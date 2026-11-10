Kast recibe en La Moneda a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín

En el encuentro también participaron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el gerente general y country head de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann.

El Presidente José Antonio Kast recibió en esta jornada de martes en La Moneda a la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, con quien sostuvo una reunión en el marco de su visita a Chile.

En el encuentro, que se extendió por cerca de una hora, también participaron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el gerente general y country head de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann.

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Botín se encuentra en Chile en una visita de dos días. Este lunes en el Senado recibió la medalla del Congreso Nacional en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial y a su aporte a Chile. La distinción fue entregada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La semana pasada, en el marco del XXII Encuentro Santander América Latina, desarrollado en Madrid, el Presidente Kast expuso ante representantes del sector privado. A su turno, Botín sostuvo que la principal estrategia para la operación en Chile y el resto de los países de la región es “ser la mejor plataforma global de servicios financieros” y en un gesto a la actual administración señaló que “Chile está sentando las bases para acelerar precisamente el crecimiento y la inversión”.