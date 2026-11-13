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TotalEnergies H2 desiste de megaproyecto para producir hidrógeno y amoníaco verde de US$ 16 mil millones

El gerente general de la compañía en Chile, Antoine Liane, apuntó en su escrito al SEA a las condiciones de mercado, la demanda por moléculas verdes y los costos en los equipos. Esos factores -dicen- hacen que "una inversión de la magnitud del proyecto H2 Magallanes resulte económicamente inviable".

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:48 hrs.

Energía Amoniaco Verde SEIA evaluación ambiental Karen Peña
TotalEnergies H2 desiste de megaproyecto para producir hidrógeno y amoníaco verde de US$ 16 mil millones

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