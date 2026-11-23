La UE inicia investigación antimonopolio contra la embotelladora de Coca-Cola
La Comisión investiga si Coca-Cola Europacific Partners abusó de su posición dominante.
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Barbara Moens
Bruselas
La Unión Europea (UE) inició una investigación formal antimonopolio para determinar si la embotelladora de Coca-Cola con sede en Londres abusó de su posición dominante en el mercado al restringir las ventas transfronterizas de las bebidas gaseosas del grupo estadounidense en Europa.
La comisión anunció el lunes que está investigando si Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), una de las dos principales embotelladoras que distribuyen los refrescos del grupo en Europa, ha puesto "barreras entre los mercados nacionales" e impedido que los minoristas consigan mejores acuerdos.
El inicio de la investigación se produce después de que la comisión registrara en marzo del año pasado las oficinas de varias empresas de refrescos ante la preocupación de que pudieran haber infringido las normas antimonopolio de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas restrictivas, sin revelar los nombres de los grupos.
El lunes, el organismo regulador declaró que estaba investigando si CCEP había ofrecido descuentos a supermercados y otros minoristas con la condición de que no exportaran las bebidas a otros estados miembros, y se había negado a permitir que los clientes negociaran acuerdos para varios países.
"En toda Europa, la gente disfruta de los refrescos a diario. Pero no deberían tener que pagar más simplemente por vivir en un país de la UE en lugar de en otro", declaró la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera.
Las empresas que hayan infringido la legislación europea en materia de competencia pueden enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos anuales mundiales, pero pueden solicitar una reducción de la sanción si denuncian la mala conducta a las autoridades o cooperan con las investigaciones de la Comisión.
CCEP afirmó que se toma "muy en serio la legislación sobre competencia" y añadió: "Estamos firmemente comprometidos a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en todos los mercados en los que operamos a nivel mundial".
La compañía, que cotiza en la bolsa de Londres y en la que Coca-Cola posee una participación del 18%, se constituyó en 2016 como una de las principales embotelladoras europeas del grupo estadounidense y suministra bebidas como Sprite, Fanta y Monster Energy en varios países europeos.
Desde entonces, se ha expandido a la región de Asia-Pacífico mediante adquisiciones, a medida que Coca-Cola ha reducido su participación directa en el embotellado para centrarse en la producción y comercialización de sus bebidas.
La investigación se produce en un momento en que Bruselas intensifica sus esfuerzos para eliminar las barreras entre los diferentes estados miembros de la UE, tras un informe histórico sobre competitividad elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
En el marco de ese esfuerzo, la comisión está consultando sobre posibles nuevas normas que rijan las denominadas restricciones territoriales de suministro, en las que las grandes marcas restringen a los minoristas la compra de productos en un país de la UE para su posterior reventa en otro.
La investigación sobre CCEP se produce después de que la comisión archivara en 2023 una investigación preliminar anterior sobre posibles prácticas anticompetitivas de Coca-Cola, CCEP y la embotelladora europea Coca-Cola Hellenic, alegaron que no existían motivos suficientes para continuarla.
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