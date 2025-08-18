El auge de la IA impulsará la próxima década de retornos en mercados emergentes

Fondos globales están aumentando su exposición a acciones ligadas a la inteligencia artificial en mercados emergentes, impulsados por el auge de semiconductores y el crecimiento de empresas tecnológicas en Asia.

Los fondos de mercados emergentes están girando para capturar el furor de la inteligencia artificial (IA), con algunos inversionistas que predicen que el creciente gasto en tecnología impulsará los retornos durante años.

Alentados por el éxito del desarrollador chino de IA DeepSeek y las potencias de semiconductores en Asia, administradores de activos como AllSpring Global Investments y GIB Asset Management están concentrando más de sus portafolios en acciones vinculadas a IA. Ha sido una apuesta ganadora: las compañías de inteligencia artificial han sido los seis mayores contribuyentes al repunte del índice de acciones de mercados emergentes de Bloomberg este año.

“Esta tendencia podría durar entre 10 y 20 años”, dijo Alison Shimada, jefa de renta variable total de mercados emergentes en AllSpring, que administra US$ 611 mil millones. “El impacto en las poblaciones locales dentro de los mercados emergentes será transformador”.

Si bien gran parte de la fiebre de inversión en IA se ha centrado en un puñado de firmas de Silicon Valley, las empresas de mercados emergentes que pueden aprovechar la tecnología o suministrar componentes cruciales están beneficiándose. Los servidores de IA, por ejemplo, se han convertido en el principal motor de crecimiento para Hon Hai Precision Industry Co. de Taiwán, conocida como Foxconn.

Los principales contribuyentes al índice de acciones de mercados emergentes de Bloomberg este año son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. y Xiaomi Corporation, que en conjunto representan el 37% del repunte del índice.

Las acciones de mercados emergentes con fuerte exposición a la IA incluso han superado a las llamadas “Siete Magníficas”, las megacapitalizadas tecnológicas, en lo que va de este año, según estrategas de renta variable de Citigroup Inc.

“No se puede invertir en mercados emergentes sin tener una visión optimista y positiva de lo que esta historia de la IA puede llegar a significar desde la perspectiva de las ganancias corporativas”, dijo Kunal Desai, coadministrador de cartera de renta variable global de mercados emergentes en GIB Asset Management, con sede en Londres.

El lunes, los indicadores de MSCI Inc. para acciones de mercados emergentes subieron ante el optimismo por la relajación de tensiones comerciales entre China y EEUU, pero el índice MSCI EM IT retrocedió debido a los aranceles sobre semiconductores. Los fabricantes de chips Samsung y SK Hynix lideraron una venta masiva en Corea del Sur.

Desai señaló que Taiwán y Corea del Sur serán “motores centrales” de la historia de los mercados emergentes en los próximos dos a tres años, mientras que Malasia, China, India, partes de América Latina y Medio Oriente verán “ganancias desproporcionadas” debido a su exposición a los datos y aplicaciones de IA. Su fondo ha invertido en acciones de IA durante caídas recientes del mercado, proyectando que un tercio de los retornos de mercados emergentes provendrán de acciones vinculadas a IA en los próximos años.

Hay señales de que el impulso continuará a medida que la adopción de la IA se acelera en segmentos como la computación en la nube y los vehículos eléctricos. La estimación promedio de ganancias a 12 meses para las acciones tecnológicas de mercados emergentes ha aumentado un 15% desde inicios del año, en comparación con un 6% para el conjunto de acciones de mercados emergentes.

“La proporción de la contribución de la IA al rendimiento solo crecerá a partir de ahora”, dijo Xingchen Yu, estratega de mercados emergentes en UBS Global Wealth Management. “El auge de la IA y la tecnología está creando una nueva capa de crecimiento estructural, especialmente en el norte de Asia”.

La revolución de la IA podría ayudar a las acciones de mercados emergentes a superar un obstáculo clave: el desempeño de las ganancias. Los resultados corporativos han quedado por debajo de las previsiones en todos los trimestres desde inicios de 2022, con las compañías del índice MSCI EM perdiendo expectativas de utilidades en más de 12%, según datos compilados por Bloomberg.

Pero las firmas en el sector tecnológico, fuertemente expuesto a IA, han cumplido consistentemente las proyecciones de ganancias desde el cuarto trimestre del año pasado, aumentando la confianza de los inversionistas.

“Se espera que este sector crezca de manera explosiva y continuará haciéndolo en el futuro”, dijo Young Jae Lee, gerente sénior de inversiones en Pictet Asset Management Ltd. “La IA seguirá siendo un sector clave dentro de los mercados emergentes”.