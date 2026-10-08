Dólar cierra plano tras borrar alza que lo acercó a $ 990 en sesión marcada por los temores de que EEUU escale la guerra contra Irán

Agentes se lanzaron a compras las altas tasas de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el que no cambió de tendencia fue el precio del petróleo Brent, a esta hora mostrando un alza de 4,1% hasta los US$ 104,4 por barril.

La volatilidad global de este jueves hizo que las ganancias iniciales del dólar se desvanecieran, mientras inversionistas se debaten sobre la posibilidad de que Estados Unidos intensifique la guerra contra Irán, algo que, según Donald Trump, no ocurriría antes de las elecciones de mitad de mandato.

El dólar-peso se disparó hasta los $ 987 en los primeros negocios, pero las alzas habían desaparecido por completo antes del mediodía. Después de algunas oscilaciones, la paridad terminó la sesión a $ 979,2 en el registro de Bloomberg, prácticamente sin variación diaria.

¿A gran escala?

Este vaivén estuvo en línea con ciertos indicadores externos fundamentales. El dollar index -que mide la fortaleza global del dólar- borró por completo sus alzas del día, y ahora registraba una caída de 0,1%. De la misma forma, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se replegaba 5,7 puntos base, no sin antes haber tocado nuevos máximos desde 2002.

El que se mantuvo firme fue el precio del petróleo Brent, que a esta hora repuntaba 4,1% hasta US$ 104,4 por barril. Peor aún para los términos de intercambio de Chile, el futuro de cobre transado en Londres retrocedió 1,3% a US$ 6,48 por libra.

"El Brent ha seguido al alza, en medio de la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente pueda recrudecerse antes de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, después de que, según se informa, la Casa Blanca le pidió al Pentágono que elabore opciones de ataque", escribió el head de Estrategia de Commodities en Saxo Bank, Ole Hansen.

El portal Axios señaló que esto podría incluir "bombardeos masivos" de infraestructura nuclear y energética, lo que podría influir los resultados de las elecciones el 3 de noviembre. Sin embargo, recién Donald Trump dijo a través de su red Truth Social que "no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato".

Hansen hizo hincapié en que además, "una tormenta en el golfo de México ha obligado a detener alrededor de 500 mil barriles diarios de la producción estadounidense. Junto con los recientes ataques a buques en el estrecho de Ormuz, estos acontecimientos ponen de relieve lo lejos que está aún el mercado mundial del petróleo de la normalización".

Mientras, Trump se ha mostrado ambiguo sobre la diplomacia con Teherán. "Creo que el acuerdo no es algo que yo quiera, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que paremos", dijo el mandatario sobre los iraníes este miércoles en un acto de campaña con candidatos republicanos en Texas. Según Trump, el enviado especial Steve Witkoff ha estado trabajando en un acuerdo y "le está yendo muy bien".

El tipo de cambio chileno venía de cerrar al alza a mitad de esta semana, pues hubo una fuerte demanda internacional de dólares por los incidentes en Ormuz.

Hubo noticias económicas locales esta mañana. El IPC de septiembre mostró un alza de 0,4% en la serie desestacionalizada, cifra levemente por debajo de lo esperado. De la misma forma, la tasa de inflación según la serie original mantuvo el 4,1% anual del mes anterior, en lugar de acelerarse en una décima, como se tenía previsto.