La financiera de BBVA atribuye su expansión a nuevos acuerdos con marcas automotrices, cuya cobertura pasó del 26% al 34% de las ventas del mercado en un año.

El mercado automotor lleva tres años prácticamente detenido, pero Forum encontró una forma de acelerar: sumar marcas y abrir nuevas líneas de negocio.

La entidad financiera controlada por BBVA registra en 2026 un crecimiento de 5,5% en sus volúmenes de financiamiento: “Ha sido un muy buen año para Forum, porque en un mercado que no crece, ganamos cuota de mercado”, sostuvo su CEO, Jorge Matuk, en conversación con DF.

El ejecutivo aseguró que actualmente Forum mantiene entre el 42% y 45% del stock de crédito automotriz de la industria.

Para seguir ampliando su presencia en el negocio, una de sus principales apuestas ha sido sumar marcas a su cartera como BYD, GAC, Link & Co, y otras.

De acuerdo con Matuk, se trata de convenios que permiten a Forum tener la primera opción para ofrecer financiamiento a los clientes de las marcas, aunque sin exclusividad. “Hace un año, las marcas con las que mantenía estos acuerdos representaban el 26% de las ventas de autos en Chile, mientras que en 2026 esa proporción aumentó al 34%”, afirmó el ejecutivo.

Para el próximo año, los planes continuarán con la misma estrategia: “Dentro de lo que tenemos en términos de pipeline y acuerdos, creo que en 2027 no deberíamos estar por debajo del 37% o 38%. Esa es nuestra aspiración”.

Más allá del crédito automotriz

Asimismo. Forum no solo busca crecer en su negocio tradicional. También está apostando por modalidades todavía poco desarrolladas en Chile, como, por ejemplo, el negocio de renting, el cual “permite utilizar un vehículo mediante una cuota mensual que incluye mantenciones e impuestos, sin adquirir su propiedad”, dijo Matuk.

Explicó que mientras en España esta modalidad representa el 25% de las ventas de autos, en Chile no supera el 1,5%.

“Creemos que Chile va a evolucionar hacia un mercado de renting”, anticipó Matuk.

La diversificación de la estrategia de negocios también se extiende fuera del negocio automotor. A través de su filial Salvum, Forum ofrece créditos para el mejoramiento del hogar, paneles solares, piscinas y educación, mediante alianzas comerciales. Esta línea, que comenzó a fines de 2025, ya registra “alrededor de 1.500 operaciones mensuales”, dijo Matuk.

“Es un negocio que queremos escalar más adelante y hoy estamos en fase de aprendizaje”, señaló.

En paralelo, la firma lanzó este año un producto con tasas preferenciales para autos eléctricos y una iniciativa para flotas. “Creemos que es el inicio de una relación larga con el cliente y hay que acompañarlo en ese ciclo”, explicó.

Otro foco es la digitalización. Pese a contar con cerca de 400 personas desplegadas en su red comercial, Matuk destacó la rapidez de sus procesos tecnológicos: “Nosotros damos un crédito en 10 segundos”.

Finalmente, sostuvo que Forum es hoy “la pieza más importante dentro de la estrategia de BBVA en Chile”.

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