Echeverría Izquierdo proyecta iniciar en 2027 desarrollos que involucran US$ 180 millones a través de Senda. En tanto, Paz Corp y Besalco registraron mayores escrituraciones durante los primeros nueve meses del año.

Perú continúa ocupando un lugar relevante en la estrategia de distintas inmobiliarias chilenas. Compañías como Paz Corp, Besalco y Echeverría Izquierdo mantienen una activa presencia en el país vecino, donde desarrollan proyectos residenciales en distintas etapas y avanzan en la entrega de nuevos departamentos.

La presencia de estas firmas no es nueva. Sin embargo, sus resultados financieros acumulados a septiembre de 2026 permiten dimensionar cómo ha evolucionado el peso de Perú dentro de estos negocios, mientras algunas compañías preparan nuevas inversiones para los próximos años.

En esa línea, Echeverría Izquierdo adelantó a DFSUD que durante 2027 proyecta iniciar nuevos desarrollos inmobiliarios en Perú que involucran una inversión total de US$ 180 millones. La compañía chilena opera en Lima a través de su marca Senda.

Sebastián Echeverría, CEO de Echeverría Izquierdo Soluciones Habitacionales, explicó que la firma lleva 12 años operando en Perú, principalmente en los sectores conocidos como Lima Top y Lima Moderna, donde se ha enfocado en edificación en altura para el segmento medio.

“Perú es hoy uno de los pilares de nuestro negocio inmobiliario”, sostuvo el ejecutivo, quien precisó que ese mercado representa actualmente cerca de un tercio de los ingresos de la división.

En cuanto al desempeño de 2026, Echeverría destacó que las ventas de viviendas nuevas en Lima y Callao aumentaron 26% entre enero y septiembre “con plazos de absorción del stock bajo su promedio histórico”, añadió.

"Lima seguirá siendo un mercado muy relevante para nosotros y estamos apostando por este para seguir creciendo", sostuvo.

El peso de Perú también se refleja en sus resultados. Entre enero y septiembre, los ingresos del segmento habitacional de Echeverría Izquierdo, que incluye Chile y Perú, crecieron 97,9%, hasta $ 76.228 millones, impulsados principalmente por las escrituraciones de su filial peruana, en particular del proyecto All.

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Los otros actores

Otra compañía que mantiene su apuesta por ese mercado es Paz Corp, que había anunciado para este 2026 un desembolso de US$ 40 millones en Perú, destinado al desarrollo de proyectos inmobiliarios y la adquisición de terrenos.

“Perú es un componente importante de nuestra estrategia de diversificación y un país donde tenemos una trayectoria consolidada en desarrollo residencial” señaló el gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo, quien destacó el déficit habitacional, el desarrollo del sistema hipotecario y los incentivos estatales que facilitan el acceso a la vivienda.

En el largo plazo, la compañía espera que Perú represente aproximadamente un 30% tanto de su volumen de negocio como de sus utilidades.

Al cierre de septiembre, Paz Corp contaba con 16 proyectos residenciales en Perú, distribuidos en 18 etapas, que suman 3.079 departamentos, incluidos los ya entregados. Entre enero y septiembre de 2026, la inmobiliaria escrituró 575 unidades en ese mercado, un aumento de 22,1% respecto del mismo período del año anterior.

En paralelo, la compañía mantiene un backlog de promesas pendientes de escrituración por 1,54 millones de UF en Perú, mientras que para 2027 prevé continuar con el desarrollo y la comercialización de su cartera de proyectos.

Besalco también registró una mayor actividad inmobiliaria en Perú, donde opera a través de su filial Besco. Entre enero y septiembre de 2026, escrituró 475 departamentos (considerando proyectos propios y consorcios), un 23,4% más que en igual período de 2025. En paralelo, las promesas de compraventa de proyectos propios aumentaron 42%, hasta 862 unidades, mientras que el saldo por ejecutar de obras inmobiliarias propias alcanzó $ 87.469 millones.

Por su parte, Ingevec mantiene presencia en Perú a través del negocio hotelero, con tres establecimientos de la cadena Ibis que suman 458 habitaciones. Su gerente general, Rodrigo González, destacó la recuperación del turismo durante 2026, “tendencia que esperamos que continúe favoreciendo el desempeño de nuestros hoteles”, afirmó.