El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, vuelve a Chile a una década de su última visita

El chairman y CEO del mayor banco de Estados Unidos almorzará el lunes 16 de noviembre con empresarios en Viñedos Chadwick, en Puente Alto.

Jamie Dimon, el banquero que lleva más de dos décadas al frente de JPMorgan Chase, volverá a pisar suelo chileno.

Según dio a conocer La Tercera, el chairman y CEO de la entidad encabezará el lunes 16 de noviembre un almuerzo con clientes del banco y empresarios locales en la casona de la familia Chadwick, sede de Viñedos Chadwick en Puente Alto.

La pasada por Santiago sigue un patrón que Dimon ha repetido en la región. En octubre de 2025 estuvo en Buenos Aires, donde fue anfitrión de una gala en el Teatro Colón con funcionarios y empresarios, a la que asistieron el exprimer ministro británico Tony Blair y la exsecretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice, ambos miembros del consejo internacional del banco.

En ese viaje también se reunió con el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Su visita anterior a Argentina había sido en noviembre de 2016, cuando lo recibió Mauricio Macri.

En julio, el destino fue Madrid. Allí reunió en una cena informal a ejecutivos del Ibex 35 y de multinacionales con intereses en España. Según fuentes citadas por la prensa española, suele viajar al menos una vez al año a los países donde concentra clientes importantes.

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Casi medio siglo en Chile

La presencia de JPMorgan en el país se remonta a 1979, cuando la entonces SBIF autorizó a The Chase Manhattan Bank, antecesor de la entidad, a instalar una agencia en Chile.

Sus clientes objetivo son bancos, AFP, aseguradoras, corredoras y administradoras de fondos, junto con compañías locales de primer nivel y filiales de multinacionales. Además del banco, el grupo tiene en Chile la Corredora de Bolsa y el negocio de Asset Management.

Respecto al negocio bancario en Chile, las cifras muestran un año al alza. Al primer semestre de 2026 la utilidad llegó a $ 28.097 millones, 27% más que los $ 22.164 millones de igual período de 2025. En 2025 el banco ocupó el puesto 15 del sistema por resultados, con una utilidad de $ 40.390 millones.

En paralelo, el grupo se ha enfocado principalmente en crecer en la gestión de activos. En julio, el CEO global de JPMorgan Asset Management, George Gatch, explicó a Señal DF que el plan es expandir en el país su oferta de ETF activos y de activos alternativos, trabajando con la industria de pensiones y de gestión patrimonial.

El banquero de las advertencias

La visita de Dimon llega tras un año de alertas públicas. En la carta anual a los accionistas, publicada en abril, identificó como principal amenaza para 2026 una inflación que suba lentamente en lugar de bajar. A fines de mayo, en el Reagan National Economic Forum, dijo que la inflación podía llegar fácilmente a 4% este año.

En septiembre puso el foco en la inteligencia artificial. Estimó que el gasto del ecosistema de hiperescaladores (los grandes proveedores de nube) pasó de unos US$ 300.000 millones en 2025 a cerca de US$ 700.000 millones este año, y que podría llegar a un billón de dólares en 2027, aunque advirtió que aún es temprano para elegir ganadores. Ese mismo mes, en una columna en The Wall Street Journal, propuso reformas en Estados Unidos y Europa y una alianza entre ambos para revertir el declive militar y económico de Occidente.

Una de sus últimas apariciones fue el 14 de octubre, en el Economic Club of Chicago, en una conversación moderada por Brett Hart, donde volvió a advertir sobre el efecto inflacionario del gasto público y la presión de la deuda federal sobre las tasas.

Sucesión en marcha

El viaje ocurre mientras el banco ordena su plan de sucesión. En junio, JPMorgan nombró copresidentes a Doug Petno y Troy Rohrbaugh, quienes quedaron al mando de los dos negocios más grandes de la firma. En paralelo anunció el retiro de Marianne Lake, por años vista como posible sucesora de Dimon, y entregó bonos de retención en acciones por US$ 30 millones a cada uno de los nuevos copresidentes.