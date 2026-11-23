Forum desafía el estancamiento automotriz y crece 5,5% en volúmenes de financiamiento en 2026
La financiera de BBVA atribuye su expansión a nuevos acuerdos con marcas automotrices, cuya cobertura pasó del 26% al 34% de las ventas del mercado en un año.
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El mercado automotor lleva tres años prácticamente detenido, pero Forum encontró una forma de acelerar: sumar marcas y abrir nuevas líneas de negocio.
La entidad financiera controlada por BBVA registra en 2026 un crecimiento de 5,5% en sus volúmenes de financiamiento: “Ha sido un muy buen año para Forum, porque en un mercado que no crece, ganamos cuota de mercado”, sostuvo su CEO, Jorge Matuk, en conversación con DF.
El ejecutivo aseguró que actualmente Forum mantiene entre el 42% y 45% del stock de crédito automotriz de la industria.
Para seguir ampliando su presencia en el negocio, una de sus principales apuestas ha sido sumar marcas a su cartera como BYD, GAC, Link & Co, y otras.
De acuerdo con Matuk, se trata de convenios que permiten a Forum tener la primera opción para ofrecer financiamiento a los clientes de las marcas, aunque sin exclusividad. “Hace un año, las marcas con las que mantenía estos acuerdos representaban el 26% de las ventas de autos en Chile, mientras que en 2026 esa proporción aumentó al 34%”, afirmó el ejecutivo.
Para el próximo año, los planes continuarán con la misma estrategia: “Dentro de lo que tenemos en términos de pipeline y acuerdos, creo que en 2027 no deberíamos estar por debajo del 37% o 38%. Esa es nuestra aspiración”.
Más allá del crédito automotriz
Asimismo. Forum no solo busca crecer en su negocio tradicional. También está apostando por modalidades todavía poco desarrolladas en Chile, como, por ejemplo, el negocio de renting, el cual “permite utilizar un vehículo mediante una cuota mensual que incluye mantenciones e impuestos, sin adquirir su propiedad”, dijo Matuk.
Explicó que mientras en España esta modalidad representa el 25% de las ventas de autos, en Chile no supera el 1,5%.
“Creemos que Chile va a evolucionar hacia un mercado de renting”, anticipó Matuk.
La diversificación de la estrategia de negocios también se extiende fuera del negocio automotor. A través de su filial Salvum, Forum ofrece créditos para el mejoramiento del hogar, paneles solares, piscinas y educación, mediante alianzas comerciales. Esta línea, que comenzó a fines de 2025, ya registra “alrededor de 1.500 operaciones mensuales”, dijo Matuk.
“Es un negocio que queremos escalar más adelante y hoy estamos en fase de aprendizaje”, señaló.
En paralelo, la firma lanzó este año un producto con tasas preferenciales para autos eléctricos y una iniciativa para flotas. “Creemos que es el inicio de una relación larga con el cliente y hay que acompañarlo en ese ciclo”, explicó.
Otro foco es la digitalización. Pese a contar con cerca de 400 personas desplegadas en su red comercial, Matuk destacó la rapidez de sus procesos tecnológicos: “Nosotros damos un crédito en 10 segundos”.
Finalmente, sostuvo que Forum es hoy “la pieza más importante dentro de la estrategia de BBVA en Chile”.
El nuevo mapa de las ventas de automóviles: dominan las SUV y marcas chinas ganan terreno
La financiera también dio cuenta de la marcha de la industria a través de su informe Situación Automotriz 2026-2027, elaborado junto con Valtin Consulting.
El documento sostiene que si bien este mercado acumula tres años de estancamiento, las proyecciones hacia 2027 comienzan a mostrar señales de recuperación. En su escenario base, proyectó ventas de entre 320 mil y 330 mil vehículos nuevos para el próximo año. En una coyuntura más optimista, la cifra podría alcanzar las 350 mil unidades.
Como referencia, entre enero y agosto de 2026 se vendieron 206.192 vehículos nuevos.Uno de los principales cambios que identificó el estudio es el avance de los autos chinos. A agosto, el 47,8% de los autos nuevos vendidos en Chile había sido fabricado en ese país, mientras que las marcas de origen chino concentraban el 37% de las ventas.
Pese a este avance, la japonesa Toyota mantiene el liderazgo del mercado, con 17.444 unidades vendidas a agosto, seguida de Suzuki, Hyundai y Kia. Entre las marcas chinas el informe destacó el avance de GWM y Changan.El documento también graficó los cambios en las preferencias de los consumidores chilenos según el tipo de vehículo. Actualmente, los SUV representan el 55% de las ventas de autos nuevos, frente al 38% de 2020. En contraste, los vehículos de pasajeros -como los sedan y modelos compactos- redujeron su participación desde un 35% a un 16% en el mismo período.
El financiamiento sigue siendo determinante para la industria. De acuerdo con estimaciones del estudio, el 80% de los automóviles nuevos se adquirió mediante alguna modalidad de financiamiento, mientras que en el mercado de usados esa proporción llegó al 50%.
El reporte también destacó el avance de la electromovilidad. A agosto, Tesla lideraba las ventas de vehículos 100% eléctricos, con 1.972 unidades, seguida por BYD, con 743, en un segmento que continúa ampliando su presencia en Chile.
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