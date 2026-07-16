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SII revela nómina de 10 plataformas de apuestas en línea que no se inscribieron para pagar IVA Digital

Ahora, el servicio liderado por Jorge Trujillo afirmó que a estas se les aplicará el mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital y que, bajo este sistema, los medios de pago serán los responsables de retener el 19% de IVA en cada transacción.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 20:50 hrs.

Catalina Vicuña empresarios empresas Casinos apuestas
<p>SII revela nómina de 10 plataformas de apuestas en línea que no se inscribieron para pagar IVA Digital</p>

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