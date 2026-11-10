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César Pérez Novoa, de BTG: "Clima, insumos y mercado laboral pueden poner en riesgo la producción de cobre de Chile en 2027"

Aunque la demanda de metal rojo crece entre 2,2% y 2,5% en el mundo, la oferta tiene dificultades en despegar. En la celulosa, analizó por qué Brasil concita el interés de las forestales chilenas.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 18:30 hrs.

Valeria Ibarra
Foto: Julio Castro.

Foto: Julio Castro.

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