Latam Airlines proyecta que costos del jet fuel se mantendrán altos aunque cesen las tensiones en Medio Oriente
El CEO de la aerolínea, Roberto Alvo, dijo a Bloomberg que el combustible ronda hoy los US$ 190 por barril, muy por sobre los US$ 147 y US$ 130 que la compañía había proyectado para el tercer y cuarto trimestre.
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Incluso si es que las tensiones en Medio Oriente cesan, Latam Airlines advierte que los costos energéticos -particularmente los derivados al jet fuel- se mantendrán elevados, lo que provocaría un menor crecimiento en la capacidad de la aerolínea.
Así lo afirmó el CEO de la firma, Roberto Alvo, a Bloomberg, donde añadió que desde la industria esperan una solución duradera del conflicto en un contexto donde el precio actual de su combustible sigue siendo alto. De hecho, si Latam había previsto que este fuera de US$ 147 dólares por barril para este trimestre, y de US$ 130 para el cuarto; este actualmente se sitúa en cerca de US$ 190.
¿Cómo afectarán estos costos a las perspectivas de Latam de cara a la publicación de sus resultados el próximo 3 de noviembre? El CEO no comentó al medio. En mayo, eso sí, la aerolínea recortó su previsión de Ebitda ajustado para todo el año. En agosto, en tanto, entregó una segunda perspectiva algo más optimista cuando redujo sus supuestos sobre el alza de los precios.
Esto, en medio de un escenario en que la demanda se mantiene sólida. "Es posible que los viajeros reemplacen sus autos o televisores con menos frecuencia” para priorizar los viajes y las experiencias, dijo el ejecutivo al medio.
El índice de ocupación de sus aviones, eso sí, desde abril se ha mantenido por debajo a los registrados en 2025. Septiembre, específicamente, cerró un trimestre con un factor de carga un 1,7% menor al registrado el año pasado.
En este sentido, el tipo de pasajero de mayor valor ha ayudado a amortiguar este disminución dentro de sus aviones, explicó el CEO, y añadió que están dispuestos a tolerar una menor cantidad de pasajeros a cambio de mayores ingresos.
¿Hacia dónde mira Latam? Alvo afirmó al medio que buscan una mayor expansión a Brasil, mientras que México -donde ya operan hacia Ciudad de México y Cancún- ofrece otra alternativa de mercado donde ven chance de crecer. De hecho, el aterrizaje de aviones Airbus de largo alcance dijo que podrían hacer más viables rutas hasta Monterrey y Guadalajara.
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