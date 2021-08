Mariana di Girolamo habla de su personaje de mujer de futbolista: “Vivimos en una sociedad prejuiciosa”

Cultura

El próximo jueves se estrena, en formato online, La Verónica, cinta dirigida por Leonardo Medel que muestra a la actriz interpretando a una celebridad de redes sociales que posa incansablemente mientras intenta ocultar su lado más oscuro.

La Verónica tiene una duración de 104 minutos y en cada uno de ellos Mariana di Girolamo (30) está en pantalla. La actriz aparece siempre en un primer plano fijo y mirando a la cámara mientras su personaje, la modelo e influencer Verónica Lara, se saca selfies o interactúa con otros, cuyas caras a veces no llegamos a ver.

Javier Matamala, afamado futbolista y su marido, es interpretado por Ariel Mateluna. La periodista que escribe su biografía es la actriz Patricia Rivadeneira y por la voz reconocemos que el fiscal que la interroga es Willy Semler.

La original apuesta es del guionista y director de la cinta, Leonardo Medel. Una manera de centrar el relato en las distintas caras de una mujer que tiene más capas de las que aparenta y que esconde más secretos y dolores de los que quisiera reconocer.

-¿Fue muy demandante actoralmente? “Sí, fue absolutamente intenso. Fue demandante para todos y para mí fue inédito como formato. Agradezco profundamente al director Leo Medel el atreverse a algo así y pedirme que interpretara a Verónica. Fue un desafío genial y me ha obligado a ir más allá. Habíamos hecho antes un cortometraje donde abordamos el formato e hicimos trabajo de mesa y cámara para entender el lenguaje y lo íntimo que iba a ser este trabajo”, cuenta la actriz desde España, donde vive hace pocos meses junto a su pareja, el músico Sebastián Román, y su perro Vito.

Las apariencias engañan

Hija de los artistas visuales Paolo di Girolamo y Lucía Arteaga, nieta de Claudio di Girolamo, dramaturgo y también artista, y sobrina de Claudia di Girolamo, Mariana se dio una vuelta por Medicina antes de cambiarse a Teatro en la Universidad Católica, escuela de la que egresó en 2014.

Ese mismo año llegó a la televisión como parte del elenco de la teleserie Pituca sin lucas. Sus roles en Pobre gallo, Perdona nuestros pecados y Río Oscuro la posicionaron como heroína de teleseries y en 2019 se pegó el salto al cine con el rol de Ema en la cinta del mismo nombre dirigida por Pablo Larraín. La caracterización de bailarina porteña con impulsos pirómanos, un apetito sexual desatado y un encanto enigmático, le valieron aplausos y buenas críticas.

En La Verónica, Di Girolamo es una mujer que enfrenta las dificultades de la maternidad mientras trata de mantener la imagen de una vida perfecta y conseguir los likes que supuestamente la harán feliz. “Mi cara del porte de un edificio”, dice en un momento de la película, refiriéndose a una de sus metas: convertirse en el rostro de una marca de labial.

La historia habla de la importancia que pueden adquirir las apariencias en nuestras vidas, hoy expuestas en las redes sociales. Pero también la fuerza de los estereotipos y los juicios que asumimos respecto de otras personas.

“Estamos tratando de mostrar la historia de una mujer, de su fachada, de su interior y profundidad. La Verónica encuentra su verdad, sustento y crudeza en la vida contemporánea misma donde la protagonista se debe batir entre lo público y lo privado constantemente. Por supuesto la historia tiene mucho de cómo la sociedad, y en eso me incluyo, caemos muy fácil en el error del prejuicio y el estereotipo en base a lo que se ve en una pantalla”, sintetiza la actriz.

-¿Cómo definirías tu propia relación con las redes?

-"Para mí ha sido un viaje de muchos momentos distintos a lo largo de los años. A veces es más fluido y a veces menos, y ahora estoy en una zona más moderada en cuanto a la relación con redes sociales. Uso principalmente Instagram como una herramienta de difusión de mi trabajo y del trabajo de mis colegas.

También es una plataforma donde puedo exponer mi sentir frente a otras cosas y creo que puedo influir en algunas personas. A ratos caigo en cuenta de ello y puede ser escalofriante, porque hay que enfrentarse a cosas nuevas como las críticas invisibles de gente sin nombre ni cara, también hay una lucha entre mantener la autenticidad y querer agradar y buscar más likes.

Hay veces donde me enfrento como actriz y a veces como una mujer “común y corriente” de 30 años que tiene pareja, familia, un perro, amigos, etcétera. Finalmente, para mí es un fluir, a veces no subo nada, a veces subo mucho. Pienso que quizás en 20 años diremos que estábamos locos de exponernos tanto. Pero al final las redes sociales, son como una película en desarrollo de la que no sabemos el final".

“No me inspiré en nadie específico”

La película, que podrá verse la próxima semana online, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2020 y Mariana di Girolamo fue reconocida con el premio Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine para Mujeres de Aswan.

Se ha comentado que su personaje de esposa de futbolista está inspirado en algunas celebridades locales, como Cote López, lo cual la actriz se ha encargado de desmentir: “No me inspiré en nadie en específico ni estudié a nadie en específico para hacer a Verónica. Mis referentes son varios y tiene más que ver con que yo soy una mujer conectada a redes sociales y paso muchas horas -más de las que me gusta admitir- pegada al Instagram.

Mis referentes son mujeres que encuentro ahí. Por supuesto que, al ser mujer chilena de cierta edad, el algoritmo tiende a mandarme algunos referentes, pero eso se supera rápido navegando. Creo que intentar ponerle nombre y apellido de entrada es pensar desde el prejuicio y eso no está bien, porque no es cierto”.

-La frivolidad y la insatisfacción son dos temas presentes en la historia, pero tu personaje sorprende. ¿Cómo la definirías tú?

-"Creo que hay prejuicios y estereotipos hacia las mujeres en general, y en específico hacia las mujeres que son esposas de futbolistas, así como también hacia las actrices, a las mujeres que trabajan en oficinas, en el sector servicios y en terreno. Hacia las que tienen pequeños, medianos y grandes negocios, y hacia una mujer ejecutiva exitosa. Vivimos en una sociedad prejuiciosa, y eso no está bien. ¿Quién dice que las mujeres de futbolistas son frívolas o que las actrices somos de una forma u otra? Creo que fallamos en esto al limitar así a las personas".

-¿Qué haría feliz a una mujer como Verónica Lara?

-"Yo creo que ella es una mujer que sufre y mucho, y que lo esconde con esta exposición y toda esta fanfarria. Ella es capaz y hábil para cumplir con sus aspiraciones, pero cuando alcance esas metas va a querer otras inmediatamente, y creo que esa insatisfacción va a levantar siempre su infelicidad".

-Ahora que ha pasado más tiempo desde su estreno mundial, ¿cómo ves a tu personaje en pantalla?

"Sigo pensando que mi rostro va cambiando. De hecho, la volví a ver ayer y veía detalles que no me di cuenta antes. En los ojos se ve una historia completa, su mirada va cambiando y en muchos aspectos se va derrumbando. Me gusta el resultado y creo que al público también le va a gustar".

El preestreno online de La Verónica, exclusivo para Chile, tendrá funciones entre el 5 y el 8 de agosto, a través de la plataforma www.altoparlante.cl. Entradas disponibles en Ticketpro.cl