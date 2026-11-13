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Factor económico

Patricio Rojas y el riesgo que persista el alza de combustibles: “En marzo el gobierno tendrá un problema, que no será menor, para ver cómo descongelar"

El economista califica el acuerdo con los camioneros como una salida política y no desestima efectos en la inflación.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 18:19 hrs.

Amanda Santillán inflación Economistas
Foto: Jonathan Duran

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