Menor nivel de escrituraciones en Chile golpea los ingresos de Paz Corp, que caen 26,5% a septiembre

En tanto, la inmobiliaria registró ganancias por $ 10.537 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que representó una disminución de 5,5% frente a igual período de 2025.

Paz Corp dio a conocer sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, período en el que la inmobiliaria registró una caída tanto en sus ingresos como en sus utilidades, principalmente debido a un menor volumen de escrituraciones en Chile.

En concreto, los ingresos de la compañía retrocedieron un 26,5% respecto del mismo período del año anterior, hasta alcanzar los $ 106.093 millones. Según explicó la firma, esta disminución estuvo asociada principalmente a una menor actividad de escrituración en el mercado chileno, efecto que fue parcialmente compensado por el mejor desempeño de sus operaciones en Perú.

En tanto, las utilidades acumuladas de Paz Corp totalizaron $ 10.537 millones a septiembre, lo que representó una disminución de 5,5% frente a igual período de 2025.

“Si bien el menor volumen de escrituraciones en Chile tuvo un impacto en nuestros resultados, la mejora del margen bruto y del ROS refleja una gestión enfocada en mantener la rentabilidad del negocio. Seguimos priorizando una operación eficiente y una ejecución disciplinada de nuestros proyectos”, sostuvo el gerente general de la compañía, Ariel Magendzo.

Respecto al desempeño comercial, las promesas de compraventa alcanzaron las UF 4,22 millones durante los primeros nueve meses del ejercicio, lo que significó un crecimiento de 2,6% en comparación con igual período del año anterior.

Sin embargo, las escrituraciones acumuladas totalizaron UF 3,84 millones, registrando una contracción de 24,1%. De acuerdo con la compañía, esta caída respondió al menor número de proyectos que comenzaron su proceso de escrituración en Chile, sumado a una mayor base de comparación por la escrituración de un edificio multifamily durante 2025.

Este retroceso fue parcialmente contrarrestado por las operaciones en Perú, mercado donde las escrituraciones aumentaron un 29,9% entre enero y septiembre de este año.

“Los resultados se encuentran en línea con nuestras proyecciones y mantenemos una mirada prudente, con un sesgo positivo, sobre la evolución del mercado. Durante el año hemos avanzado en nuevos lanzamientos y tenemos proyectos por incorporar en Chile y Perú. A esto se suman las medidas de incentivo al sector, cuyos efectos deberían comenzar a reflejarse gradualmente en los próximos períodos”, concluyó Magendzo.