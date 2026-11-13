Patricio Rojas y el riesgo que persista el alza de combustibles: “En marzo el gobierno tendrá un problema, que no será menor, para ver cómo descongelar"

Como “bien particular” definió el economista Patricio Rojas el desempeño de este año, el cual prevé terminará con una actividad que rondará entre una caída de 0,1% y una expansión de 0,1%.

En su análisis, la inversión fija tendrá un descenso de entre 3,0% y 4,0%, mientras que el consumo se expandirá entre 1,0% y 2,0%. La inflación, por su parte, terminaría el año entre un 4,8% y 5,0%.

¿Qué pasó? A su juicio, más de la mitad del freno económico se explica por la minería, pero también porque el gobierno no dimensionó el impacto que tendría el shock del aumento del precio de los combustibles, ni tampoco la urgencia del mercado laboral.

“La principal lección, es un poco el hecho de que se sobreestimó la real situación que tenía la economía chilena. Se pensó que tenía más holgura y que el sector privado probablemente iba a responder más rápido”, dijo el economista de Rojas y Asociados.

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Para 2027, anticipó que habrá mayor alineamiento entre el Ejecutivo y los privados, estos últimos que se han preparado todo el año para un nuevo ciclo más dinámico.

"Yo diría que la principal lección, es un poco el hecho de que se sobreestimó la real situación que tenía la economía chilena. Se pensó que tenía más holgura y que el sector privado probablemente iba a responder más rápido”.

“Se ha acelerado la obtención de permisos, se han acelerado también algunas condiciones para poder empezar a ejecutar los proyectos. Por lo tanto, 2027 ciertamente tiene una mejor expectativa”, dijo.

No obstante, ve riesgos tanto en el escenario externo como local, dependiendo de la materialización de las inversiones.

Además, advirtió que el descongelamiento de los precios del combustible en marzo, podría traer complicaciones.

- ¿Cuál es su opinión del acuerdo al que llegó el gobierno con los camioneros?

- Lo primero que hay que entender es que este es un problema político que tiene el gobierno y, en ese sentido, el acuerdo que ha llegado de congelar el precio hasta marzo del próximo año, es básicamente una salida política.

El costo para poder ajustar todos los movimientos de precio de petróleo que ha habido en el último tiempo, más las alzas del tipo de cambios vistas, es de US$ 600 millones, US$ 800 millones, o US$ 900 millones. O sea, es un tema incierto, porque durante los próximos meses puede haber disminuciones del tipo de cambio y también disminuciones del petróleo si la situación no continúa como hasta ahora.

El precio del petróleo ha mostrado máximos algo por encima de los US$ 100 y, de ahí, esos valores tienden a caer un poco. Por lo tanto, pensar de que va a escalar a un nivel muy superior, es un escenario que tiene una probabilidad que se ve relativamente acotada.

- ¿Con precios congelados se contiene también la inflación y el riesgo de alza de tasas?

-En términos generales, va a contener algún alza durante diciembre que se tenía contemplada y, probablemente, los datos del próximo mes serán a lo mejor un poco menores. Pero, claramente, el dato de inflación está terminando el año 2026 un poquito por debajo del 5,0%. Por lo tanto, no creo que vaya a cambiar mucho. Es decir, para efectos prácticos esto puede tener una incidencia básicamente en torno a 0,1 pp.

En materia inflacionaria no cambia mucho el escenario. El elemento más complejo que hay es, si realmente los precios se mantienen controlados y congelados hasta marzo. Si de aquí a ese mes tenemos alzas adicionales en el precio del petróleo y, un tipo de cambio que sigue escalando, el gobierno va a tener un problema, que no será menor, para ver cómo hacer ese traspaso y cómo descongelar.

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"El año ha sido malo"

- El ministro Quiroz hizo noticia esta semana porque admitió que la economía pasa por una recesión técnica, ¿qué le parece?

- Los números ya están dados, es realmente difícil poder desconocer de que 2026 será un año con un crecimiento nulo o, en el evento, negativo. Al ministro en su momento, cuando se habló que si estábamos en recesión o no, todavía le quedaban varios meses del año para poder recuperarse y tenía una cierta expectativa de que a mitad del año iba a ser relativamente mejor, cosa que no ha ocurrido.

Ya sabemos que el tercer trimestre fue negativo y, ciertamente, al ministro ya no le queda holgura para poder seguir sosteniendo que la economía crecerá un 0,7%, como estimó en su último Informe de Política Fiscal. Por lo tanto, hoy está claro que la economía está -en el mejor de los escenarios- con un crecimiento cercano a cero y, por lo tanto, no es factible seguir reconociendo que el año ha sido malo. Y esto no es solamente por el lado de la minería, sino que también por sectores que han estado bastante al debe. Por lo tanto, el ministro lo único que hace es reconocer algo que es evidente.

"Crecer al 4% en 2028 es un escenario muy optimista, el escenario más probable para ese año es un crecimiento que andará más cerca del 2,5%- 3,0%".

- El ministro también proyectó que en 2028 el crecimiento sería de 4,0%, lo ve posible?

- La Ley de reconstrucción, en términos generales, debiese acercar a que la economía creciese en torno al 3%, pero mucho más allá es algo un poquito más complejo.

Para poder crecer en torno al 4%, la economía requiere hacer algunas reformas adicionales, sobre todo en lo que se refiere al mercado laboral. La economía requiere mayor eficiencia, mayor productividad y un elemento importante que falta es poder modernizar el mercado laboral, que debe ser mucho más flexible, más adaptable a la mano de obra, la funcionalidad de los operarios tiene que ser más multifuncional. Esa reforma está pendiente y también se requiere una de modernización del sector público.

Por el momento, el ministro lo tiene como una proyección y está en manos del gobierno poder ejercer y hacer todas las gestiones para poder concretar estas reformas adicionales. Crecer al 4% en 2028 es un escenario muy optimista, el escenario más probable para ese año es un crecimiento que andará más cerca del 2,5%- 3,0%.

- Deteniéndose en 2027, ¿existen riesgos para que se llegue a 3,0%?

- Ciertamente, existe un riesgo. La situación geopolítica sigue compleja: el precio del petróleo, de alguna manera, se ha tendido a mantener en un nivel relativamente alto. Además, el nivel de deuda de los países es altísimo, el nivel de financiamiento también es alto, lo cual hace que las tasas de interés se van a mantener altas por un período más allá del año 2026- 2027. Eso, ciertamente, hace que el poder materializar proyectos de inversión requiere que sus rentabilidades sean mucho mayores que las que se necesitaban anteriormente.

En el caso de Chile, por supuesto que la economía crezca más allá del 3% va a requerir de que el gobierno siga materializando y siga realizando las reformas que el mercado está esperando. Hoy, en lo fundamental, todo lo que tiene que ver con mayor producción por el lado minero, es algo que va a tomar mucho más allá del año 2027 y 2028 o algo mucho más largo.

- ¿ Podría aplazarse la recuperación de la inversión, como lo hemos visto durante todo este año??

- Que 2027 sea más o menos dinámico va a depender de cuándo el sector privado realmente empieza a materializar las inversiones.

El gobierno, de alguna manera, contempla de que el sector privado va a partir materializando sus inversiones durante el primer trimestre. Yo diría que eso es optimista. En mi perspectiva todavía hay ciertos aspectos que son inciertos, y lo más probable es que hacia mediados de año vamos a estar con una materialización más importante de los proyectos de inversión.

Por lo tanto, lo que ocurra en ese sentido dependerá muy fuerte de que el gobierno empiece a materializar y a desarrollar los presupuestos de las carteras de Vivienda y de Obras Públicas lo más temprano posible en el año, de manera de poder llenar ese vacío que va tomando un tiempo al sector privado inicial.

El riesgo que tenemos en el año 2027 es que nuevamente el Ejecutivo piense que el sector privado va a actuar rápidamente a principios de año y eso no ocurra, por lo tanto el gobierno decida posponer su propia iniciativa.