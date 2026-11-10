César Pérez Novoa, de BTG: "Clima, insumos y mercado laboral pueden poner en riesgo la producción de cobre de Chile en 2027"

Aunque la demanda de metal rojo crece entre 2,2% y 2,5% en el mundo, la oferta tiene dificultades en despegar. En la celulosa, analizó por qué Brasil concita el interés de las forestales chilenas.

El alza del cobre en un contexto de oferta restringida y gran demanda tecnológica, el rol de Chile y Perú frente al Congo y Argentina en la minería cuprífera, el repunte del litio y el liderazgo de SQM, el potencial en tierras raras y oro, la celulosa con alto inventario y el riesgo de amputación logística. Todos esos temas fueron analizados por César Pérez-Novoa, de BTG, en esta entrevista donde da pistas de lo que viene en 2027.

- El cobre está en torno a US$ 6,5 la libra. ¿Cuánto de eso es oferta y demanda, y cuánto es coyuntura, como la guerra o las interrupciones de oferta?

- Todos esos factores inciden. Por el lado de la oferta, hemos tenido reducciones por inestabilidad y falta de infraestructura en jurisdicciones como África. También hay eventos de geología y recuperación, lo más visible en Chile y algo en Perú. La degradación geológica es natural y ha frenado la producción.

Como contraparte, la demanda ha aumentado por nuevas tecnologías. A la electrificación y la descarbonización hoy se suman los requisitos de minerales para data centers, hyperscalers y todo lo que es data. Estimamos que en 2027 la demanda por cobre debería crecer entre 2,2% y 2,5%, y la inversión tiene que agilizarse, ya que ha estado restringida por la geopolítica y la permisología.

- ¿Y la oferta no crecerá en la misma dimensión?

- El mercado siempre proyecta un crecimiento en la producción, pero no es muy bueno calibrando la degradación (de las leyes mineras). A eso se suman fallas geotécnicas, derrumbes y El Niño. Eso hace que, en vez de una producción creciente, tengamos una que en el mejor de los casos es plana, y en algunos lugares decreciente, como en Chile.

La producción de Chile debería cerrar este año en torno a cinco millones de toneladas. El próximo año, con mejores condiciones climáticas, podríamos llegar a 5,1 millones, pero no lo sabremos hasta que termine El Niño, que sería en abril de 2027. Además, la energía y el ácido sulfúrico han subido, y en 2027 hay negociaciones colectivas. Clima, insumos y mercado laboral pueden poner en riesgo la producción de cobre de Chile en 2027.

“Para incentivar nueva oferta minera, estimamos necesario un precio de US$ 6,5 por libra. Los costos operacionales han aumentado (...). A ello se suman los requerimientos de capital asociados a la infraestructura, así como las condiciones geológicas de cada yacimiento”.

- ¿El precio se mantendrá sobre US$ 6 la libra?

- Para incentivar nueva oferta minera, estimamos necesario un precio de US$ 6,5 por libra. Los costos operacionales han aumentado por el encarecimiento del diésel, el ácido sulfúrico, los reactivos y la mano de obra, entre otros insumos. A ello se suman los requerimientos de capital asociados a la infraestructura -plantas desaladoras, generación y transmisión eléctrica, y puertos-, así como las condiciones geológicas de cada yacimiento, que inciden en los costos de extracción y procesamiento. En conjunto, estos factores sustentan la necesidad de un precio cercano a US$ 6,5 para viabilizar proyectos que amplíen la oferta.

- ¿Será capaz Chile de responder a esta demanda, o las empresas mirarán jurisdicciones más jóvenes, con mejores leyes mineras?

- La producción de mina del mundo al cierre de 2026 debería estar en torno a 23 millones de toneladas. El requerimiento adicional en los próximos 20 años es de al menos 16 millones: 8 millones vendrían de las Américas y el resto de otras partes del mundo.

Las Américas tienen códigos mineros sólidos, infraestructura y know how. Otros países pueden ofrecer costos bajos o tratamientos especiales, pero la estabilidad jurídica, operacional y laboral está en este lugar del mundo. Hay que mirar a nuestros vecinos: Perú. En conjunto, Chile y Perú son el 40% de la oferta mundial. Perú, además, es polimetálico. El crecimiento de la producción mundial de cobre viene de Perú y de Chile.

Argentina va a llegar, pero se va a demorar, porque no tiene un ecosistema minero y llegar desde la montaña al Atlántico es costoso. La solución es cruzar la cordillera: se han facilitado permisos ambientales y se reformó la Ley de Glaciares, lo que permite sacar concentrados hacia un puerto del Pacífico. Es una oportunidad para Chile y sus puertos.

- ¿Y África? El Congo superó a Perú como segundo productor...

- Hace 15 años el Congo no era un productor relevante. Hoy produce casi tres millones de toneladas, versus 2,7 millones de Perú. Pero ha tenido problemas internos, y la inestabilidad genera fricción entre los operadores chinos (dueño de algunas mineras) y el gobierno local, lo que se traduce en inestabilidad comercial.

- ¿Qué empresas están mejor posicionadas? Antofagasta Minerals mira Argentina y tiene oficinas en Perú, Canadá y EEUU; Codelco está solo en Chile; BHP y Lundin se expanden a Argentina.

- No puedo entrar en acciones (en empresas), pero respondo país contra país. Chile y Perú suman prácticamente el 52% de las reservas probadas globales, así que el potencial geológico y de exploración es muy relevante. Pero no escucho mucho de exploración: todos hacen brownfield y no veo mucho greenfield; la cartera de US$ 105 mil millones de Chile es predominantemente brownfield. Me gustaría ver más exploración.

Las compañías chilenas están mirando a Perú, que tiene un código minero prácticamente igual al de Chile, y a Argentina, una jurisdicción emergente con amplio potencial de cobre, pero sin infraestructura. Es natural diversificar dentro de la región antes que saltar de continente. EEUU también es parte de ese potencial: allí hubo un problema de permisología que la administración Trump está revirtiendo, y hay un par de compañías chilenas con opcionalidades, sobre todo en Minnesota.

- ¿Puede el Congo superar a Chile en una o dos décadas?

- El Congo recién está empezando. Eventualmente va a requerir mayor inversión y entrará en un declive natural de leyes y recuperación. Y la estabilidad política y técnica, y la tecnología, son muy importantes. Los cambios en permisología, en lo ambiental y los incentivos a la inversión invitan a que el inversionista siga en Chile, considerando que las reservas acá son cuantiosas.

Litio: El principal productor del mundo ya es SQM

- En litio, ¿ve que la producción en Chile se amplíe más allá de Albemarle y SQM?

- Ha sido un proceso lento. Hace 30 años teníamos, y aún tenemos, dos actores. Está Rio Tinto con Codelco, pero eso se inicia en la próxima década. Me gustaría que hubiera muchos más actores y que Chile recuperara participación de mercado, siendo la jurisdicción de más bajo costo del mundo. Indiscutido.

- ¿Ya paró el boom del precio?

- En julio de 2025 el litio tocó su punto más bajo, US$ 7.500 la tonelada. Superó los US$ 20.000 en junio y hoy está en torno a US$ 17.000, dependiendo de la especificación. En 2020 el mercado era de 330.000 toneladas de carbonato de litio equivalente; en 2030 la demanda superará los 3 millones, y hacia 2050, los 8 millones. No digo que volvamos al apretón de 2022, cuando tocó US$ 81.000, pero niveles de US$ 20.000 a US$ 25.000 me parecen razonables para que estas compañías tengan un retorno atractivo.

- ¿Pueden los gigantes chinos entrar en países como Bolivia, cuyo litio también es de salmuera?

- Se puede, pero viene con impurezas que hay que remover, y eso eleva el costo. Las nuevas tecnologías exigen especificaciones de cuatro o cinco decimales, cuando antes eran dos. El mercado todavía no logra encapsular eso.

- El Salar de Atacama es el de más bajo costo y el más puro. ¿Es eso un driver para ampliar la producción?

- Sin duda. No tiene precipitaciones, tiene altos niveles de radiación. Y alcanzar escala requiere nueva tecnología, como Salar Futuro, que dará más eficiencia y escala sin intervenir el salar.

- ¿Llegará SQM a ser el principal productor del mundo, por sobre Albemarle?

- El principal productor del mundo ya es SQM, entre La Negra y el Salar de Atacama. Albemarle era el mayor productor, pero ha tenido problemas en otras partes del mundo.

-¿Y cuál es el potencial de los otros grandes salares, como Pedernales y Maricunga?

- Algunos tienen cubicación (es decir, han dimensionado) de recursos y potencial, pero hay que explorar más. ¿Podría haber otro Salar de Atacama? Posiblemente, pero no puedo adelantarme sin data.

-¿Cuál es potencial en tierras raras y oro?

- En tierras raras es muy grande. Penco podría contrarrestar el dominio chino, que abarca desde el recurso hasta la metalización y el producto final. No es solo un proyecto de commodities: tendrá separación y metalización, y ha atraído el interés de EEUU y otros países.

En oro también hay potencial relevante, en la franja IOCG. Y Chile es un productor importante de plata, aunque secundario al cobre, que es el 56% de las exportaciones.

Celulosa, Brasil e Indonesia

- Las forestales chilenas invierten en celulosa en Brasil, pero el precio no repunta. ¿Por qué?

- Hay preferencia por países con ciclos forestales cortos, de seis a ocho años, como Brasil e Indonesia. En Chile el eucalipto toma 13 o 14 años. En costo, son US$ 400 versus US$ 250 la tonelada (de Brasil); esos US$ 150 marcan una diferencia significativa. Por eso la nueva generación de plantas de celulosa es de 2,5 millones de toneladas, salvo la de Arauco, que es de 3,5 millones.

Los precios están en US$ 600 el eucalipto con entrega en China y no se han movido mucho porque hay mucho inventario, unos 47 días, lo que da poder a las papeleras. Además, se van a colocar ocho a nueve millones de toneladas a futuro, de las cuales seis millones son de Chile: 3,5 de Sucuriú (Arauco) y, teóricamente, 2,5 de Natureza (CMPC).

- ¿Por qué entonces Arauco y CMPC apuestan por este segmento?

- Porque el papel siempre crece. Es consumo: desde papel higiénico y pañales hasta packaging. Nuestro precio de largo plazo para fibra corta en China es US$ 575 la tonelada, y para el próximo año usamos US$ 610. El costo total de Sucuriú y Natureza probablemente esté entre US$ 220 y US$ 250. Eso lo explica todo.

La amputación logística

- ¿Cuál es el principal riesgo que el mercado subestima, aquel que no ve?

- La amputación logística. El conflicto entre EEUU y China, y lo puedes correr a Rusia o Irán, ha hecho que los países tomen posición. Cuando atacas una refinería, eso se transmite a fertilizantes, alimentos, químicos, al ácido sulfúrico para nuestro cobre y al mercado textil, lo que favorece la pulpa textil. Cuando se limitan las tierras raras, eso es un problema tecnológico para otro país. El mercado no lo vio en 2025; hoy hay una mini pausa, pero esto va a seguir. Lleva diez años ocurriendo.

- ¿Habrá que volver a abastecerse por zonas?

- Hay que mirar acá: hay un gran potencial renovable y minero... hay cobalto, hay tierras raras. Demos el incentivo, generemos inversión, industria y empleo.

- ¿Crees que se aplacará la tensión Este-Oeste tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU?

- Una normalización de las relaciones entre Oriente y Occidente podría mejorar las condiciones logísticas y facilitar el tránsito de determinados productos químicos. Esto contribuiría a reducir algunos costos vinculados al petróleo y sus derivados, así como los fletes. No obstante, el efecto sobre el costo total dependería de la magnitud de esas reducciones frente a los costos estructurales de operación e inversión.