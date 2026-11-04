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IPSA cierra su mejor sesión desde junio y supera los 10.600 tras efectos de las midterms sobre las principales acciones chilenas

El índice chileno subió 2,5% en pesos y 4,4% en dólares. Dos horas después, en Wall Street, el Dow Jones cerró con un alza de 3,1% su mejor sesión desde abril de 2025, mientras que el S&P 500 creció 1,6% y el Nasdaq aumentó 1,4%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 18:07 hrs.

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IPSA cierra su mejor sesión desde junio y supera los 10.600 tras efectos de las midterms sobre las principales acciones chilenas

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