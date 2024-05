Los proyectos de retiro que esperan a ser tramitados en la Cámara y que podrían complicar al Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Comisión de Trabajo del Senado que estudia la reforma de pensiones no da luces de avanzar. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados siguen con atención el proceso, convencidos de que de avanzar la iniciativa en la Cámara Alta volverá a esta Corporación para un tercer trámite.

En medio de este escenario, algunos diputados estiman que es necesario avanzar en un nuevo retiro desde los fondos de pensiones, aunque estos no cuentan con el respaldo del Gobierno.

De hecho, en este momento existen tres proyectos de retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara a la espera de ser tramitados; dos de ellos de autoría del diputado del Partido Regionalista Independiente Enrique Lee y un tercero de los legisladores Roberto Arroyo y Ricardo Cifuentes (DC).

El más antiguo, ingresado el 19 de marzo de este año, es el proyecto de Lee que modifica la Constitución para permitir, a las personas obligadas por ley a cotizar para la seguridad social, disponer de un monto equivalente al 15% del total de sus ahorros previsionales; luego, el mismo autor ingresó el 24 de abril otra iniciativa en un sentido similar, pero más específico que modifica la Constitución para permitir, a los cotizantes del sistema de pensiones, el retiro de hasta la mitad de sus ahorros previsionales, en casos que indica.

Este segundo proyecto propone permitir el retiro de hasta el 15% de los ahorros previsionales de las cuentas de ahorro individual; pero, en el caso de que el cotizante requiera los recursos para adquirir su primera vivienda, podría retirar hasta el 50% de sus fondos.

Mientras que la propuesta de Arroyo y Cifuentes, ingresada también el 24 de abril, dispone una reforma a la Constitución en materia de seguridad social para facultar a los cotizantes a destinar parte o la totalidad de sus fondos previsionales para hacer frente a enfermedades catastróficas y/o salvaguardar la única vivienda.

Marcha atrás de Demócratas

El primer proyecto presentado este año tiene una particularidad y es que pese a ser de autoría de Lee, este había invitado al comité del Partido Demócratas a patrocinarlo, algo a lo que este concurrió con entusiasmo, incluido el actual presidente de la Comisión de Constitución Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), sólo que al llegar este último a la cabeza de la instancia, el comité retiró sus firmas de la iniciativa.

Ello generó una serie de especulaciones respecto del futuro de los proyectos. En los pasillos de la Cámara se comenta que no tienen destino y que su objetivo es más bien político, es decir, resucitar el debate de los retiros en periodo electoral, sabiendo que no cuentan con los votos para que las iniciativas vean la luz. De hecho, no descartan que la diputada Pamela Jiles se sume con alguna iniciativa a esta avalancha de proyectos.

Por otro lado, en el entorno de Calisto explican que cuando el diputado y sus compañeros de comité suscribieron el proyecto la situación económica podría haber ameritado un retiro, pero que actualmente el escenario ha mejorado y la inflación está aflojando por lo que no hace falta recurrir a ello y que por una cuestión de responsabilidad, Demócratas prefiere no respaldar este tipo de medidas.

En tanto, el propio Calisto se limitó a señalar que su “disposición siempre va a ser tramitar todas las iniciativas parlamentarias y no obstaculizar su avance”.

Palabras que podrían resultar premonitorias, ya que los principales proyectos de seguridad que requerían urgencia ya pasaron por la Comisión de Constitución de la Cámara y se debieran comenzar a tramitar iniciativas que no tiene urgencia del Ejecutivo. Todo dependerá de la presión que para ello ejerzan sus autores.