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La apretada agenda de Ana Botín en Chile: desde encuentro con Kast a reunión con emprendedores

La visita de la presidenta del grupo Santander también incluyó una reunión con el mundo universitario.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 17:49 hrs.

Ana Botín Banco Santander Nicolás Cáceres
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