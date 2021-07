Guía de Ocio: Una audioserie policial con Álvaro Rudolphy

Guía de Ocio

Siguiendo con los audiorelatos de ficción, Emisor Podcasting lanza Ave de Presa. Además, como siempre, estrenos del streaming, nuevas lecturas, cine francés, y un paseo al aire libre.

Dos novedades de la pantalla

Una nueva producción original de HBO, ahora disponible en HBO Max es The White Lotus, miniserie creada por Mike White, y una especie de homenaje a la Isla de la Fantasía. Un paradisíaco resort de Hawaii recibe a distintos huéspedes que van a pasar ahí sus vacaciones. Pero todo el ambiente alegra comienza a ensombrecerse con el paso de los días, y surgen las tensiones entre los glamorosos viajeros y los empleados del hotel.

Basada en el libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South, de Osha Gray Davidson, esta película, disponible en Amazon Prime Video, cuenta la historia real de la activista de derechos civiles, Ann Atwater, quien confronta a C.P. Ellis, líder del Klu Klux Klan de Durham, Dakota del Norte el año 1971. The Best of Enemies cuenta con la dirección de Robin Bissell y es protagonizada por Taraji P. Henson y Sam Rockwell.

Un relato de las Malvinas por Leila Guerriero

Mezcla de crónica, investigación y ensayo, el libro La otra guerra. Una historia del cementerio argentino en las islas Malvinas cuenta la historia de los cuerpos de los soldados argentinos caídos en la guerra de las Malvinas.

El abandono primero, las intrigas políticas después, las desconcertantes reacciones de los familiares, entremedio, arman un relato que por momento se confunde con una ficción de intrigas. “Se los llevaron, los dejaron tirados y como si ni hubiese pasado nada”, reclama la hermana de un conscripto muerto en combate.

Pero no todo fue abandono, honorable es la historia del oficial inglés, Geoffrey Cardozo, quien fue el encargado de organizar el cementerio de Darwin en una de las islas del archipiélago. O la del empresario Eduardo Eurnekian que costea viajes humanitarios a parientes cercanos al lugar donde están enterrados sus hijos, padres o hermanos.

Escrito con el estilo y precisión que caracteriza a Leila Guerriero, este libro ayuda, también, a comprender las siempre complicadas tramas políticas trasandinas. (Anagrama, 2021) Por Felipe Gana.

Subir al Cerro Carbón

Para quienes prefieren las actividades al aire libre y aprovechar la movilidad que permite el nuevo Plan Paso a Paso, el senderismo se ha transformado en una afición predilecta. A principios de mes el Parque Metropolitano comunicó que está abierto el Camino La Pirámide que permite acceder al Cerro Carbón.

Este comienza en la rotonda Av. Santa Cruz (a pasos del colegio Saint George) y permite llegar hasta la cima del Carbón (1.600 metros) pasando por distintos miradores que ofrecen vistas privilegiadas a la ciudad. Se advierte que el primer tramo es el más empinado, pero vale la pena seguir. El horario es de 6:00 a 18:00 horas.

Cine Entre-Nous

Hasta el 21 de julio, podrán verse de manera gratuita seis películas francesas disponibles en la plataforma del Centro Arte Alameda. Esto en el marco del Festival de Cine francés Entre-Nous (Entre nosotros) organizado por el Instituto Francés Chile.

La programación, que se transmite en simultáneo en otros países de América Latina, arrancó el día 14 de julio en conmemoración al Día Nacional de Francia que celebra la Toma de la Bastilla.

Los títulos disponibles son excelentes piezas del cine contemporáneo galo como Los Miserables (Ladj Ly), Tres recuerdos de mi juventud (Arnaud Desplechin), 120 pulsaciones por minuto (Robin Campillo) y Sinónimos: un israelí en París (Naday Lapid). Todas se pueden ver en centroartealameda.tv.

Una audioserie policial

“En los podcast, ves lo que tú quieres ver. Es tu imaginación la que está en juego”, apunta Álvaro Rudolphy para referirse a Ave de presa, la nueva audioserie que acaba de estrenar Emisor Podcasting.

La historia escrita por Paula del Fierro, guionista de La Jauría, presenta un thriller policial de cuatro episodios que transcurre en el sur de Chile. Una joven agente de la PDI llega a entrevistar a un sospechoso de asesinato.

Entonces se inicia una cacería con giros impredecibles. Además de Rudolphy, la serie es protagonizada por la actriz Giannina Fruttero y cuenta con las voces de Roberto Farías y Francisca Walker. Ave de Presa ya está disponible en las plataformas de Emisor Podcasting y en Spotify.