La apretada agenda de Ana Botín en Chile: desde encuentro con Kast a reunión con emprendedores
La visita de la presidenta del grupo Santander también incluyó una reunión con el mundo universitario.
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Una apretada agenda tuvo la presidenta ejecutiva del grupo Santander, Ana Botín, en una visita de dos días a Chile, donde desarrolló una agenda centrada en la educación, el emprendimiento, la inclusión financiera y el vínculo con las comunidades, además de sostener reuniones con el Presidente José Antonio Kast, y representantes del Senado, donde recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria empresarial.
Entre las actividades, Botín visitó el centro comunitario "La Fábrica", en Renca, donde conoció el funcionamiento de "Santander en tu Comuna", iniciativa que acerca servicios financieros a sectores con baja presencia bancaria y que también cuenta con oficinas en La Pintana, Purén y Alto Hospicio. Allí recorrió las iniciativas de educación financiera que impulsa el banco junto a las fundaciones EligeEducar, Cardoen y SoyMás, y sostuvo un conversatorio con el alcalde de Renca, Claudio Castro, bajo el concepto “La educación financiera transforma vidas”.
En la instancia, escuchó los testimonios de la comunidad y conversó sobre la importancia de entregar herramientas que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones financieras en cada etapa de su vida.
La presidenta ejecutiva de Santander también participó en el encuentro “Aprender, emprender, transformar”, realizado en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la conversación participaron Juan Carlos de la Llera, rector de esa casa de estudios; Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile; Nicolás Guerra, profesor de Historia y beneficiario de una beca Santander; y Pamela Salazar, fundadora y CEO de UMOV y ganadora de Santander X Chile Award 2023.
En el marco de su visita a Chile, Botín también participó de una conversación realizada en el WorkCafé Bombero Ossa junto a emprendedores, startups y PYME. La instancia permitió recoger experiencias e ideas para proyectar la evolución de este modelo, que nació en Santiago en 2016 y hoy cuenta con cerca de 250 espacios en el mundo.
Durante su estadía en el país, fue recibida por Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, y sostuvo encuentros internos con trabajadores. Además, recorrió las obras de Campus Santander, el nuevo edificio corporativo de la entidad que forma parte, entre otros proyectos, del plan de inversiones del grupo en el país por US$ 800 millones.
Encuentro en La Moneda
En el marco de su visita, Botín sostuvo un encuentro con el Presidente José Antonio Kast, instancia en la que reafirmó el compromiso de largo plazo que tiene la entidad con la nación.
Según un comunicado del banco, la visita permitió reafirmar la confianza de grupo Santander en las capacidades de Chile, sus instituciones, recursos estratégicos, talento y capacidad empresarial. A través de sus inversiones y de iniciativas vinculadas con educación, empleabilidad, emprendimiento e inclusión financiera, el Banco busca contribuir a que esas fortalezas se conviertan en mayor productividad, crecimiento, empleo y progreso social.
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