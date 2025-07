Candidatas Matthei y Jara protagonizan duro enfrentamiento por desempleo con cifras en mano

“Entró con un 8% de desempleo y entregó con un 9,7%, eso es una corrección de dato”, señaló la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en uno de varios cruces de cifras respecto al desempleo que las enfrentó en el debate realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Ante un salón colmado de asistentes, donde también participó el aspirante al sillón presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, las exministras del Trabajo salieron a contrastar desempeños con cifras en mano y subiendo la tensión en el evento.

Jara reaccionó y, a lo señalado por Matthei, indicó: “Eso pasa por la incorporación de más gente a la fuerza de trabajo (luego de la pandemia), pero si uno lo ve con datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así; 360 mil y algo más (y apunta a Matthei) y 570 mil (se indica a ella) ¿es obra mía o de ella? No, es de las condiciones económicas, crecimiento y desarrollo productivo del país, eso no más quiero decir”.

“Si uno lo ve con datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así; 360 mil y algo más (y apunta a Matthei) y 570 mil (se indica a ella) ¿es obra mía o de ella? No, es de las condiciones económicas”, señaló Jara.

Pero previamente ya había empezado la discrepancia cuando Matthei sostuvo que “si había crisis laboral ¿por qué cortó el IFE laboral? esa era una ayuda importante para trabajadores, hoy estarían ganado casi lo mismo sin la tasa de desempleo que tenemos”.

Y agregó que, “en este momento, perfectamente se puede aumentar en dos o tres cuotas el subsidio al empleo, ese dinero se está acumulando y los trabajadores lo necesitan”.

Fue entonces cuando Jara respondió que, “al parecer, no se entiende en su profundidad lo que pasa en empleo. El IFE laboral de pandemia era un incentivo para que la gente saliera a buscar trabajo y no solo después de la pandemia, todos los meses la gente que ha ingresado a buscar trabajo son más personas. Ha crecido la fuerza de trabajo, por eso el IFE en esas personas ya no tiene sentido, sí en lo que se aprobó recién en el Congreso, el subsidio flexible de apoyo al empleo enfocado en la creación de empleos orientado en empleadores”.

Y agregó que “el IFE laboral se entregó con un tremendo desequilibrio económico, si la inflación que recibimos tenía mucho que ver con eso. La falta de presupuestos que había para financiar la PGU”.

Jara también profundizó las diferencias con Matthei al señalar que “se ha dicho que en el exmandato de Matthei como Ministra del Trabajo se creó un millón de empleos, pero se crearon menos que cuando yo fui ministra, pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que juega el sector privado”.

Matthei arremetió: “Nos hemos enterado que no había dinero para el IFE laboral, pero sí para contratar 100 mil funcionarios públicos y para todas las fundaciones truchas que hemos visto”.

A su juicio, “la mejor medida para crear empleos es crecer y que le llegue a todos. Cuando uno es candidato, tiene un margen donde moverse, pero uno debe ir de frente con la verdad y sé el rol que juega el sector privado, por eso quiero acelerar la inversión”. Planteó que hoy la sostenibilidad del fondo del seguro de cesantía requiere esperar un tiempo para hacer nuevos cambios.

Enfatizó que “en mi Gobierno no voy a proponer el mejor Gobierno de la historia o que voy a refundar todo, sino que hacer un buen Gobierno y que todos esos proyectos de inversión se puedan ejecutar y no descubrir la rueda todos los días”.

Matthei retrucó: “Nos hemos enterado que no había dinero para el IFE laboral, pero sí para contratar 100 mil funcionarios públicos y para todas las fundaciones truchas que hemos visto, hoy podríamos tener mucho mayor empleo si se hubiera mantenido ese subsidio y no aumentar el salario mínimo que a muchas PYME les ha costado pagar”.

“No soy Maduro, no son Chávez”

La candidata del oficialismo afirmó que para lograr acuerdos hay que buscar cohesión social y conversar con los que “nos pifian o no votaron con nosotros o los que dicen que cuando hemos dicho que no vamos a expropiar cosas insisten en que sí lo haríamos”.

En este punto, aseguró: “Yo no soy Maduro, no soy Chávez como algunos pretenden caricaturizar, soy una mujer chilena de tomo y lomo y que quiere que el país crezca pero que les llegué a todos”.

Indicó que “por eso no me da lo mismo el salario que se pague, y habrá que hacer las cosas con gradualidad. Pero no se puede seguir con que la gente trabaje y no les alcanza para llegar a fin de mes, hay que ponerse en el lugar del otro”.

Recortes de gasto: “Sí se puede”

En materia de crecimiento, Matthei planteó que “hemos estudiado a fondo la rebaja del 27% al 23% de impuestos y también dónde vamos a bajar los US$ 6 mil millones en gasto público superfluo que no contribuye como sí una baja de impuestos. Sí se puede, soy economista y una persona seria, he colaborado con todos los gobiernos. Rebajar impuestos y mantener el equilibrio fiscal, no les quepa duda, sí se puede”, agregando que trabaja con un equipo que también integran Demócratas y Amarillos.

“Vamos a sorprender”

Kast, por su lado, señaló que “vamos a avanzar en un cambio radical en seguridad, vamos a desregular para volver a crecer, bajar la carga tributaria y bajar el gasto público y tener un equilibrio, esos cambios serán en el primer mes; otros, en los meses siguientes y vamos a sorprender a Chile, porque podemos hacer que este avión despegue”.

En su opinión, “no solo vamos a requisar lo que encontramos del comercio ilegal en la calle, lo vamos a destruir”.