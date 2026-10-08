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Dólar cierra plano tras borrar alza que lo acercó a $ 990 en sesión marcada por los temores de que EEUU escale la guerra contra Irán

Agentes se lanzaron a compras las altas tasas de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el que no cambió de tendencia fue el precio del petróleo Brent, a esta hora mostrando un alza de 4,1% hasta los US$ 104,4 por barril.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 8 de octubre de 2026 a las 16:01 hrs.

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Dólar cierra plano tras borrar alza que lo acercó a $ 990 en sesión marcada por los temores de que EEUU escale la guerra contra Irán

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