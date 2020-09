Fundador de Cornershop aclara su llamado a las startups para que salgan de Chile

Innovación y Startups

"Chile al final se volvió un mercado grande para nosotros,(...) pero no lo sabríamos si no hubiéramos lanzado México también. Ningún inversor habría tocado la empresa. Seríamos una ex startup", remató Oskar Hjertonsson.

Nuevamente el CEO y fundador de la plataforma de ventas online Cornershop, Oskar Hjertonsson, envió un mensaje vía Twitter a sus pares por medio de su cuenta personal, para despejar dudas sobre su llamado a internacionalizar sus operaciones.

"Aclarando tweet de ayer que llama a que startups se salgan de Chile (u otro pais chico). Me refería a expandirse, a soñar más grande. Como con todo (excepto algunos calcetines mágicos), los consejos no son "one size fits all". Sí, si buscan convencerse de expansión...", dijo el socio de la aplicación.

El emprendedor explicó que es más fácil atraer inversionistas cuando expandes el negocio a otros mercados, e incluso contó a modo personal cómo Cornershop se comparaba con la colombiana Rappi en los levantamientos de capitales.

"Chile al final se volvió un mercado grande para nosotros, quizá suficiente para sostener una empresa importante, pero no lo sabríamos si no hubiéramos lanzado México también. Ningún inversor habría tocado la empresa. Seríamos una ex startup. De eso estoy bastante seguro", manifestó Oskar Hjertonsson.

También el CEO de la compañía destacó que el teletrabajo es una importante herramienta para el crecimiento de cualquier emprendimiento, e incluso gracias a ello expandirse será, a su juicio, "más barato".

Aún así, sostuvo que aunque es 100% respetable que haya empresas que deben quedar en Chile por razones particulares, ya sea porque quieren crecer orgánica y controladamente destacó que: "si sueñan con algo más grande... si es un negocio escalable... y si su cosa puede funcionar en cualquier lado... GO BIG OR GO HOME YA", remató el creador de Cornershop.