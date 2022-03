Innova Claro premió las mejores iniciativas de innovación y sostenibilidad de 2021

Innovación y Startups

El premio Alto Valor fue para ME Elecmetal que logró transformar una solución tradicional, en un negocio de escala global.

La innovación, la transformación digital y la sostenibilidad se tomaron la agenda durante 2021, lo que impulsó a varias empresas a acelerar sus proyectos en estas áreas.

En este contexto, el Grupo Claro -Cristalerías de Chile, Santa Rita, ME Elecmetal, Grupo DF y Ticel- realizó su duodécimo Encuentro Anual de Innovación Innova Claro 2022, para destacar las iniciativas más innovadoras que se concretaron en 2021.

En esta oportunidad y vía telemática, ejecutivos de las cinco empresas expusieron los proyectos finalistas de cada categoría, que fueron evaluados por un jurado compuesto por Matías Concha, gerente de Desarrollo de Hendaya; Luis Grez, gerente general de Hendaya; Verónica de la Cerda, gerente general de Triciclos; Rocío Fonseca, directora ejecutiva de Innova Corfo; Fernanda de Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico; y Carolina Echeñique, fundadora de Tika.

Las categorías “Equipo Destacado”, “Cultura Pro Innovación” y “Alto Valor”, se las llevó ME Elecmetal, en tanto, “Sostenibilidad” y “Ecosistema”, quedaron en manos de Cristalerías Chile.

Baltazar Sánchez, presidente de Santa Rita, Cristalerías de Chile, Ediciones Financieras y vicepresidente de ME Elecmetal, destacó la importancia de que las compañías desarrollen una cultura innovadora para superar los desafíos de la pandemia y la incertidumbre política.

“En este contexto donde la capacidad de adaptación, de colaboración, de proactividad e innovación se tornan elementos fundamentales para sostener una propuesta de valor en las empresas”, dijo.

Ganadores y categorías

Equipo Destacado: Equipo de Elite de ME Elecmetal

El ganador de la categoría que premia al grupo capaz de desarrollar un proyecto innovador, fue el “Equipo de Elite” de ME Elecmetal, que se propuso cambiar la situación de maestranza de la compañía de servicios mineros.

El equipo elaboró cajones híbridos de descarga para molienda, pasando de ofrecer solo servicios, a fabricar productos mineros, creando una nueva línea de negocios en el rubro.

El líder del equipo, Eric Jorquera, destacó “haber logrado resultados tangibles e innovado en crear nuevos espacios de valor”.

Sustentabilidad: i-Agua de Cristalerías de Chile

La ganadora de la categoría fue Cristalerías de Chile, que implementó tres proyectos basados en tecnologías y automatización, para reducir el consumo de agua de su planta de Llay-Llay en 65%, equivalente a 124.000 m3 de agua al año.

La compañía implementó la reutilización de agua de los procesos con tecnología de osmosis inversa; automatizó el proceso ligado al rechazo de vidro caliente disminuyendo en 99% las pérdidas por rebalse de agua, e incorporó tecnología para evitar la evaporación de agua en la piscina artificial.

Sergio Miranda, jefe de mantenimiento y líder del proyecto, destacó “la decisión de abordar el tema hídrico y el compromiso de la empresa con la comunidad de Llay-Llay y el medio ambiente”.

Desarrollo de Ecosistemas: + Vidrio de Cristalerías de Chile

Esta categoría premia iniciativas desarrolladas en colaboración con externos. El premio fue para el proyecto + Vidrio, de Cristalerías de Chile, que aumentó el porcentaje de uso de vidrio reciclado de un 30% a un 50%.

El equipo liderado por Jorge Romero, en conjunto con Vidrios Lirquén, la Asociación Gremial Chilena del Vidrio (Achival) y la empresa Catamutun, lograron extraer el plástico del vidrio laminado para reciclarlo y fabricar más de 1.400 toneladas de envases.

Alto Valor: ME Uptime 4.0 de ME Elecmetal

La categoría asociada a alto riesgo, retorno, coordinación, cambio cultural y trabajo en equipo, fue para ME Elecmetal por ME Uptime 4.0, proyecto que actualizó un sistema creado en 2013 para optimizar los tiempos de mantención de Molino SAG y evitar que el proceso de molienda de paralice por mantención.

La solución, que usa una cámara 4K, videoanalítica y una plataforma web para entregar métricas de rendimiento en tiempo real, permite la escalabilidad global a varios equipos y faenas simultáneamente.

Ariel Medina, director de ME Digital Lab de Elecmetal, señaló que este proyecto “está en el core (centro) de la nueva unidad de negocio ME Lab y de la ambición de Elecmetal de tener una participación relevante en la nueva era de la minería digital”.

Cultura pro Innovación: ME Elecmetal

El premio a la empresa con mejor cultura de innovación, fue para ME Elecmetal por el proyecto ME FIT de soluciones innovadoras para sus clientes, y el ME Digital Lab, que implementa soluciones digitales para toda la compañía.

El jurado destacó la priorización de la innovación y mantener una inversión de más del 1% de las ventas en innovación, mientras el gerente general de la compañía, José Pablo Domínguez, afirmó que “hemos apuntado a un desarrollo sustentable al servicio de la minería y nuestra propia gente”.