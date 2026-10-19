Producción de cobre de Escondida cae 23% por menores leyes, clima y accidente en esta faena

Según explicó la minera, la disminución respondió a -por ejemplo- una menor ley del mineral procesado y las condiciones meteorológicas adversas.

Malas noticias para BHP. La minera de origen australino reportó este lunes que, para el trimestre terminado el 30 de septiembre, la producción total de cobre disminuyó un 19% respecto a igual período del año anterior, situándose en 401 mil toneledas. De ese total, 253 mil toneladas correspondieron a Escondida, operación que anotó una caída de 23%.

Pese a lo anterior, la minera no modifició sus estimaciones de producción futuras. Esto, ya que la proyección de producción para el año fiscal 2027 se mantiene sin cambios, situándose entre 1 millón y 1,1 millones de toneladas.

Según explicó la compañía en su reporte, la producción disminuyó debido a una menor obtención de concentrado, lo que refleja una ley de alimentación planificada más baja, del 0,81 % (frente al 0,94 % del primer trimestre del año fiscal 2026), así como a labores de mantenimiento programadas durante el trimestre.

"El incidente fatal también conllevó la suspensión temporal de todas las actividades mineras; además, las condiciones meteorológicas adversas registradas en julio y agosto limitaron la logística operativa y la utilización de la flota de camiones", agregaron, aludiendo al fallecimiento de uno de los trabajadores el 23 de septiembre.

Sobre este último hecho, la minera comentó en medio de su reporte que se está llevando a cabo una investigación y que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales.

El CEO de BHP, Brandon Craig, comentó que la producción de cobre fue menor durante el primer trimestre, "reflejando disminuciones planificadas en las leyes del mineral y los mantenimientos programados, junto con interrupciones temporales provocadas por condiciones climáticas adversas en Chile, detenciones por motivos de seguridad y la falla de la correa transportadora en Carrapateena".

“El aumento de los precios de los commodities tuvo un impacto positivo en los resultados, particularmente en cobre, cuyos precios fueron alrededor de un 50% superiores a los de hace un año”, dijo el CEO de BHP.

El ejecutivo reflexionó que los mercados globales siguen siendo volátiles, con tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y elevados costos de energía y transporte que continúan generando presiones para la industria.

Al mismo tiempo, añadió, "la demanda por commodities se mantiene resiliente, respaldada por la continua industrialización y urbanización de China e India, junto con una inversión sin precedentes en centros de datos e infraestructura habilitante a nivel global, lo que refuerza las perspectivas de largo plazo para el cobre".

"Esa demanda se alinea con las fortalezas de nuestro portafolio, que está presente en prácticamente todos los ámbitos relacionados con la manera en que el mundo construye, se abastece de energía y se alimenta", acotó.