Guía de Ocio: Un gran estreno que trae HBO Max

Guía de Ocio

La nueva plataforma de streaming que aterrizó esta semana en nuestro país, ofrece un vasto catálogo. Además, te recomendamos libros, vinos, cortometrajes y una App para conocer mejor tu entorno natural.

Benicio del Toro y Don Cheadle son dos de los protagonistas de "No sudden move".

El desembarco de HBO Max

Desde esta semana la plataforma que agrupa a los distintos contenidos de streaming de HBO, como HBO Go y HBO Premium, está disponible en más de diez países de América Latina, incluido Chile. El señor de los anillos, Friends, Space Jam, Game of Thrones, Looney Tunes, Mujer Maravilla y Batman, son algunas de las grandes producciones que ahora pueden encontrarse en un solo lugar. Y uno de sus últimos estrenos es No sudden move, la nueva cinta del director Steven Soderbergh que cuenta con un apabullante elenco que incluye a Don Cheadle, Benicio del Toro, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz y Kieran Culkin -entre otros- como parte de una banda de pequeños delincuentes que se ve envuelta en una trama insospechadamente mayor. Ya puede verse en HBO Max.

H.P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida, Michel Houellebecq

En el iluminador prólogo de este libro Stephen King se pregunta si Lovecraft merece un biógrafo de la talla de Michel Houellebecq. Mismo cuestionamiento podría hacerse sobre si es necesaria una presentación del gran superventas norteamericano al polémico escritor francés. Y la respuesta es sí. Desentrañando la figura y la escritura de Lovecraft, Houellebecq también se cuestiona a sí mismo y algunas de sus obsesiones más ocultas.

Y mostrando los claroscuros de un personaje, devela ciertas partes de sus propias obsesiones, en ambos la ira es una energía creadora. Un libro que sirve como puerta de entrada al alucinado mundo del creador de En las montañas de la locura, pero que también entusiasma a seguir en la lectura de los libros del autor de Plataforma. (Anagrama, 2021). Por Felipe Gana.

Cortometrajes del encierro

El lunes se estrena MIL días de confinamiento, serie dirigida por la actriz Francisca Gavilán y el actor Cristián Carvajal. Se trata de ocho cortometrajes escritos por realizadoras nacionales y extranjeras, y grabados en pleno encierro en Chile, que desde este 5 de julio serán presentados por Fundación CorpArtes para toda Latinoamérica.

Antonia Zegers, Gabriel Cañas, Daniela Castillo, Camila Hirane y Rodrigo Pérez, forman partede las producciones que fueron realizadas entre 2020 y 2021, y que abordan situaciones propias de la pandemia como la convivencia en pareja, la vida en confinamiento o las citas virtuales. Los cortos podrán verse a través de las redes sociales de CorpArtes.

Neguén, una App chilena para descubrir la biodiversidad

¿Reconoces a las aves de tu plaza? ¿Te has preguntado quién poliniza las flores de otoño? Un grupo de jóvenes chilenos del mundo del diseño, la ciencia y la tecnología, se unieron para cocrear Neguén, una aplicación centrada en vincular el ecosistema digital con el mundo natural, a través de ilustraciones que incentivan a los usuarios a buscar las especies que habitan su entorno.

Hoy más de un 80% de los chilenos viven en ciudades y el retroceso de hábitat silvestre ha llevado a una alarmante disminución de encuentros con la naturaleza, lo que para muchos investigadores tiene consecuencias vitales para el desarrollo humano. Con su nombre Neguén honra a la cosmovisión mapuche, donde los Ngen son descritos como espíritus guardianes llamados a resguardar el equilibrio de los ecosistemas naturales.

La versión de lanzamiento cuenta con más de 100 especies y describe cerca de 300 relaciones biológicas, y ya disponible en Android y Apple.

Arganat 2019, chardonnay premium

En el último tiempo, el chardonnay chileno ha dado un salto de calidad memorable y este Arganat 2019, del valle de Casablanca, es un ejemplo señero. Proviene, por así decirlo, del lado más noble de Le Chardonnay Grand Vin, de Villard, un secreto bien guardado entre los amantes de la variedad. Elegante y de una estructura maciza, el Grand Vin siempre considera una fracción que se deja madurar en barricas nuevas francesas.

"Aunque son nuevas, paradójicamente estas barricas han proporcionado al vino una impresionante mineralidad", explica Charlie Villard, quien agrega que la madera en vez de esconder la fruta la resalta.

Para la cosecha 2019, decidieron embotellar por sí solas esas barricas, dando como resultado Arganat. Lo que define a este vino es la pureza frutal y el frescor de la zona más fría de Casablanca, pero es en la boca donde da su mayor pelea y gana por lejos. Un vino de extraordinario balance, con un fino esqueleto que puede hasta mascarse. Viene a sumarse a otros grandes exponentes chilenos de la cepa, como Baettig Selección Los Primos, Errázuriz Las Pizarras, Sol de Sol y Amelia de Concha y Toro. Por Marcelo Soto.