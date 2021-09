Convención da primer paso y aprueba en general reglamentos en medio de expectación por los 2/3

DF Constitucional

Todo indica que la próxima semana estarán los votos para ratificar que cambios a normas constitucionales deben ser con 2/3.

El pleno de la Convención Constitucional dio ayer el primer paso en la construcción de sus normas de funcionamiento al aprobar en general los cinco reglamentos definitivos para comenzar a redactar la nueva carta fundamental a partir de octubre.

Se trata de temas vinculados a normas generales, ética, derechos humanos, participación y consulta indígena que trabajaron desde agosto las comisiones transitorias.

Los constituyentes de Vamos por Chile, Hernán Larraín (Evópoli) y Rodrigo Álvarez (UDI)

conversan durante la sesión del Pleno.

Este avance se dio luego que se rechazarán las indicaciones propuestas por Vamos por Chile para que 30 artículos fueran visados por un quórum de 2/3 (103 votos).

Así, las normas del reglamento podrán avanzar de la mano de una mayoría simple, es decir, 78 votos.

Esto incluye también los artículos 94 y 95 del reglamento general, los cuales aluden a que las normas de carácter constitucional respondan al quórum de 2/3.

La convencional Marcela Cubillos (UDI) lamentó el resultado señalando que el artículo 133 de la Constitución señala expresamente que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por el quórum de 2/3, y que espera que el próximo martes, cuando se vote en particular cada artículo "se respeten las reglas del juego" originadas en el acuerdo del 15 de noviembre que dio origen al proceso constituyente.

Para ese momento, de todas maneras, todo indica que estarán los votos necesarios (mayoría simple) para ratificar que los cambios a normas constitucionales deben ser con 2/3, según ya lo han anticipado desde sectores del Frente Amplio, el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales (INN).

El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, explicó que lo que el reglamento disponga de cómo se votan las normas constitucionales "no tiene mucho efecto jurídico, porque esa norma ya está en la Constitución. Pero, en todo caso, dijo que el FA siempre ha dicho que "nosotros no estamos por intentar en la CC modificar una regla cuya modificación es posible, pero no es competencia de la Convención".

Mesa directiva

La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, destacó que se avanzó en todo lo que es la definición de los quórums simples que se votaron, y "bueno, también cayó ese mito, de los 2/3, que en realidad, nada de eso ha entrampado el trabajo de nuestra Convencion".

El vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, valoró el trabajo del pleno: "Aprobamos en general, todas las propuestas reglamentarias que vinieron de las comisiones".

A su juicio, se trató de una jornada muy importante, "da cuenta como la Constituyente avanza a paso firme, y además hemos logrado reivindicar ese poder que tenía la Constituyente para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas, y mirar el horizonte y mirar el futuro, y no tanto la contingencia política que empequeñece la discusión política".

Periodo de indicaciones

Durante la próxima semana se votará el reglamento en particular para lo cual se abrió nuevamente un periodo de indicaciones hasta el jueves, lapso en que los convencionales podrán hacer llegar a la secretaría sus propuestas.

Con esa votación, se concluiría la elaboración del reglamento definitivo.

Piñera se enfrasca en polémica

por Twitter con constituyentes

El presidente Sebastián Piñera se enfrascó ayer en una fuerte disputa con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa. Todo ocurrió vía Twitter, por lo que el intercambio de opiniones fue observado por los cientos de seguidores de ambos.

"Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia", fue la frase de Piñera que incendió la polémica.

Ante esto, Bassa escribió: "Sr. Presidente, por favor no desinforme a la ciudadanía. La constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la comisión respectiva, según señale nuestro reglamento", rebatiendo la postura del jefe de Estado. La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, dijo que "no corresponde ese comentario (de Piñera), porque estamos trabajando normativas y no contenidos".