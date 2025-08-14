¿Se reduce la euforia de las Siete Magníficas? Sus utilidades pasaron de superar al S&P 500 en 48,5% a solo 6,5% en dos años

Entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, las acciones denominadas “Siete Magníficas” - Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, Amazon y Meta- se consolidaron como el grupo más rentable y el favorito de los inversionistas.

Sus resultados operacionales impulsaron las utilidades muy por encima del mercado y, en dicho período, llegaron a superar en 48,5% al índice bursátil de referencia estadounidense, el S&P 500.

Sin embargo, en los últimos dos años esa brecha se ha reducido drásticamente. En lo que va del último trimestre de 2025, y según un estimado realizado por la empresa de datos financieros FactSet, la diferencia en ganancias entre las Siete Magníficas y el S&P 500 es de solo 6,5% (ver gráfico).

“La reducción en la brecha de crecimiento entre el índice y dichas empresas en parte era esperable, principalmente por las altas bases de comparación que presentaban estas últimas, especialmente Nvidia”, señaló el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet.

El ejecutivo explicó que esto se debe a que, en 2024, los beneficios de las firmas crecieron exponencialmente y a pesar de que aún mantienen tasas de expansión, estas han disminuido considerablemente. “Nvidia pasó de utilidades sobre 350% a 100%”, ejemplificó.

Deepseek y Trump

De acuerdo con los analistas, uno de los golpes más fuertes para las compañías se produjo por el factor Deepseek: el sistema de IA desarrollado en China, cuya irrupción sacudió al mercado tecnológico mundial.

El 27 de enero, día en que se conoció su existencia, la acción de Nvidia cayó 17% y perdió US$ 593 mil millones de valor bursátil, la mayor pérdida diaria de capitalización en la historia, según Bloomberg.

A este episodio se sumó el denominado “Día de la Liberación”, del Presidente de EEUU, Donald Trump, cuando inició la guerra comercial, afectando a países y determinadas industrias.

Además, de acuerdo con el jefe de análisis de XTB Latam, Ignacio Mieres, “al costo de capital de las tecnológicas que es alto, se suman tasas y deuda más caras, un entorno macro más desafiante, y por último, hay más gastos en centros de datos e IA”.

Este año, las Siete Magníficas rentan 11,28% en bolsa, frente al 10,51% del S&P 500 y el 9,21% del S&P 493.

Tesla y Apple se posicionan como las grandes perdedoras, con caídas en bolsa de 18% y 7%, respectivamente.

¿Se acabó el boom?

A juicio del gerente general de Nauta -filial de planificación financiera de DVA Capital-, Francisco Verdugo, el auge de estas acciones no debería detenerse: “Han sido capaces de capturar la digitalización acelerada de nuestra era, y dentro de ella, la IA”, fenómeno que “recién está empezando, y conlleva dificultades que esas firmas pueden enfrentar”.

Agregó que “esta nueva era necesita una infraestructura que la pueda soportar y las Siete Magníficas ahí han jugado un tremendo rol”.

Deutsche Bank, citado por Bloomberg, destacó que actualmente estas compañías representan el 31% del S&P 500, superando el 30,7% previo al anuncio de Deepseek y destacó que está acercándose al récord histórico de 31,8%.