no se debe intervenir explican que, incluso con precios similares, el contexto es distinto y no se configurarían las distorsiones de hace cuatro años que ameriten una intervención.

¿Por qué no? Principalmente porque la depreciación del peso chileno tiene fundamentos -como el aumento global del dólar, la caída del cobre, la debilidad de la economía local y el impacto de la guerra en Medio Oriente-, el mercado sigue funcionando bien y también porque el Central puede actuar por otras vías; situación que difiere de 2022, cuando el mercado sí tenía problemas en la formación de precios y había un contexto político de incertidumbre, asociado a la Convención Constitucional.

“La debilidad que ha mostrado el peso chileno durante este año responde a una combinación de factores locales y externos. Por el lado doméstico, la actividad ha sorprendido a la baja y los diferenciales de tasas de interés frente a otras economías de la región siguen siendo relativamente bajos, reduciendo el atractivo relativo del peso. A esto se suma un entorno externo menos favorable, marcado por expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos y una mayor aversión global al riesgo ante la incertidumbre asociada a la guerra. En conjunto, estos factores han mantenido una presión al alza sobre el peso durante el año”, detalla el economista de Banco Itaú, Ignacio Martínez.

El escenario actual vs 2022

Comparar con los precios de paridad o dólar observado de ese momento no es correcto, explica el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, pues “en el análisis económico más duro lo que uno mira es el tipo de cambio real, que es un tipo de cambio multilateral, o sea, del peso frente a nuestros principales socios comerciales, no solo frente al dólar, y ajusta por diferenciales de inflación. Si uno mira el tipo de cambio real hoy, en la estimación todavía no alcanza los niveles que alcanzó el 2022. Está algo así como 6% por debajo de esos niveles. Entonces, hay una diferencia objetiva: los $ 1.050 de hoy día o de ayer no son equivalentes a los que había en ese momento”. Este viernes la divisa cerró en $ 1.034,2.

Además, a diferencia de lo ocurrido en 2022, hoy el peso se mueve en su banda sin alejarse del resto de monedas comparables de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, México y Perú. El director de Kona Capital, Álvaro Taladriz, sostiene que “hoy día el comportamiento del dólar-peso se está moviendo a la par de otras monedas comparables. El episodio 2022, si tú lo analizas, muestra comportamientos idiosincráticos propios del peso. Es decir, nuestra moneda tuvo un desempeño muchísimo peor que el resto, incluso con problemas de formación de precios”.

Según un informe de Kona Capital, las puntas -o bid ask- del dólar se mantienen relativamente planas: pese a la depreciación del peso en este período, el spread se mantiene en torno a 4-5 pb, un movimiento que no delata un mercado con problemas o distorsiones. Por lo tanto, en líneas generales, los criterios que se aplicaron hace cuatro años no califican para el momento actual, no obstante que el tipo de cambio sigue presionado.

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Qué está fallando

Si el mercado funciona bien y hay fundamentos que explican el precio del dólar, ¿por qué se habla de intervenir? ¿Cuál es la falla local? Para los analistas, responde a la baja actividad económica, al diferencial de tasas y algo de sobrerreacción.

“Cuando vimos el tipo de cambio en $ 1.050, parecía que hubo algo de sobrerreacción, pero fue puntual, después se revirtió. Y eso es lo que hay que estar mirando: si en este contexto de deterioro de los fundamentos del tipo de cambio se producen reacciones que van más allá de lo que uno podría explicar a partir de los fundamentos. Porque en ese caso podría justificarse una intervención del mercado cambiario”, agrega González.

Adicionalmente, las tasas están dejando a la economía chilena en relativa desventaja frente a sus pares. Taladriz precisa que “no tenemos un diferencial de tasa que funcione como un premio versus otras economías, y básicamente contra la economía americana. Ese es el principal problema. El Banco Central exitosamente logró bajar las tasas después de un shock inflacionario post-Covid que nos tuvo bien ocupados, y hemos tenido tasas bastante bajas respecto al mundo en los últimos dos años. Tampoco tenemos un diferencial de crecimiento que ofrecer como economía contra la economía americana y contra otras economías del mundo. Obviamente es un viento de frente para los activos chilenos”.

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Margen de acción del BC

Intervenir ahora, plantean los expertos, no sería conveniente por todas las razones expuestas. Sin embargo, el BC cuenta con un margen para actuar sin que ello suponga una acción directa en el mercado cambiario. Una opción es detener la compra de dólares que está haciendo, lo que tendría un impacto marginal en el tipo de cambio, pero podría dar una señal; o manifestar dicha preocupación en los espacios que tiene de comunicación el Banco Central, plantean los analistas.

Por otra parte, aunque no con una motivación cambiaria directa, subir la Tasa de Política Monetaria también podría funcionar. El informe de Kona sostiene que “la vía correcta es otra, y el propio Consejo ya la señaló. En octubre viró a un sesgo al alza: dijo que evaluaría aumentos de la TPM en las próximas reuniones si se consolidaban las presiones inflacionarias. Se están consolidando -la inflación lleva tres meses de vuelta sobre el techo del 4%, y la depreciación del peso puede seguir presionando los precios-; así que, al parecer, las condiciones que el Banco Central de Chile se puso a sí mismo ya estarían gatilladas”.

“Yo creo que la tasa de política monetaria no es el instrumento para actuar frente a desalineamientos del tipo de cambio. (Pero) Efectivamente, si el Banco Central sube la tasa, y con mayor razón si anuncia alzas más allá de una vez, eso tendría un efecto en el tipo de cambio. Porque uno de los factores que está detrás de esta depreciación es el carry trade, que es básicamente que los inversionistas se endeudan en Chile e invierten esos recursos en países con tasas de interés más altas, como por ejemplo Brasil. La política monetaria tiene un rol primordial, que es velar por la estabilidad de precios”, acota González.

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Factores a mirar con atención

De todas formas, los expertos mencionan que se debe mirar con atención la evolución de las puntas, toda vez que eso sería una señal clara de fracturamiento del mercado.

Además, hay que monitorear cómo la depreciación del peso podría contaminar las expectativas de inflación y, sobre todo, el contexto y las condiciones financieras internacionales.