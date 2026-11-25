El peso chileno es la segunda divisa emergente con el peor desempeño spot de 2026, aunque en el curso de noviembre, que es cuando los mercados se han visto más agitados por del desmoronamiento de apuestas a la IA, pares como el real brasileño y el peso colombiano han sufrido más.

El tipo de cambio está en el centro de la noticia. No solo vuela en términos nominales, sino que también estaría alto si se ajusta en base a la relación de precios con los socios comerciales de Chile. Esto ha llevado al mercado a especular sobre los posibles cursos de acción del Banco Central.

El Tipo de Cambio Real (TCR) se ubica actualmente entre 113 y 115 puntos, según las estimaciones de cinco economistas, comparado con los 111,9 con los que cerró oficialmente octubre. La cifra actual está dos desviaciones estándar por arriba de su promedio de 25 años.

"Efectivamente, el TCR se encuentra bastante cerca de niveles donde el Central antes ha tomado algún rol, ya sea interviniendo verbalmente o definitivamente interviniendo las últimas veces mediante ventas de spot y, además, con operaciones en derivados", dijo a DF el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira.

"Sin embargo, creo que hoy, más que estar mostrando algunas señales de estrés de liquidez local, hay una situación eminentemente internacional que ha ayudado a que el peso chileno se encuentre en estos niveles y, por lo tanto, tenemos ahí algunas dudas de que efectivamente el Central esté considerando algún tipo de intervención propiamente tal", matizó.

El TCR multiplica el tipo de cambio nominal multilateral por un índice de precios de los socios comerciales de Chile, divididos por el dato de IPC que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. Si el dólar sube, pero también Chile tiene una mayor inflación que sus contrapartes, el TCR podría permanecer intacto.

El dato oficial del TCR es un promedio mensual, y por ende, de cerrar el mes este miércoles, la cifra oficial de noviembre no quedaría muy por arriba de la serie anterior, ya que el TCR empezó más bajo y aumentó con fuerza recientemente, según explicó una de las fuentes. Luego, la cifra definitiva podría variar en algunas décimas, cuando se incorporen los datos de inflación efectivos.

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A través de un informe publicado este miércoles, Scotiabank destacó la "relevante depreciación multilateral y bilateral" del peso chileno, y estimó que el TCR spot se encontraría en torno a 113,6 puntos, vale decir, "por sobre el rango de equilibrio de largo plazo estimado por el Banco

Central".

El equipo liderado por su economista jefe, Jorge Selaive, estimó de todas formas que el ente rector seguiría con su programa de acumulación de reservas internacionales, que acumula 37% del monto total de US$ 18.500 millones previstos en tres años. También notó que las ventas de dólares del Ministerio de Hacienda estarían más que compensando la presión derivada de la restitución de reservas.

Scotiabank también se refirió a la rápida escalada de las posiciones en forwards a favor del dólar, asociándola a operaciones de carry trade, y observó que en el mercado spot lo que se ha visto últimamente son ventas netas de dólares. "Lo anterior señalizaría que existe una percepción mayoritaria de que la moneda se ubica sobre su equilibrio de largo plazo y podría estar de manera transitoria en estos niveles", apuntó.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sostuvo esta mañana en entrevista con Tele13 Radio que el tipo de cambio se ha estado moviendo de acuerdo con sus fundamentos, declaraciones que ponen paños fríos a las especulaciones sobre una eventual intervención.

En una línea similar, el economista de Pacífico Research, Sebastián Díaz, aludió a "una serie de elementos que no señalan que haya algo específico como para justificar la intervención". Por ejemplo, diferenciales acotados entre las puntas de compra y venta, a diferencia de lo visto en 2022, que fue la última vez en que el Central intervino. "No lo descartaría plenamente, pero no es nuestro escenario base", consignó.

El peso chileno es la segunda divisa emergente con el peor desempeño spot de 2026, aunque en el curso de noviembre, que es cuando los mercados se han visto más agitados por del desmoronamiento de apuestas a la inteligencia artificial, pares como el real brasileño y el peso colombiano han sufrido más.

"Algo que es específico de Chile es esta situación de bajo crecimiento. Lo que decimos en Pacífico es que hay un gran desacople de la actividad, y eso no lo tiene casi ningún otro país, en general, de los pares emergentes. Y eso podría ser un factor diferenciador para entender el desempeño del peso chileno, si uno lo mira desde antes de este shock del último mes", explicó Díaz.