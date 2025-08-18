Dólar se estabiliza bajo $ 970 tras fin de semana largo, y datos del PIB y cuenta corriente en Chile

El dollar index subía 0,3%, aunque viene de caer 0,4% el viernes; mientras que el cobre Comex bajaba 0,5%, después de subir 0,3%. Los agentes están atentos a una reunión de alto nivel en Washington para negociar la paz en Ucrania, mientras esperan el simposio de Jackson Hole.

El dólar se estabilizaba este lunes, de vuelta de un fin de semana largo en Chile, mientras los inversionistas toman nota de un panorama de tasas de interés un poco menos flexible en Estados Unidos, mientras esperan el simposio anual de banqueros centrales en Jackson Hole.

La paridad dólar-peso cotizaba a $ 965,7 antes del mediodía, una baja de $ 1 desde el cierre del jueves en el compilado de Bloomberg. El dólar subió más de $ 10 el jueves, y así compensó sus caídas previas de esa semana, antes del feriado del viernes.

A primera hora en Chile se supo que el PIB del segundo trimestre subió 3,1% interanual, sobre lo esperado. Sin embargo, la cuenta corriente mostró un déficit de más de US$ 3.200 millones, más profundo de lo previsto (la encuesta de Bloomberg había apuntado a US$ 2 mil millones).

Mercados externos

A nivel internacional, el dollar index subía 0,3%, aunque viene de caer 0,4% el viernes; mientras que el cobre Comex bajaba 0,5%, después de subir 0,3% en el último día de la semana anterior.

Hubo ciertos ajustes en las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, a causa de la resiliencia que han mostrado algunos de los últimos datos económicos estadounidenses, incluyendo las ventas minoristas.

Los operadores descuentan cerca de un 80% de probabilidad de que la Fed retome el alivio monetario en septiembre, con una rebaja de 25 puntos base (pb), cuando hasta hace poco ello se daba totalmente por hecho, e incluso habían surgido algunas especulaciones sobre un recorte mayor, de 50 pb.

También el mercado chileno está incorporando hoy las reacciones a las últimas cifras de ventas al por menor, producción industrial y mercado inmobiliario de China, que se publicaron el viernes y estuvieron por debajo de los pronósticos.

Ahora las miradas se concentran en la alocución del presidente de la Fed, Jerome Powell, agendada para el viernes en Jackson Hole, evento que el mercado mira atentamente, ya que suple la falta de una reunión de la Fed en agosto.

En cuanto a la geopolítica, siguen desarrollándose las conversaciones para negociar la paz en Ucrania, después de que el viernes Donald Trump se reunió con Vladimir Putin, sin lograr un alto al fuego. Este lunes llegan a la Casa Blanca el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksy, y varios líderes europeos.