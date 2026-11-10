Paraguay reembolsa fondos al 95% de los clientes tras el colapso de Ueno Bank: serían más de US$ 340 millones

El banco llegó a tener más de 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de poco más de 6 millones de habitantes, y acumulaba depósitos por unos US$ 2.800 millones, incluidos cientos de millones del sector público.

Casi el 95% de los clientes que tenían dinero en Ueno Bank de Paraguay ya recibieron pagos del Fondo de Garantía de Depósitos, tras el colapso de la entidad la semana pasada, que desató una crisis política.

“Pagamos a 1.740.000 ahorristas, el equivalente a US$ 330 millones del Fondo de Garantía de Depósitos”, anunció el Presidente interino, Pedro Alliana, este martes en una publicación en redes sociales. Agregó que los depositantes restantes de Ueno recibirán sus pagos el miércoles.

La semana pasada, los reguladores intervinieron el banco y lo declararon insolvente y subcapitalizado. Antes del cierre, medios locales habían informado sobre préstamos a empresas vinculadas. Ueno llegó a tener más de 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de poco más de 6 millones de habitantes, y acumulaba depósitos por unos US$ 2.800 millones, incluidos cientos de millones del sector público.

La oficina de prensa del Presidente confirmó que también hubo empresas entre quienes recibieron pagos. Itaipú Binacional, la compañía que opera una importante represa en la frontera entre Brasil y Paraguay, dijo el fin de semana pasado que tenía US$ 182 millones depositados en Ueno y que inició acciones legales para recuperar los fondos.

El colapso del banco llevó al Congreso a destituir al expresidente Santiago Peña, quien tenía vínculos comerciales con el accionista controlador de Ueno. El expresidente del banco central Carlos Carvallo y otros dos miembros del directorio también dejaron sus cargos.

Peña se encuentra en detención preventiva después de que la fiscalía lo acusara de abuso de confianza y enriquecimiento ilícito por su presunto papel en el colapso del banco.

El banco central comenzó a reembolsar a los clientes de Ueno el jueves pasado, después de que el Congreso aprobara una ley que ordenó a la autoridad monetaria pagar hasta US$ 16.800 mil por depositante en un plazo de cinco días. Esos pagos se contabilizan dentro del límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, de US$ 29.300 mil por persona.