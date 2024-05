Los detalles de Chile Summit, la nueva iniciativa de ProChile para apoyar internacionalización de startups

Este miércoles en Madrid, España, arranca la primera edición de Chile Summit, una nueva herramienta de ProChile con la que buscan apoyar a la internacionalización de startups nacionales en Europa y Latinoamérica.

Durante dos días, 18 startups y empresas tecnológicas participarán en ruedas de negocio, paneles de conversación, espacios de networking en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (símil de Sofofa) y en una visita a las instalaciones de una empresa hispana.

Hasta ahora, las iniciativas de ProChile para apoyar a startups eran misiones comerciales, ruedas de negocios y el programa GoGlobal, en conjunto con Corfo, para fomentar la llegada de startups a nuevos mercados.

La directora internacional de ProChile, Natalia Arcos, explicó que con Chile Summit buscan generar un espacio que aborde todas las temáticas que hasta ahora promovían para apoyar a las firmas chilenas en su internacionalización, lo que incluye reuniones con fondos de venture capital (capital de riesgo) europeos -de Italia, Suecia y Noruega- y potenciales compradores, además de generar una “comunidad de apoyo” a nivel de ecosistema local.

Arcos comentó que esta primera versión será un piloto, el que replicarán en junio y noviembre en Colombia y México, respectivamente, luego de identificar que estos son los principales destinos de expansión de las startups chilenas.

También adelantó que “pronto” firmarán un acuerdo con Corfo para ampliar el apoyo a la expansión de startups locales en mercados internacionales en las 45 economías donde tienen oficina. Hoy GoGlobal solo llega a cinco países.

“Ellos tienen toda una red, como Start-Up Chile, y atraen a muchas empresas a nuestro país y logran que se desarrollen. Pero después viene un siguiente paso que es la internacionalización, y lo que hemos conversado con ellos es que cuando esas empresas salen, ProChile sea quien pueda apoyarlas afuera mediante nuestra red de 55 oficinas”, dijo.

Además, adelantó la expansión de su programa ProChile Global X -para softlanding- hacia España este año, donde “al menos” 10 startups podrán pasar por esta edición.

Las firmas que viajarán al Chile Summit que se realizará en Madrid, a patir del miércoles, son Chucao Tech, Clever IT Group, Dhemax, Drivin, GeoVictoria, Hacknoid, Innzpira, LAB ICT, LÖMO, Movizzon, Prevsis, Rocketbot, Singularis VR, Smert, Strong by Form, Teleker y YSimulators.

Strong by Form:

Pilotos en Alemania y avances en innovación

Fundada por Andrés Mitnik, Daniel Ortiz del Río y Jorge Christie Remy-Maillet, Strong by Form tiene siete encuentros programados para el Chile Summit de ProChile.

“Somos una startup un poco especial en el ecosistema”, dijo Mitnik. Esto debido a que “combinamos software y hardware con tecnología industrial” y donde su modelo de negocio está basado en el mercado europeo. “Nuestros clientes están allá y la mayoría de nuestro financiamiento también”, agregó.

La firma desarrolló una tecnología de “madera digital” llamada Woodflow, la que puede producir carcasas estructurales livianas de alto rendimiento, lo suficientemente fuertes para convertirse en una alternativa sostenible a materiales contaminantes como el acero, hormigón y aluminio en industrias.

“Esta acción de ProChile es clave porque nos facilita un proceso súper demandante, que es abrir puertas en Europa desde Chile y generar redes de contacto”, dijo Mitnik.

La agenda de Strong by Form en Europa no acaba esta semana. La startup, que tiene una oficina en Stuttgart, Alemania, lanzará a mediados de año WoodFlow Skin, un revestimiento multiuso que se puede aplicar en industrias como la construcción y la automotriz, primero en París y luego en España. Por otro lado, este año realizarán pilotos en Alemania y Suiza, además de un par de proyectos en Chile. La meta es cerrar nuevos clientes en Francia, Italia y España.