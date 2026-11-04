Marsh completa la adquisición de gestora española AltamarCAM y alcanza US$ 75 mil millones bajo administración en activos alternativos

Los equipos de la firma con sede en Madrid pasarán a formar parte de la plataforma de mercados privados de la compañía estadounidense.

La firma de de corretaje de seguros y gestión de riesgo estadounidense Marsh, anunció este miércoles que completó la adquisición de la gestora de activos alternativos española AltamarCAM, revelada en marzo.

La firma con sede en Madrid presta servicios a aseguradoras, family offices, fondos de pensiones, fundaciones, bancos y otros clientes institucionales y de banca privada, tanto en Europa como Latinoamérica, incluída una oficina en Chile. Se especializa en fondos secundarios, coinversiones, cuentas separadas y vehículos evergreen, es decir, abiertos a nuevos aportes.

Con la adquisición de AltamarCAM, los activos bajo gestión de Marsh en mercados privados ascienden a US$ 75.000 millones.

“Este es un hito de gran importancia para Marsh Investments en Chile, incorporando una cartera de clientes locales y la oportunidad de ofrecer una mayor profundidad de especialización para los inversionistas institucionales de la región”, destacó el presidente de Marsh People & Investments Chile, Daniel Nadborny.

En esta línea, la socia y directora de Sudamérica, Diana Huidobro, aseguró que “para nuestros inversionistas, el trato cercano y la calidad de nuestro trabajo seguirán siendo los mismos, y esta integración nos abre la oportunidad de generar un mayor impacto para nuestros clientes a través de una gama más amplia de servicios y capacidades”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Cambios

En adelante, AltamarCAM adoptará la marca Marsh, y su equipo directivo asumirá puestos de liderazgo en la nueva plataforma internacional de mercados privados de Marsh.

En detalle, el cofundador y CEO global de AltamarCAM, José Luis Molina, será el líder de la Plataforma Internacional de Mercados Privados del negocio de inversiones de Marsh. Por su parte, el fundador y presidente ejecutivo de AltamarCAM, Claudio Aguirre, será presidente de la Plataforma Internacional de Mercados Privados.

Los 280 empleados de AltamarCAM en Madrid, Múnich, Barcelona, Colonia, Londres, Nueva York y Santiago de Chile se incorporan hoy a Marsh. Madrid, en tanto, se convertirá en el centro de la plataforma internacional de inversión en mercados privados de Marsh.