Florencia Stefani, gerente de Estudios de Larrainvial: “Estamos viendo mayor interés por invertir en Chile (...) por la estabilidad institucional que se ha ido generando”

La amplia trayectoria de Florencia Stefani en el sector financiero y su rol hace más de diez años al interior de LarrainVial fueron las credenciales que la llevaron a ser la candidata para asumir la gerencia de estudios de la firma.

La ingeniera comercial se incorporó a LarrainVial en 2012 como analista del sector financiero, ascendiendo con el tiempo a co-gerente del departamento que hoy dirige.

Previamente también incursionó en el mundo de las finanzas, desde la industria aseguradora, como analista de inversiones en Consorcio.

En conversación con DF, la nueva gerente de estudios afirmó que tiene una mirada optimista de la economía chilena para 2024, con una agenda más pro crecimiento, una recuperación del consumo y un precio del cobre por sobre las expectativas que tenía el mercado.

“Creemos que sectores ligados a la demanda interna deberían mostrar mejor desempeño; ahí están retail, real estate, bancos y consumo”.

- ¿Cómo analiza el desempeño que está exhibiendo el mercado chileno?

- El departamento de estudios de LarrainVial cubre la región andina, los mercados de Chile, Perú y Colombia. Dentro de estos, hoy nosotros tenemos más preferencia por Chile. Estamos muy optimistas respecto a la recuperación económica que debería tener nuestro país. En esto es relevante destacar que está influido por las señales que ha ido dando el Gobierno en impulsar una agenda mucho más pro crecimiento y, además, del impacto positivo que debería generar en la economía el incremento en el precio del cobre.

- ¿De qué manera impacta el precio del metal rojo?

- A finales del año pasado las expectativas para el precio del cobre estaban por debajo de los US$ 4 por libra y hoy están incluso en US$ 5. Evidentemente el impacto no va a ser como el que tuvimos en la década de los 2000, pero en el margen sí debería generar mayor dinamismo en la economía en Chile, entonces estamos viendo que esto va a derivar en un incremento de la confianza empresarial, lo que debería seguir impulsando el crecimiento económico.

2024: un año para el consumo privado

- ¿Cómo proyecta el desempeño económico para 2024?

- Para los próximos trimestres nosotros como departamento de estudios, estamos viendo que el impulso económico durante este año se generará principalmente por consumo privado y el driver más relevante va a ser la revisión al alza que deberían tener las compañías en la generación de resultados y con eso que se empiecen a generar nuevas y mayores oportunidades de inversión en el mercado local.

- ¿Evidencia interés por invertir en Chile?

- El interés de los chilenos en el mercado local es cada vez mayor. El mercado local sufrió en términos de liquidez y eso ha generado que algunas acciones, y sectores se han visto rezagados. Dado eso, nosotros sí estamos viendo mayor interés por invertir en Chile, especialmente por la estabilidad institucional que se ha ido generando los últimos 12 meses. El inversionista extranjero también volvió a mirar Chile y eso ha hecho que en un mix, entre locales y extranjeros, el IPSA haya tenido mejor performance.

- ¿Qué sectores impulsarán la economía?

- Dado el contexto económico y que la recuperación vendría por consumo, creemos que los sectores ligados a la demanda interna deberían mostrar mejor desempeño; ahí están retail, real estate, bancos y consumo. Por otro lado, hay sectores que evidentemente se encuentran más deprimidos como el segmento construcción o inmobiliario.

- ¿Cómo le influye al mercado las reformas que se están discutiendo en el Congreso?

- Creo que en algún minuto y, como se plantearon en un inicio de la discusión, sí podían generar un impacto en el mercado de capitales y un impacto tal vez incluso negativo. Hoy día el riesgo de esas reformas es mucho más acotado. Es verdad que están trabadas en el Congreso tanto la tributaria, como la de pensiones, pero hoy creo que el Gobierno tiene mucha más disposición a entrar en conversaciones para lograr acuerdos.

Estrategias de la firma

- ¿Cuál es la cartera recomendada de LarrainVial?

- Incluye Banco de Chile, porque lo vemos como una institución capaz de tener resultados más resilientes en cualquier tipo de contexto. Banco Itaú, ya que los fundamentales del banco son mucho más positivos de lo que está incorporando el precio de la acción. También Falabella ya que está recuperando en generación de resultados y eso debería también seguir generando un impulso de corto plazo en el precio de la acción. Por otro lado, incluye Andina, ya que está muy ligada a este escenario de mayor consumo y en ese sentido debería tener un mejor performance. Por último está SQM, principalmente porque tenemos una visión del precio del litio más alta que la que hoy está incorporando el precio de la acción.

- ¿Cuál es el principal desafío al asumir este nuevo cargo?

- Es seguir generando la calidad de servicio y producto diferenciador que entregamos en LarrainVial. Diría que algo muy relevante va a ser la integración de la Inteligencia Artificial generativa, esto porque queremos que nuestros expertos del departamento sean cada vez más productivos.