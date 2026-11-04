Dólar cierra con una caída de $ 16 mientras el petróleo se hunde por las repercusiones del triunfo demócrata en las midterms

Los rendimientos del Tesoro se fueron para abajo, pero las tasas locales nadaron a contracorriente, tras saberse que los consejeros del Banco Central consideraron "plausible" evaluar un endurecimiento monetario. El peso chileno fue la divisa emergente con mejor desempeño.

El dólar cayó con fuerza este miércoles, pues la histórica victoria legislativa del Partido Demócrata terminó propiciando un desplome en los precios del petróleo, y también hubo una cierta presión derivada de las minutas del Banco Central de Chile.

La paridad local se hundió $ 16,2 hasta los $ 965,9 al cierre de la jornada, y de esta forma el peso chileno fue la divisa emergente con mejor desempeño en el ranking de Bloomberg. Este es el menor nivel desde el 25 de septiembre para el tipo de cambio.

Mientras el petróleo Brent caía 8,4% a US$ 94,9 por barril, el rendimiento del Tesoro en el tramo clave a 10 años aflojaba 7,2 puntos base (pb) para cotizar en 4,89%, y el dollar index retrocedía 0,3% a mínimos de cinco semanas. Los precios del cobre, en tanto, se estabilizaron.

¿Cambio de política?

El tipo de cambio chileno venía de cerrar al alza este martes, mientras los estadounidenses acudían a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. Por supuesto, el desenlace electoral y sus repercusiones políticas fueron cruciales en el desempeño de este miércoles, dado que el mercado no tenía previsto una victoria tan arrolladora de la oposición.

"Hoy ha sido un gran día para los activos de riesgo del mercado. Sube el S&P 500, caen las tasas internacionales y el petróleo también baja de manera relevante. El peso chileno está claramente alineado con esos activos y, sobretodo, es de las monedas que más reacciona al petróleo", dijo a DF el CIO de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe.

"Hay algunas señales de que podría haber un cambio respecto del conflicto con Irán. Creo que eso es lo más importante", comentó el economista de Pacífico Research, Sebastián Díaz. "El vicepresidente JD Vance culpó a la guerra contra Irán por el rechazo de la población y lo que ocurrió en las elecciones, y se habla de que la Casa Blanca podría estar evaluando un cambio en el secretario de Defensa", observó.

Junto con las perspectivas sobre el conflicto con Irán, lo que más beneficia a Chile son las posibilidades de que se eliminen los aranceles a las importaciones estadounidenses, según sostuvo el FX trader de LarrainVial Corredora de Bolsa, Felipe Bittner. También recordó que el mercado cambiario local ha estado influido también por la expansión del programa de ventas de dólares del Ministerio de Hacienda.

Desde temprano, analistas notaron que el dólar global recibió un golpe no solo por especulaciones sobre la guerra, sino también pensando en la infraestructura de inteligencia artificial (IA). El mercado espera que la mayor influencia demócrata debilite los esfuerzos para construir más data centers, en momentos en que las gigantescas apuestas en torno a la IA ya venían debilitándose y arrastrando a la divisa.

Impulso doméstico

Para el peso chileno, hubo también un respaldo fundamental desde el plano interno. Las tasas swap nominales vieron alzas de hasta 3,5 pb, tras saberse que los consejeros del Central consideraron "plausible" evaluar una subida de 25 pb sobre el tipo oficial.

"Nuestra lectura, tomando solo las minutas, es que sí hay algo más de riesgo de un aumento de tasas en Chile. El hecho de que se haya discutido la opción da una señal de esto, y sería un factor de fortaleza para el peso. Ahora, creemos que ha influido poco comparado con el factor global, que es el principal", comentó Díaz.

De acuerdo con Bittner, "esto es relevante, dado que el peso está bastante condicionado por el llamado carry trade (financiarse en una moneda con bajas tasas como el peso e invertir en tasas altas como el real brasileño), que ha magnificado últimamente los movimientos tanto al alza como a la baja de la moneda".

Los diferenciales venían estrechándose durante 2026 en desmedro del peso, puesto que el Central no ha tenido espacio para implementar una política monetaria favorable a los depósitos chilenos frente a los de EEUU, donde el mercado espera que la Reserva Federal suba las tasas dos veces más en los próximos 12 meses.