SII revela nómina de 10 plataformas de apuestas en línea que no se inscribieron para pagar IVA Digital

Ahora, el servicio liderado por Jorge Trujillo afirmó que a estas se les aplicará el mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital y que, bajo este sistema, los medios de pago serán los responsables de retener el 19% de IVA en cada transacción.

Han pasado menos de dos semanas desde que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con la emisión de una polémica resolución (N°69) que habilitó un sistema para que plataformas de apuestas y juego en línea sin domicilio ni residencia en Chile pagaran el denominado IVA Digital.

No obstante, el lunes de esta semana el organismo al mando de Jorge Trujillo entregó un primer balance y reveló que -hasta ese entonces- ninguna plataforma (de las que el servicio tenía constancia de que operaba y ofrecía servicios en el país) se había inscrito en el sistema mencionado.

En respuesta, el organismo anunció que comenzaría a aplicar un mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital, “apoyado en la información que recibe periódicamente de entidades bancarias, no bancarias y operadores de medios de pago”.

Esta misma información, precisó, les ha permitido tener conocimiento de más de 4 millones de transacciones realizadas durante 2025, a través de más de 20 plataformas de juego y apuestas online.

Bajo este esquema alternativo, detalló la entidad, “será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales”.

Los plazos, entonces, fueron claros: a partir del miércoles 15 de julio comenzaría a aplicar la medida y, para sumar presión, se anunció la publicación conjunta de una nómina de plataformas que serían sometidas a este cambio de sujeto, es decir, que optaron por no inscribirse en el sistema.

Y eso, justamente, fue lo que el SII dio a conocer esta tarde. Tras el anuncio, el servicio confirmó que en un solo día, 25 plataformas se inscribieron ante el SII en el régimen simplificado para declarar y pagar el IVA Digital.

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Los inscritos y los que no

¿Quienes se inscribieron? El SII compartió un listado de nombres y sitios que cumplieron con lo ordenado, entre los que figuran 25 plataformas como Betsala, Playsala, LatamWin, Juegaenlínea, Jugabet, Novibet, Estelarbet, Coolbet, Epicbet, Betano, Betsson, Epicbet, 1xbet, Betway, Fortunazo, entre otros.

Entre los no inscritos, no obstante, el SII expuso a diez plataformas: Bet365, Stars, 1win.com, Electraworks, Thelotter, Pokerstars, GgPoker, BetCris, LeoVegas y Roobet.

Con listado en mano, el servicio delineó que ahora revisará la información entregada por las plataformas registradas, y luego analizará que las declaraciones y pagos del IVA “sean los que corresponden a cada una de estas plataformas de apuestas en línea. Esto, en base a la información que el SII recibe a través de los proveedores de medios de pago”.

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, detalló que “con la información que estamos recibiendo, podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se aplicará a partir de la aplicación de este impuesto”.

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¿Cómo se cobrará?

Ahora, ¿cómo se cobrará este impuesto a las plataformas inscritas?

La pregunta fue aclarada por el SII hace algunos días, explicando que la base imponible del IVA se determinaría según “la contraprestación efectivamente realizada, es decir, considerando los montos apostados por personas domiciliadas en Chile, salvo cuando la plataforma cuenta con información que permite acreditar fehacientemente ante el SII los premios entregados”.

En dicho caso, aclaró, la base imponible corresponderá al monto apostado menos el valor pagado por concepto de premios. A la base imponible determinada de acuerdo con dichos mecanismos se le aplicará la tasa del 19% que afecta a estas operaciones”, detalló.