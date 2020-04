Postergan la cumbre del clima, COP26, hasta 2021 por la pandemia

Cambio Climático

La información la dio a conocer hoy ONU Cambio Climático a través de un comunicado de prensa. Aún no está definida la nueva fecha.

Hoy miércoles la Mesa de la COP de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), junto con el Reino Unido e Italia, decidieron postergar la próxima Cumbre de Cambio Climático (COP26) que se realizará en Glasgow, Escocia, hasta 2021, debido a la expansión del coronavirus.

"En vista de los efectos actuales de la COVID-19 en el mundo, ya no es posible asegurar una celebración ambiciosa e inclusiva de la COP26 en noviembre de 2020", señala el comunicado de prensa publicado hoy miércoles en el sitio web de ONU Cambio Climático.

La COP26, que se realizaría en noviembre de este año, aún no tiene una nueva fecha definitiva, la que deberá estudiarse en conjunto con las Partes (196 países y la Unión Europea).

En el documento se señala que reprogramar la conferencia garantizará que todas las Partes puedan centrarse en las cuestiones que se debatirán en esta conferencia esencial, y dará más tiempo para que se lleven a cabo los preparativos necesarios. Seguiremos trabajando con todos los actores involucrados para aumentar la ambición climática, crear capacidad de recuperación y reducir las emisiones", consigna.

El Presidente Designado y Secretario de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de la COP26, Alok Sharma, dijo que el mundo se enfrenta actualmente a un desafío mundial sin precedentes y los países están centrando acertadamente sus esfuerzos en salvar vidas y luchar contra COVID-19. "Por eso hemos decidido reprogramar la COP26. Seguiremos trabajando incansablemente con nuestros asociados para hacer realidad la ambición necesaria para hacer frente a la crisis climática y espero con interés acordar una nueva fecha para la conferencia", consigna el comunicado.

La Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, señaló que el Covid-19 es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad hoy en día, "pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad a largo plazo. Pronto, las economías se reiniciarán. Esta es una oportunidad para que los países se recuperen mejor, para incluir a los más vulnerables en esos planes, y una oportunidad para dar forma a la economía del siglo XXI de manera que sea limpia, verde, saludable, justa, segura y más resistente. Mientras tanto, continuamos apoyando e instando los países a impulsar significativamente la ambición climática en línea con el Acuerdo de París".

La Presidenta de la COP25, la Ministra Carolina Schmidt, dijo que "la decisión de la Mesa sobre el aplazamiento de la COP26 es lamentablemente una medida necesaria para proteger a todos los delegados y observadores. Nuestra determinación es asegurarnos de que continúe el impulso de la ambición climática, en particular para la preparación y presentación de nuevos NDC este año".