Dióscoro Rojas: "Esa ilusión que tiene forma para nosotros de ramadas o de fonda no la vamos a poder vivir"

Lecciones de Vida

El compositor y gestor del colectivo Los Guachacas habla de sus lecciones de vida: “Tenemos una patria maravillosa, de gente empeñosa...deberíamos estar orgullosos de nuestro país”

"Terrible… Este 18 sin fondas, imagínese ese entusiasmo, esa ilusión que tiene forma para nosotros de ramadas o de fonda no la vamos a poder vivir. Voy a echar de menos la alegría y la ilusión de tener un día para nosotros, para los chilenos, que somos todos iguales, un día de igualdad. Es una buena fecha para pensarnos como un país juntito y más unido que nunca.

Aunque no haya fondas tenemos que improvisar y para eso somos buenos los chilenos. Una fondita en la casa con un terremoto hecho con un buen pipeño eso sí, porque si no, la gente se intoxica. Yo soy de la comisión de los cuidadores de los estómagos guachacas. La gente cree que yo me lo paso leseando y no saben que no tomo hace más de 40 años. Para que vea cómo son las apariencias.

Me acuerdo de mis primeras fiestas patrias con mi familia en Lontué. Éramos 11 hermanos, todos buenos para la música. Era como un circo. Mi papá armaba una fondita en el patio de atrás y mi mamá se ponía a guitarrear. A mí nadie me enseñó a bailar cueca, yo aprendí viendo a mi familia. Mi hermano Servando armó un protocolo para un campeonato que organizamos en el que ganaba el que más bailaba, no el que mejor lo hacía, el que más tiempo bailaba. ¡Qué maravilla!

Soy patriota, es que me encanta la bandera, la cueca, la cordillera, todo. Hay algunos que creemos que Dios es chileno. El Papa podrá ser argentino, pero diosito es chileno. Ser guachaca es eso. Es ser chileno, republicano, cariñoso y humilde.

Por eso no entiendo tanta bulla que hacen los de un lado y los del otro. Si al final somos todos de centro. Tenemos que confiar más en nosotros, si el chileno es criterioso. Por eso es que votaría “Apruebo” porque confío en que la patria tiene que alcanzar para todos.

Te puede interesar: Guia de Ocio Nacional

Cuando llegué al Conservatorio de Música de la Universidad de Chile yo era el único que presentaba música folclórica, todos los demás tocaban piano, violín etc. No tenía más posibilidades que echarle para adelante, entonces después de esta cantidad de cosas que he hecho en la vida, es lindo sentirse reconocido, porque yo me siento reconocido ¡ah! Yo creo que uno nace raro pues, imagínese yo viniendo de dónde vengo, de la pobreza más absoluta, once hermanos, padre obrero. Te toca ser bien creativo porque siempre vas a tener gente en contra.

Yo hablo poco de cultura porque esa es una cuestión muy antigua ya. Creo que la cultura es la chilenidad. Como decía Tolstoi “describe tu aldea para ser universal”, porque si tú cuentas lo que sucede en tu tierra vas a ser del universo y así hizo Neruda y la Gabriela Mistral por ejemplo que no hablaron de otras culturas, ni de Europa. Son universales por eso, porque describieron bien a su gente y la expresaron de manera natural porque son chilenos.

Es una tontera eso de “llevar la cultura al pueblo”, si los populares son cultura y tienen sus propias formas igualmente ricas en valor.

La cuarentena y el virus no me dieron miedo. Me cuido harto, pasé tres meses sin salir a la calle, pero no creo que me contagie. Tuve tiempo para pensar y me di cuenta de dos cosas. La primera, es que tuve una vida buena, mis recuerdos son todos bonitos. Y la segunda es que debería dedicarme más a lo mío que es componer. Mostrar lo que he hecho, como haber sido el primer director de la “Negra Ester” o mis composiciones musicales. Pero sin descuidar jamás la “Red de los corazones bonitos” que instauramos con un grupo de guachacas ahora con esto de la pandemia.

En cada región tenemos un “botellón regional” -representante guachaca- que está a cargo de coordinar ayuda como ollas comunes, entrega de colaciones y la ayuda que se pueda entregar a la gente que esté falta de recursos. A todas esas bellas personas que sin ningún peso logran levantar tremendas iniciativas les hacemos entrega de una corona. Llevamos 66 hasta el día de hoy. Este ha sido el momento de ayudar, pero sin lagrimear. Guachacas solidarios, pero alegres.

Encerrado paso el día frente al computador. Como Consejero Regional (CORE) estoy metido en 6 comisiones y me voy de reunión en reunión. Vemos temas de seguridad, cultura educación, fomento y varias más. Y si me queda un tiempo libre me gusta ver series de narcos en Netflix. Ahora estoy viendo “El señor de los cielos”. Ahí te das cuenta de que la corrupción y sobre todo la desigualdad está en todas partes.

Mi receta dieciochera para este año en particular sería, fondearse en familia, darle fuerza a los símbolos patrios que nos hacen bastate particulares y celebrar con el corazón porque tenemos una patria tan maravillosa de gente empeñosa que deberíamos estar orgullosos de nuestro país.

Yo me preparo para pasar las fiestas con mi hija y mi nieta.