Patricio Rojas y el riesgo que persista el alza de combustibles: “En marzo el gobierno tendrá un problema, que no será menor, para ver cómo descongelar"
El economista califica el acuerdo con los camioneros como una salida política y no desestima efectos en la inflación.
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Como “bien particular” definió el economista Patricio Rojas el desempeño de este año, el cual prevé terminará con una actividad que rondará entre una caída de 0,1% y una expansión de 0,1%.
En su análisis, la inversión fija tendrá un descenso de entre 3,0% y 4,0%, mientras que el consumo se expandirá entre 1,0% y 2,0%. La inflación, por su parte, terminaría el año entre un 4,8% y 5,0%.
¿Qué pasó? A su juicio, más de la mitad del freno económico se explica por la minería, pero también porque el gobierno no dimensionó el impacto que tendría el shock del aumento del precio de los combustibles, ni tampoco la urgencia del mercado laboral.
Para 2027, anticipó que habrá mayor alineamiento entre el Ejecutivo y los privados, estos últimos que se han preparado todo el año para un nuevo ciclo más dinámico.
"Yo diría que la principal lección, es un poco el hecho de que se sobreestimó la real situación que tenía la economía chilena. Se pensó que tenía más holgura y que el sector privado probablemente iba a responder más rápido”.
“Se ha acelerado la obtención de permisos, se han acelerado también algunas condiciones para poder empezar a ejecutar los proyectos. Por lo tanto, 2027 ciertamente tiene una mejor expectativa”, dijo.
No obstante, ve riesgos tanto en el escenario externo como local, dependiendo de la materialización de las inversiones.
Además, advirtió que el descongelamiento de los precios del combustible en marzo, podría traer complicaciones.
- ¿Cuál es su opinión del acuerdo al que llegó el gobierno con los camioneros?
- Lo primero que hay que entender es que este es un problema político que tiene el gobierno y, en ese sentido, el acuerdo que ha llegado de congelar el precio hasta marzo del próximo año, es básicamente una salida política.
El costo para poder ajustar todos los movimientos de precio de petróleo que ha habido en el último tiempo, más las alzas del tipo de cambios vistas, es de US$ 600 millones, US$ 800 millones, o US$ 900 millones. O sea, es un tema incierto, porque durante los próximos meses puede haber disminuciones del tipo de cambio y también disminuciones del petróleo si la situación no continúa como hasta ahora.
El precio del petróleo ha mostrado máximos algo por encima de los US$ 100 y, de ahí, esos valores tienden a caer un poco. Por lo tanto, pensar de que va a escalar a un nivel muy superior, es un escenario que tiene una probabilidad que se ve relativamente acotada.
- ¿Con precios congelados se contiene también la inflación y el riesgo de alza de tasas?
-En términos generales, va a contener algún alza durante diciembre que se tenía contemplada y, probablemente, los datos del próximo mes serán a lo mejor un poco menores. Pero, claramente, el dato de inflación está terminando el año 2026 un poquito por debajo del 5,0%. Por lo tanto, no creo que vaya a cambiar mucho. Es decir, para efectos prácticos esto puede tener una incidencia básicamente en torno a 0,1 pp.
En materia inflacionaria no cambia mucho el escenario. El elemento más complejo que hay es, si realmente los precios se mantienen controlados y congelados hasta marzo. Si de aquí a ese mes tenemos alzas adicionales en el precio del petróleo y, un tipo de cambio que sigue escalando, el gobierno va a tener un problema, que no será menor, para ver cómo hacer ese traspaso y cómo descongelar.
"El año ha sido malo"
- El ministro Quiroz hizo noticia esta semana porque admitió que la economía pasa por una recesión técnica, ¿qué le parece?
- Los números ya están dados, es realmente difícil poder desconocer de que 2026 será un año con un crecimiento nulo o, en el evento, negativo. Al ministro en su momento, cuando se habló que si estábamos en recesión o no, todavía le quedaban varios meses del año para poder recuperarse y tenía una cierta expectativa de que a mitad del año iba a ser relativamente mejor, cosa que no ha ocurrido.
Ya sabemos que el tercer trimestre fue negativo y, ciertamente, al ministro ya no le queda holgura para poder seguir sosteniendo que la economía crecerá un 0,7%, como estimó en su último Informe de Política Fiscal. Por lo tanto, hoy está claro que la economía está -en el mejor de los escenarios- con un crecimiento cercano a cero y, por lo tanto, no es factible seguir reconociendo que el año ha sido malo. Y esto no es solamente por el lado de la minería, sino que también por sectores que han estado bastante al debe. Por lo tanto, el ministro lo único que hace es reconocer algo que es evidente.
"Crecer al 4% en 2028 es un escenario muy optimista, el escenario más probable para ese año es un crecimiento que andará más cerca del 2,5%- 3,0%".
- El ministro también proyectó que en 2028 el crecimiento sería de 4,0%, lo ve posible?
- La Ley de reconstrucción, en términos generales, debiese acercar a que la economía creciese en torno al 3%, pero mucho más allá es algo un poquito más complejo.
Para poder crecer en torno al 4%, la economía requiere hacer algunas reformas adicionales, sobre todo en lo que se refiere al mercado laboral. La economía requiere mayor eficiencia, mayor productividad y un elemento importante que falta es poder modernizar el mercado laboral, que debe ser mucho más flexible, más adaptable a la mano de obra, la funcionalidad de los operarios tiene que ser más multifuncional. Esa reforma está pendiente y también se requiere una de modernización del sector público.
Por el momento, el ministro lo tiene como una proyección y está en manos del gobierno poder ejercer y hacer todas las gestiones para poder concretar estas reformas adicionales. Crecer al 4% en 2028 es un escenario muy optimista, el escenario más probable para ese año es un crecimiento que andará más cerca del 2,5%- 3,0%.
- Deteniéndose en 2027, ¿existen riesgos para que se llegue a 3,0%?
- Ciertamente, existe un riesgo. La situación geopolítica sigue compleja: el precio del petróleo, de alguna manera, se ha tendido a mantener en un nivel relativamente alto. Además, el nivel de deuda de los países es altísimo, el nivel de financiamiento también es alto, lo cual hace que las tasas de interés se van a mantener altas por un período más allá del año 2026- 2027. Eso, ciertamente, hace que el poder materializar proyectos de inversión requiere que sus rentabilidades sean mucho mayores que las que se necesitaban anteriormente.
En el caso de Chile, por supuesto que la economía crezca más allá del 3% va a requerir de que el gobierno siga materializando y siga realizando las reformas que el mercado está esperando. Hoy, en lo fundamental, todo lo que tiene que ver con mayor producción por el lado minero, es algo que va a tomar mucho más allá del año 2027 y 2028 o algo mucho más largo.
- ¿ Podría aplazarse la recuperación de la inversión, como lo hemos visto durante todo este año??
- Que 2027 sea más o menos dinámico va a depender de cuándo el sector privado realmente empieza a materializar las inversiones.
El gobierno, de alguna manera, contempla de que el sector privado va a partir materializando sus inversiones durante el primer trimestre. Yo diría que eso es optimista. En mi perspectiva todavía hay ciertos aspectos que son inciertos, y lo más probable es que hacia mediados de año vamos a estar con una materialización más importante de los proyectos de inversión.
Por lo tanto, lo que ocurra en ese sentido dependerá muy fuerte de que el gobierno empiece a materializar y a desarrollar los presupuestos de las carteras de Vivienda y de Obras Públicas lo más temprano posible en el año, de manera de poder llenar ese vacío que va tomando un tiempo al sector privado inicial.
El riesgo que tenemos en el año 2027 es que nuevamente el Ejecutivo piense que el sector privado va a actuar rápidamente a principios de año y eso no ocurra, por lo tanto el gobierno decida posponer su propia iniciativa.
"Hacer que la economía se ajuste en exceso para mantener una deuda por debajo del 45% puede ser un error"
-¿Cómo ve la situación fiscal y de la deuda?
- Ante el hecho de que en la parte fiscal se está haciendo un esfuerzo importante para poder ajustar las cuentas, las expectativas ciertamente son exigentes. El gobierno tiene un compromiso hacia el año 2030 que involucra un ajuste importante en materia de balance estructural. La Ley de Reconstrucción genera algunas diferencias negativas, respecto a las cuales hay que ver cómo se hacen cargo y, posiblemente, la discusión sobre la deuda se va a dar en su momento.
La deuda, en mi opinión, va a sobrepasar de todas maneras el 45% del PIB en algún momento. Eso no es algo que debiese desestabilizar todo. Lo relevante acá es que el gobierno debe tener una claridad de cómo se estabilizará, lo cual se puede hacerse incluso a niveles del 45% y cómo se va a volver. Tratar de mantener el nivel de deuda y hacer un esfuerzo adicional, y que la economía se ajuste en exceso para poder mantener una deuda por debajo del 45%, puede ser un error.
- ¿Por qué?
- Lo relevante es cómo se hace el espacio para poder permitir que la economía vaya creciendo, que la tasa de desempleo se vaya ajustando.
Y si se sobrepasa la deuda y hay que endeudarse por eventos puntuales, lo relevante acá es como uno hace una estrategia a futuro para que ese exceso de deuda se disminuya y se tiende a estabilizar a futuro. Pero tomar alguna decisión relativamente extrema para evitar que la deuda -de alguna manera por un tema puntual- se tiende a elevar por sobre el 45%, a través de un ajuste importante del gasto, puede ser contraproducente en esta trayectoria que estamos Es sumamente importante poder considerar que para poder llegar a ese beneficio de estar en el mediano plazo, hay que transitar este corto plazo; y si uno no lo hace en forma correcta, lo más probable, puede que el camino se entorpezca.
Es un elemento que probablemente las autoridades tienen que considerar de aquí hasta finales de la década.
"Lo que ha mostrado el Banco Central hoy, manteniendo la dosis de interés, pareciera ser el escenario más prudente"
- ¿Considera que la inflación podría llegar a la meta en el segundo trimestre de 2027?
- Todos los indicadores subyacentes están bastante estables, en la cercanía del 3,0%; y la expectativa de 12 y 24 meses siguen estando en torno al 3,0% y, por lo tanto, no están desancladas. Es cierto que la inflación ha subido con alguna fuerza durante este tiempo, parte importante por el precio de los combustibles, que también ha tenido efecto en algunos productos como alimentos. También ha subido por el tema del tipo cambio, que tiene mucho que ver con las expectativas de alza tasa ocurridas y que ocurrirán en Estados Unidos. El dólar se va a mantener fuerte en los mercados internacionales, lo cual hace de que nuestro tipo de cambio probablemente va a seguir presionando los precios en los siguientes meses.
Pero, en términos generales, parte importante de eso tiene que ver con algunos elementos que son puntuales. En la medida que la economía ha estado muy floja en demanda, ha estado conteniendo los efectos de segunda vuelta y, en ese sentido, el Banco Central debiese tener cierta prudencia en materia de política monetaria.
- ¿Prudencia es mantener la tasa?
-Las condiciones de que uno podría tender a evaluar un alza de tasas, lo miraría con cuidado. No estamos viviendo un proceso de alta inflación, sino que es un tema puntual que, posiblemente, a partir de marzo y abril la inflación va a tender a caer. Por lo tanto, en ese contexto, lo que ha mostrado el Banco Central hoy, manteniendo la dosis de interés, pareciera ser el escenario más prudente.
Y mi percepción es que, a partir de los siguientes meses, cuando se empiece ya a tener un comportamiento más acabado de qué es lo que pasará con el precio del petróleo, el Banco Central podrá evaluar más libremente su política monetaria. Creo que la acción, el escenario central, no es pensar en un alza de tasas.
La economía chilena está débil, tiene alto desempleo, un dinamismo económico relativamente lento y, por lo tanto, si uno tuviese que evaluar la aproximación de la política monetaria, no necesariamente sería subirla. Creo que hoy es mantenerla y si se dan las condiciones, evaluar una baja.
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