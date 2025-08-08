Barrick vende proyecto minero de oro y plata en Chile a empresa de Singapur en US$ 50 millones

Canadiense llegó a un acuerdo para trasferir la iniciativa Alturas a una filial de Boroo del país asiático para que la desarrolle.

Barrick Mining anunció este viernes en Toronto que llegó a un acuerdo para vender el proyecto Alturas, ubicado en la cordillera de la Región de Coquimbo, a una filial de Boroo de Singapur, por un pago inicial en efectivo de US$ 50 millones.

Además, Barrick recibirá una regalía del 0,5% sobre el retorno neto de fundición de oro y plata producidos por la iniciativa, la cual finalizará una vez que se hayan producido dos millones de onzas de oro equivalentes.

Boroo podrá recomprar la regalía dentro de los cuatro años posteriores al cierre por US$ 10 millones. La firma de Singapur adquirirá el proyecto mediante la compra de todas las acciones de Compañía Minera Salitrales SpA, la filial de Barrick que posee la iniciativa minera.

"Los ingresos de la venta se utilizarán para fortalecer aún más el balance de Barrick, invertir en el crecimiento futuro y respaldar su compromiso de entregar retornos a los accionistas", dijo la gigante canadiense.

Se espera que la transacción se complete durante el tercer trimestre de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Southern Cone Partners actúa como asesor financiero de Barrick. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Dentons (Santiago) actúan como asesores legales de la canadiense en este deal.

Razones

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, afirmó que la compañía sigue comprometida con optimizar su portafolio de activos en línea con su estrategia de enfocarse en operaciones de oro y cobre de larga vida que opera directamente, y en avanzar en sus proyectos prioritarios de crecimiento.

"Este acuerdo permite a Barrick salir del Proyecto Alturas con una valoración atractiva, mientras que brinda a Boroo la oportunidad de desarrollar el proyecto. Es otro ejemplo de cómo un activo que poseemos puede estar mejor en manos de otros, permitiéndonos enfocarnos en nuestros proyectos prioritarios gestionados por Barrick. Confiamos en que, como lo demostraron con la exitosa adquisición de Lagunas Norte en 2021 y sus operaciones actuales, Boroo será un excelente administrador de Alturas y generará beneficios significativos para las partes interesadas en el Proyecto", dijo Bristow.

Chile sigue siendo una jurisdicción clave para Barrick, con un portafolio que incluye participaciones en la mina de cobre Zaldívar y los proyectos El Alto y Norte Abierto. La compañía continuará buscando oportunidades para descubrir y operar minas de oro y cobre de clase mundial en este país, señaló la minera canadiense.