ProntoPaga amenaza con cortar servicios a plataformas de apuestas online que no paguen su IVA digital
El procesador de pagos anunció la medida antes de que este martes venza el plazo del SII para las firmas inscritas. Mientras, senadores critican las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que regula la industria.
Noticias destacadas
Este martes se cumple el plazo para que las plataformas de juego en línea que se inscribieron ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) paguen su IVA digital.
Ad portas de la fecha, el procesador de pagos transfronterizos ProntoPaga anunció una medida en particular: suspenderá sus servicios a aquellas firmas que, estando inscritas en la nómina, no cumplan con la obligación.
“Como empresa responsable en el ecosistema de pagos digitales, no podemos permitir que nuestros servicios sean utilizados por empresas que incumplen sus obligaciones tributarias. Esta decisión es firme y sin excepciones”, dijo Teresita Valverde, fiscal de ProntoPaga.
En este sentido, la empresa hizo un llamado a sus clientes a cumplir con sus obligaciones tributarias, puesto que, de hacerlo, “podrán continuar utilizando los servicios de la fintech sin inconvenientes”.
La declaración se sitúa en un contexto particular para la industria del juego online: mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) viene realizando bloqueos de estos sitios –a través de un proceso que involucra también a la Superintendencia de Casinos– la ley que busca precisamente regular a esta industria aún aloja en el Congreso y ya habría recibido indicaciones de parte del Ejecutivo.
Este lunes, según consignó el medio La Segunda, senadores como Gastón Saavedra, criticaron estas últimas, apuntando que “son extremadamente laxas, permisivas. Si no existe voluntad de regular, es mejor prohibir”. La senadora Paulina Núñez, en tanto, afirmó: “No podemos evaluar el negocio solamente por cuánto recauda, ignorando sus consecuencias sociales”.
En primera instancia, cabe recordar, el proyecto de ley contempló medidas como un impuesto específico del 31% a ingresos brutos, un periodo de cooling off en el que no podrán operar. Ahora, por tanto, el Ejecutivo estaría implementando nuevas perspectivas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Contraloría da luz verde a nuevo subsidio habitacional para viviendas de hasta UF 4.000
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
Abogados respaldan postergar la Ley de Protección de Datos y apuntan a retos de cultura e interpretación normativa
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
MK4: Diputados ingresan siete indicaciones para mejorar el financiamiento a startups y crear un fondo de fondos
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
Sala cuna universal: comisión del Trabajo de la Cámara aprueba idea de legislar y Rau alista indicaciones para destrabar el proyecto
La instancia aprobó en general la propuesta, con 13 votos a favor. El ministro Tomás Rau anunció que el Ejecutivo presentará modificaciones a fines de esta semana, con foco en el financiamiento, el copago y el fortalecimiento de la educación pública inicial.
BRANDED CONTENT
En Chile existen 477 empresas de base científico-tecnológica, según el Tercer Registro de Caracterización EBCT del Ministerio de Ciencia.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
En Chile existen 477 empresas de base científico-tecnológica, según el Tercer Registro de Caracterización EBCT del Ministerio de Ciencia.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete