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Paraguay reembolsa fondos al 95% de los clientes tras el colapso de Ueno Bank: serían más de US$ 340 millones

El banco llegó a tener más de 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de poco más de 6 millones de habitantes, y acumulaba depósitos por unos US$ 2.800 millones, incluidos cientos de millones del sector público.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 19:15 hrs.

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Paraguay reembolsa fondos al 95% de los clientes tras el colapso de Ueno Bank: serían más de US$ 340 millones

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