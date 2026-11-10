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Kast recibe en La Moneda a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín

En el encuentro también participaron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el gerente general y country head de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 15:52 hrs.

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Kast recibe en La Moneda a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín

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