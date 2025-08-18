Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

El auge de la IA impulsará la próxima década de retornos en mercados emergentes

Fondos globales están aumentando su exposición a acciones ligadas a la inteligencia artificial en mercados emergentes, impulsados por el auge de semiconductores y el crecimiento de empresas tecnológicas en Asia.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 18 de agosto de 2025 a las 10:57 hrs.

IA Inteligencia Artificial acciones
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"
2
Empresas

Gerente general de Farmacias Ahumada deja la empresa tras cinco meses en el cargo
3
DF MAS

Tres años de investigación, miles de páginas y una disputa millonaria: la trama judicial que enfrenta a exclientes con los socios de Eloy
4
Economía y Política

Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
5
Empresas

Puerto Coronel activa millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra de su expresidente y altos exejecutivos
6
Economía y Política

El caso que enfrentó al SII y a la Dedecon por las contribuciones de una propiedad con bosque nativo
7
Mercados

Toesca tras la venta de primer activo de fondo en cierre: “Es una muy buena señal para nuestra industria”
8
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete