Candidatos a constituyentes en cinco claves| Bernardo Fontaine, Andrea Petermann y Raúl Celis (Cap. VII)

DF Constitucional

Esta semana, los aspirantes a ocupar los 155 escaños han hecho campaña con la incertidumbre acerca de si se postergarán las elecciones o no.

Los aspirantes a integrar la convención están desplegados por todo el país y, principalmente, a través de redes sociales intentando convencer a su electorado de que les permita ocupar un escaño para el histórico proceso de redactar una nueva Constitución. Y, en ese, contexto esta semana entregan sus definiciones sobre temas económicos y medioambientales el economista Bernardo Fontaine, la directora de la Fundación Huilo Huilo, Andrea Petermann y el exintendente de Valparaíso, Raúl Celis.

Bernardo Fontaine (Indep. Lista Evópoli) economista: Pacto Vamos por Chile, distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura)

1.Derecho de propiedad: La Constitución debe consagrar el derecho de propiedad sobre bienes, concesiones y contratos, porque es un derecho humano, parte de la dignidad, de sentido común y permite que quienes se esfuerzan y son creativos, muy especialmente los emprendedores, sean dueños del fruto de ese esfuerzo. La propiedad debe estar subordinada al bien común y eso significa que si la sociedad lo requiere pueda ser expropiada mediante una ley y que el Estado pague al dueño el valor económico de su propiedad al contado.

2.Medioambiente: La Convención Constitucional es una oportunidad para actualizar el derecho a "vivir en un ambiente libre de contaminación" –que hoy es letra muerta- y avanzar hacia un "derecho a vivir en un medio ambiente sano", bajo un principio de desarrollo sustentable. Esto porque la Constitución es un pacto intergeneracional a largo plazo. Es necesario derribar el mito de que los principios medio ambientales se contraponen al crecimiento económico. Todo lo contrario. Una institucionalidad medio ambiental empoderada y moderna, potencia el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de las personas.

3.Seguridad social: La Constitución debe consagrar derechos sociales que protejan a las personas y den derecho a elegir quién les dará el servicio: un prestador estatal, privado o una fundación. Esto significa que los padres elijan la educación para sus hijos y quien atenderá su salud. En la Constitución debe quedar clarito que los ahorros previsionales son propiedad de los trabajadores y que los afiliados tienen derecho a elegir qué institución estatal o privada administra sus ahorros.

4.Derechos laborales: El principal derecho laboral que debe consagrar la Constitución es el derecho a trabajar y contratar libremente, con una justa retribución porque es parte de la dignidad de las personas. La negociación colectiva es un derecho del trabajador y la sindicalización debe ser siempre voluntaria. Dentro de la libertad de trabajo, el trabajador debe poder convenir con su empleador horarios y jornadas que se adecúen a sus necesidades.

5.Reforma tributaria: La Constitución sólo puede establecer los principios básicos tributarios, no el detalle: los impuestos deben gravar en forma equitativa, en proporción a las rentas. No puede haber tributos desproporcionados o injustos o destinados a un fin determinado. A parte del tema constitucional, cuando la economía está en plena crisis no es el momento de aumentar impuestos e incrementar la incertidumbre. Lo que sabemos es que necesitamos un sistema de impuestos más simple, que elimine exenciones que no se justifican y vuelva a impulsar el ahorro, tan castigado por la altísima tasa de 27% a las empresas.

Andrea Petermann (Indep. Lista UDI), directora de la Fundación Huilo Huilo: Pacto Vamos por Chile, distrito 24 (Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia)

1. Derecho de propiedad: Este es un derecho fundamental de las personas que debe estar presente en nuestra Constitución. Es la base de la certidumbre jurídica para que funcione toda sociedad. Sin la existencia del derecho de propiedad, las relaciones y vínculos sociales quedarían al arbitrio del más fuerte o poderoso, o sujeto a las directrices del Estado. El que exista propiedad privada, permite también que los individuos puedan ejercer sus libertades individuales, desplegar sus capacidades y emprender. Me interesa que Chile sea un país libre y que garantice esas libertades a las personas, entendiendo que el motor para que esto ocurra es que el derecho de propiedad esté garantizado.

2. Medioambiente: Junto a mi familia, nos hemos dedicado desde hace 20 años a impulsar el cuidado del medioambiente y el turismo sustentable en la Región de Los Ríos, a través de la Reserva Biológica Huilo Huilo, por lo que este es uno de los temas que más me apasiona. Junto a las comunidades hemos desarrollado desde el año 2000 un nuevo concepto de desarrollo sustentable basado en tres pilares fundamentales: Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; la integración y desarrollo de la comunidad local; y, el desarrollo de una actividad económica, el turismo sustentable. Considero fundamental que como país avancemos hacia este concepto de desarrollo sustentable, donde la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico son complementarios y necesarios para el futuro de nuestro país.

3. Seguridad social: En esta materia, me parece relevante que en la nueva Constitución se garanticen derechos como salud, educación y pensiones, pero para que estos sean prestados en forma efectiva, el enfoque debe estar en modernizar el Estado. El hecho de escribirlos en la Constitución no basta, se necesitan recursos y que estos se gasten de forma efectiva, resguardando siempre la responsabilidad fiscal. Debemos avanzar hacia un Estado descentralizado, donde se le dé más autonomía y recursos a las regiones y municipios, para que las inversiones que se hagan sean acorde a las necesidades de cada territorio. Me interesa también, que en estas áreas quede resguardado en la Constitución la libertad de las personas de elegir el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades y su proyecto de vida.

4. Derechos laborales: Chile debe avanzar hacia relaciones laborales más estables, donde se aumenten los incentivos a la formalidad de las fuentes de empleo, pero al mismo tiempo que como país nos adaptemos a los cambios globales que se vienen dando con las nuevas tecnologías, introduciendo el componente de flexibilidad necesario para que las personas puedan tener acceso a empleos y trabajar en las actuales condiciones del mundo moderno. Resulta importante que la Constitución garantice el derecho a la libertad del trabajo con una justa retribución.

5. Reforma Tributaria: Chile debe ser capaz de contar con un régimen tributario moderno, simplificado, que facilite la recaudación tributaria y a la vez evite la evasión y elusión. Como habitante de región, considero que parte de los ingresos tributarios que obtienen las regiones debiesen quedar en esas regiones, lo que contribuiría a avanzar hacia una mayor descentralización, que es otro punto que me interesa que quede consagrado en la nueva Constitución. Debemos tener un sistema tributario seguro, eficiente, que promueva las inversiones y que ofrezca certezas tanto a los chilenos como a los inversionistas extranjeros.

Raúl Celis (RN), exintendente de Valparaíso: Pacto Vamos por Chile., distrito 7 (Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco,

El Tabo, San Antonio y Santo Domingo)

1.Derecho de propiedad: Se trata de una garantía fundamental que se vincula con la libertad para realizar cualquier actividad económica, con el emprendimiento y la iniciativa privada. Su goce y ejercicio reconoce limitaciones derivadas del interés social.

2.Medioambiente: Su protección es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos. Exige un modelo de desarrollo que sea sostenible y una mirada al presente pensando en el futuro que queremos legar a las próximas generaciones.

3.Seguridad Social: Conjunto de derechos y normas que suponen la organización de un sistema previsional eficiente y disponible para todas las personas que en distintas etapas de su vida pueden enfrentar una contingencia que les impida generar ingresos o ser autovalentes.

4.Derechos laborales: Sistema normativo que busca equilibrar la relación que existe entre empleador y trabajador, tanto en el plano individual derivado del contrato de trabajo como el materia colectiva, relacionado con las organizaciones sindicales y los procesos de negociación colectiva.

5.Reforma Tributaria: Instrumento que debe estar orientado al estímulo del empleo y la reducción de la desigualdad, a través de la distribución de la carga tributaria, favoreciendo a los sectores de menores ingresos.