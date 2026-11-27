El llamado que hizo el jueves el Presidente José Antonio Kast ante los empresarios de la industria, adquirió este viernes especial relevancia. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmó uno de los temores latentes en el país: que la tasa de desocupación nacional volviera a situarse en los dos dígitos.

Y así ocurrió. El indicador llegó a 10% en el trimestre móvil agosto-octubre, 1,6 puntos porcentuales (pp.) más que hace 12 meses y su octava alza anual consecutiva.

El resultado más alto en cinco años se explicó por un aumento de 1,3% de la fuerza de trabajo, acompañado de una contracción de 0,4% de la población ocupada.

En paralelo, los desocupados subieron a 1.036.291 personas, es decir, 170.194 más que hace un año.

Las mujeres sufrieron más con un desempleo que escaló a 10,7%, tras 1,9 pp. más en doce meses; mientras que entre los hombres llegó a 9,4%, con un incremento de 1,2 pp.

Pero detrás de estas cifras hubo un elemento que encendió particularmente las alertas: la destrucción de puestos de trabajo formales, o sea, aquellos que cuentan con AFP y salud. En el último año se perdieron 101.247, caída que fue parcialmente compensada por la incorporación de 65.833 ocupados informales.

El escenario llevó a los economistas a cuestionar el alcance de las medidas que hasta ahora ha desplegado el Ejecutivo para recuperar el empleo y a advertir sobre las dificultades que enfrentará el mercado laboral para revertir su trayectoria en el corto plazo.

“Si bien existía un riesgo que la tasa de desempleo alcanzara dos dígitos, el deterioro actual no estaba en nuestros escenarios”, reconoció el economista jefe de Banco Itaú para Latinoamérica, Andrés Pérez.

Más allá de los despidos

¿Qué tan efectivo puede ser el llamado del Presidente Kast al mundo empresarial? A juicio de los expertos, la petición difícilmente tendrá un impacto si no va acompañada de cambios en las condiciones que determinan las decisiones de contratación de las compañías.

“Las empresas no despiden por falta de voluntad, sino porque caen las ventas o suben los costos. Un llamado no cambia esas condiciones”, sostuvo el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Alexandre Janiak.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo, puso sobre la mesa otro elemento: el principal problema en el mercado laboral no son más despidos, sino la insuficiente generación de nuevos puestos de trabajo.

Según sus cálculos, del incremento del número de desocupados en el último año, solo el 17,9% correspondió a cesantes por despido, mientras que el 64,7% se explicó por quienes terminaron el plazo de su contrato, el proyecto o el reemplazo que estaban realizando.

Este último segmento, precisó el subdirector técnico del INE, Leonardo González, sumó 110 mil personas en 12 meses, mientras que quienes declararon haber sido despedidos subieron en 30 mil.

Las dificultades para encontrar una nueva ocupación también persisten. El número de personas que lleva entre seis y 11 meses buscando trabajo aumentó 30,4% hast 231 mil, mientras que los desempleados de larga duración -con un año o más- crecieron 18,6%, totalizando 194 mil.

Bravo advirtió, además, que el empleo asalariado formal privado acumula 10 períodos consecutivos de contracción y que la caída se concentra en las micro, pequeñas y medianas empresas, más sensibles a la evolución de la actividad económica y los costos laborales.

Más crítico fue el economista socio de Estudio La Firma y exjefe de Empleo, Fidel Bennett. “El mercado no funciona así. Si la economía se contrae o no crece, y las expectativas están por el suelo, nadie va a contratar; y, sin duda, habrá despidos por mucho que ruegue que no pase”, afirmó.

Desde el mundo empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, aseguró que existe voluntad de preservar los puestos de trabajo, pero recalcó que las decisiones de las empresas están relacionadas con las perspectivas de crecimiento y costos.

“No basta con pedir que no se despida a trabajadores. Es fundamental generar las condiciones para que las empresas puedan mantener sus empleos y volver a contratar”, señaló.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, agregó que en "el mundo empresarial tenemos la responsabilidad de hacer nuestro mayor esfuerzo por cuidar las fuentes de trabajo, mejorar la productividad, invertir y generar nuevas oportunidades de empleo. Pero, al mismo tiempo, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones habilitantes para que las empresas puedan crecer, recuperar competitividad y contratar".

Agenda en duda

Aunque con matices respecto de las causas del deterioro laboral, entre los economistas hubo coincidencia en que las medidas impulsadas hasta ahora por el Ejecutivo tendrán un alcance limitado frente a la magnitud del problema. Los cuestionamientos apuntaron tanto a los recursos involucrados como al diseño de los instrumentos, particularmente de los subsidios a la contratación.

“Los subsidios a la contratación son pequeños frente a más de un millón de desocupados. Además, si no se exige que los empleos sean adicionales, parte de ellos termina financiando contrataciones que se habrían hecho igual”, opinó Janiak.

Bravo planteó que no basta con ampliar la cobertura de estos instrumentos, sino que es necesario modificar su diseño para que premien los aumentos netos de dotación de las empresas respecto de un período de referencia.

Bennett, en su caso, cuestionó los recortes a la inversión pública, la falta de un mayor impulso al Subsidio Unificado de Empleo y los cambios a los instrumentos de capacitación.

“No son ni suficientes ni adecuadas. Son casi insignificantes en términos de recursos movilizados y están mal diseñados”, afirmó respecto de las acciones del Ejecutivo, y agregó: “Aún no se ve un techo para la tasa de desempleo”.

La preocupación trascendió del ámbito laboral. Pérez advirtió que la persistencia de las sorpresas negativas en materia de actividad y empleo podría terminar comprometiendo el desempeño de la economía en 2027. Para él, los datos sugieren "que la recuperación del consumo privado el próximo año debería ser más lenta”, sostuvo junto con plantear que este escenario introduce nuevas presiones a la baja a las proyecciones de crecimiento.

Tampoco entre los expertos se ve una recuperación clara del empleo en lo inmediato. Janiak estimó que esta podría comenzar a materializarse durante 2027 y advirtió que un eventual descenso del desempleo en los próximos meses, asociada a factores estacionales, no debería confundirse con un cambio de tendencia.

Las acciones que faltan

Uno de los puntos de encuentro entre los economistas estuvo en la necesidad de dar un mayor protagonismo a la inversión pública en la estrategia de recuperación del empleo, particularmente en sectores intensivos en mano de obra.

Pérez planteó que la situación amerita una respuesta macroeconómica de corto plazo, que considere adelantar la ejecución de la inversión pública y agilizar la tramitación de permisos para los proyectos privados.

Janiak apuntó a la ejecución de los recursos ya presupuestados para vivienda y obras públicas, mientras que Bennett abogó por recuperar los niveles de inversión pública de hace una década, acompañados de programas de capacitación vinculados a la construcción en las regiones que más lo necesiten.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente, Raimundo Rencoret, destacó que el sector mostró por segundo mes consecutivo señales de recuperación del empleo, aunque todavía está lejos de los cerca de 900 mil trabajadores que ocupaba antes de 2019. “No podemos seguir postergando las decisiones que permitan recuperar el crecimiento y el empleo que el país necesita”, afirmó.

Pero también surgieron propuestas para contener la destrucción de puestos de trabajo mientras las políticas de reactivación económica comienzan a surtir efecto.

Janiak sugirió explorar un mecanismo similar al utilizado durante la pandemia, que permita reducir temporalmente las jornadas laborales con apoyo del Seguro de Cesantía. “Esto permitiría a las empresas ajustar horas en vez de puestos de trabajo”, dijo.

En materia de cambios estructurales, tanto Janiak como Bravo apuntaron a modernizar el sistema de indemnización por años de servicio (IAS), discusión que, según este último, pareciera haberse postergado. "Hay espacio para reformas estructurales que bajen el costo de contratar formalmente sin tocar el salario del trabajador", recalcó Janiak.

Bravo también llamó a enfatizar las políticas destinadas a mejorar la productividad laboral, como una vía para cerrar la brecha entre ésta y la evolución de los costos laborales.

El desafío, coincidieron desde el comercio, no pasa únicamente por reducir la tasa de desocupación, sino por evitar que la eventual recuperación del mercado laboral descanse sobre la informalidad.

“No podemos normalizar una tasa de desempleo de dos dígitos ni que sea el crecimiento de la informalidad el que esté compensando la pérdida de puestos de trabajo formales”, enfatizó Pakomio.