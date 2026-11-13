TotalEnergies H2 desiste de megaproyecto para producir hidrógeno y amoníaco verde de US$ 16 mil millones
El gerente general de la compañía en Chile, Antoine Liane, apuntó en su escrito al SEA a las condiciones de mercado, la demanda por moléculas verdes y los costos en los equipos. Esos factores -dicen- hacen que "una inversión de la magnitud del proyecto H2 Magallanes resulte económicamente inviable".
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Un fuerte golpe a la incipiente industria del hidrógeno verde, pero también a las cifras de inversión que ostentaba el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) azotó en los últimos días TotalEnergies H2.
En medio de una alicaída industria que no ha podido despegar como se esperaba, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró este viernes oficialmente como desistido al proyecto de producción y amoníaco verde - H2 Magallanes, el cual impulsaba la compañía multienergías con una inversión récord de US$ 16 mil millones.
Lo anterior, luego de que el gerente general de TotalEnergies H2 en Chile, Antoine Liane, presentara el 12 de noviembre al SEA regional una carta pidiendo retirar la iniciativa.
Según explicó Liane en su misiva, luego de incurrir en importantes gastos de desarrollo y dedicar considerables esfuerzos, "lamentablemente hemos concluido que las condiciones de mercado y la demanda por moléculas verdes no han evolucionado lo suficiente como para asegurar contratos de compraventa de largo plazo en condiciones económicamente viables".
Adicionalmente, dijo, "los costos de los equipos no han disminuido según lo previsto, lo que ha llevado a que los costos de producción no sean competitivos y que una inversión de la magnitud del proyecto H2 Magallanes resulte económicamente inviable".
Y remató: "Nuestra empresa desea expresar su agradecimiento a las personas, comunidades y organizaciones que participaron en el proceso de evaluación, así como al SEA, a los servicios evaluadores y a las autoridades nacionales, regionales y comunales, por su atenta disposición durante el desarrollo del proyecto".
En septiembre de 2025, en entrevista con Diario Financiero, Liane reconoció que "aún siendo muy optimista, hay una probabilidad mayor que el proyecto nunca exista".
Ubicado en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el proyecto ingresado el 5 de mayo de 2025 contemplaba la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V), destinado principalmente a la exportación.
Entre otras características, el proyecto contempla una vida útil de 25 años y se estima un máximo de 10 mil trabajadores durante la fase de construcción y alrededor de 1.000 durante la operación. Alcanzando su plena capacidad, se prevé que el proyecto producirá alrededor de 1,9 millones de toneladas de amoníaco verde por año.
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