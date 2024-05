Futuros del cobre superan los US$ 5 por libra en un nuevo máximo histórico de cierre y suben más de 8% en la semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las frenéticas apuestas de los fondos especulativos (hedge funds) siguen impulsando al cobre a máximos históricos, tal como se exhibe en las posiciones del informe Compromisos de los Operadores (COT, sigla en inglés) elaborado por el regulador de los derivados financieros en Estados Unidos.

El resultado está a la vista: los futuros del cobre a julio subieron 3,55% este viernes y 8,31% semanal para cortar el registro de esta última jornada en US$ 5,05 por libra.

Esto implica su precio de cierre más alto de la historia en la serie comparable, después de que los contratos llegaran a negociarse a un récord intradía de US$ 5,13 por libra en la jornada del miércoles. También es su mayor alza semanal desde el 3 de abril de 2022.

Fondos al ataque

"Lo que ocurre en el muy corto plazo y que puede estar ocurriendo en base diaria hoy día, la próxima semana y en algunas semanas más, es que los especuladores del mercado entran con fuerza, porque estiman que el precio va a seguir subiendo, y eso genera un autoestímulo a que el precio siga al alza. Se genera lo que se llama una burbuja especulativa", dijo a DF el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán.

Los calificados como "managed money" (dinero gestionado) en Comex declararon el martes una posición neta de 69.225 contratos (equivalentes a unos US$ 8.500 millones), la mayor desde febrero de 2021 sobre los futuros del cobre, según el reporte COT publicado este viernes por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, sigla en inglés).

Sobresalen de manera particular los hedge funds que apuestan al alza, ya que con un valor cercano a US$ 16.400 millones, las posiciones largas son de una magnitud sin precedentes, frente a los US$ 7.900 millones declarados por los cortos, quienes se ven presionados a vender su posición a pérdida.

A propósito de la posible "burbuja especulativa", Guzmán aclaró que "estas burbujas duran poco en los mercados de commodities y en particular en el caso del cobre, la última vez que se registró fue entre el año 2005 y 2006 y logró explicar no más del 10% o 20% del precio".

Por ende, observó que la eventual formación de una burbuja en la actualidad debiese llevar a que el precio suba US$ 0,5 por libra, y en el escenario menos probable -pero más extremo-, podría subir US$ 1 por libra, todo esto en términos de la contribución específica de la burbuja en los precios del mineral.

Oferta en la mira

Además de este componente financiero, "otra característica distintiva de este ciclo del cobre es que el alza en el precio pareciese estar más asociada a factores de oferta que de demanda", explicó el senior portfolio manager de Fintual, Fernando Suárez, en una publicación de la revista Fintualist.

"Es cierto que en el último tiempo la principal tesis de inversión detrás del cobre ha sido el desarrollo de la electromovilidad, y cómo el aumento en la producción de automóviles eléctricos implicaría un alza permanente en la demanda de cobre. Sin embargo, esta alza en el precio del cobre no ha venido acompañada de subidas en el valor de otros minerales asociados a la electromovilidad", puntualizó.

Atentos a la restricción de oferta, "los stakeholders en la industria del cobre, incluyendo inversionistas, empresas y planificadores de políticas, deberían prepararse para un entorno de precios elevados y volátiles", escribió el CFO de Antara Mining, Javier Aravena.

De acuerdo con el ejecutivo, "la adaptación a las rápidas transformaciones en los mercados de suministro y demanda será crucial. Asimismo, la vigilancia continua sobre los desarrollos geopolíticos y económicos que afectan a los mercados globales será esencial para navegar con éxito en este mercado complejo y fundamental".