ProntoPaga amenaza con cortar servicios a plataformas de apuestas online que no paguen su IVA digital

El procesador de pagos anunció la medida antes de que este martes venza el plazo del SII para las firmas inscritas. Mientras, senadores critican las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que regula la industria.

Este martes se cumple el plazo para que las plataformas de juego en línea que se inscribieron ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) paguen su IVA digital.

Ad portas de la fecha, el procesador de pagos transfronterizos ProntoPaga anunció una medida en particular: suspenderá sus servicios a aquellas firmas que, estando inscritas en la nómina, no cumplan con la obligación.

“Como empresa responsable en el ecosistema de pagos digitales, no podemos permitir que nuestros servicios sean utilizados por empresas que incumplen sus obligaciones tributarias. Esta decisión es firme y sin excepciones”, dijo Teresita Valverde, fiscal de ProntoPaga.

En este sentido, la empresa hizo un llamado a sus clientes a cumplir con sus obligaciones tributarias, puesto que, de hacerlo, “podrán continuar utilizando los servicios de la fintech sin inconvenientes”.

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La declaración se sitúa en un contexto particular para la industria del juego online: mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) viene realizando bloqueos de estos sitios –a través de un proceso que involucra también a la Superintendencia de Casinos– la ley que busca precisamente regular a esta industria aún aloja en el Congreso y ya habría recibido indicaciones de parte del Ejecutivo.

Este lunes, según consignó el medio La Segunda, senadores como Gastón Saavedra, criticaron estas últimas, apuntando que “son extremadamente laxas, permisivas. Si no existe voluntad de regular, es mejor prohibir”. La senadora Paulina Núñez, en tanto, afirmó: “No podemos evaluar el negocio solamente por cuánto recauda, ignorando sus consecuencias sociales”.

En primera instancia, cabe recordar, el proyecto de ley contempló medidas como un impuesto específico del 31% a ingresos brutos, un periodo de cooling off en el que no podrán operar. Ahora, por tanto, el Ejecutivo estaría implementando nuevas perspectivas.