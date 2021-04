Gremios emprendedores piden reconsiderar restricción del delivery para las MiPyme

Innovación y Startups

La Asech y la Multigremial de emprendedores dicen que las cuarentenas y la limitación del delivery discriminan a los más pequeños y piden que se le dé un permiso especial.

Las nuevas restricciones en el contexto de cuarentena, entre ellas la limitación de despacho a domicilio de artículos no esenciales, llegaron como un balde de agua fría al sector de las microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

Si bien, la medida sanitaria no prohíbe las ventas online, establece que los despachos de artículos no esenciales, como ropa o televisores, no se podrán realizar durante el período de vigencia de la restricción. “Creemos que aplicar un despacho diferido a las ventas que realizan las MiPymes afectará a miles de pequeños comercios que se tuvieron que reconvertir al delivery para poder seguir operando. Esperamos que el Gobierno reconsidere esta medida, que una vez más evidencia una discriminación y pone en riesgo a los emprendedores que tuvieron que adecuarse con el e-commerce”, sostiene Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores.

El director de la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech, Humberto Salinas, señala en tanto, que la autoridad debe aclarar cómo funcionarán los despachos a domicilio con la restricción de artículos que no son de primera necesidad, “que viene a complicar aún más a los emprendedores. Cuando comenzó la pandemia muchos se reinventaron con el delivery, por lo que si se limita esta actividad, vamos a complicar aún más a la economía”.

Swett plantea que “se requiere dar un permiso especial para que los emprendedores, micro y pequeñas empresas puedan funcionar, de manera que no se terminen perdiendo los puestos de trabajo y estas PYME no terminen quebrando”.

Postergación de pagos

Según la Asech, un 40% de sus 40 mil socios se ha visto afectado “gravemente” por la pandemia, y un 25% prevé que no podrá recuperarse y por ende va a desaparecer, siedo los más afectados el comercio minorista y la industria del espectáculo y entretenimiento

Las cuarentenas “han sido un problema de agonía para las PYME, nadie planifica un negocio para que opere a un cierto porcentaje de su capacidad o para que esté derechamente cerrado”, alerta Salinas.

Con el fin de “acompañar las medidas restrictivas”, hace un par de semanas entregaron un petitorio al Gobierno, donde solicitan subsidios para los más afectados, que el Fogape 2.0 llegue realmente a los más pequeños, y posponer pagos de tributos, patentes y eliminación de multas e intereses, entre otros. “Le hicimos llegar esta propuesta a los subsecretarios de Economía y Hacienda, quienes están analizando qué pueden hacer al respecto. También levantamos el petitorio en el Senado y se nos invitó a participar de una comisión dedicada a las PYME para exponer la situación que viven los emprendedores”, dice Salinas.

Por otro lado, Swett indica que ante la ausencia de bonos y subsidios para los emprendedores, además de pedir que “dejen operar a los más pequeños”, hace un llamado a los bancos privados “a que sigan el ejemplo de BancoEstado y puedan postergar las cuotas que se están venciendo del Fogape 1 y las cuotas del Fogape Reactiva que van a empezar a vencer en los próximos meses”.