El cobre en EEUU rasguña los US$ 6 por libra en nuevo máximo histórico y aumenta su prima sobre el referencial de Londres

Los futuros del cobre estadounidense alcanzaron un máximo histórico el jueves, ampliando su prima frente al referencial mundial a falta de poco más de una semana para la fecha prevista para la implantación del arancel de Washington a la importación del metal.

Los futuros más activos del cobre Comex subían un 1,1%, a US$ 5,884 la libra, tras tocar un máximo de US$ 5,959, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba estable a US$ 9.926,5 la tonelada, equivalente a US$ 4,5 por libra, en las operaciones de la mañana.

La prima del cobre Comex sobre el de la LME aumentaba al 31% desde el 29% del miércoles.

La prima sigue por debajo del arancel de importación del 50% previsto por el presidente Donald Trump, mientras el mercado espera la confirmación de la fecha límite del 1 de agosto y una lista de los productos a los que se aplicaría el gravamen.

"Somos cautos con el actual impulso alcista del cobre. Cualquier cambio en la política arancelaria de Trump -tanto si hay exenciones como si se suaviza la tasa en sí- podría hacer caer la prima del Comex", dijo Ewa Manthey, de ING.

Las existencias de cobre en los almacenes propiedad de Comex se dispararon un 163% en los últimos cuatro meses, pero las entradas se ralentizaron en los últimos días. Es probable que esta tendencia persista, lo que mejorará la disponibilidad de cobre fuera de Estados Unidos y mantendrá bajo presión los precios mundiales, según Manthey.