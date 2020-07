Al Gore asegura que el mundo ha cruzado un umbral hacia desarrollo de energías renovables

Sostenibilidad

El exvicepresidente de Estados Unidos aseguró que "es cada vez más claro que las tecnologías sostenibles son más baratas y mejores".

El exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo a la audiencia en el evento virtual en vivo de Bloomberg Green, "The Time Is Now", que se siente alentado por el hecho de que tantos planes de estímulo económico en todo el mundo se centran en la reducción de carbono.

Dijo que el mundo ha cruzado un umbral "cada vez más claro de que las tecnologías sostenibles son más baratas y mejores".

Gore habló en la sesión de clausura de la conferencia, que también contó con el Director de Sustentabilidad de Microsoft, Lucas Joppa, la directora de Política Climática del Instituto Roosevelt, Rhiana Gunn-Wright , y el famoso economista climático Nicholas Stern. Todos los invitados abordaron los desafíos creados por Covid-19, pero también la oportunidad que representa como un punto de inflexión potencial para el esfuerzo global para combatir el cambio climático.

Otros invitados incluyeron a Melanie Nakagawa, directora de estrategia climática en Princeville Capital, y Marcelia Freeman, vicepresidenta senior de EIG Partners.

Desafíos climáticos de la pandemia

La pandemia de coronavirus ha creado un nuevo impulso político para las políticas climáticas en todo el mundo, dijo Stern, quien preside el Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático Grantham de la London School of Economics. "Si nos fijamos en las encuestas de opinión", dijo, "muestran que las personas quieren reconstruir mejor. Reconocen que el antiguo sistema era peligroso y reconocen que podemos cambiar rápidamente. Los líderes políticos no sólo tienen el espacio para hacerlo, sino que tienen la presión para hacerlo".

Eso es claramente cierto en Europa, donde los líderes aprobaron la semana pasada un paquete de estímulo de todo el bloque que incluyó $ 572 mil millones para prioridades ecológicas. Sin embargo, en los Estados Unidos, una mayor polarización política requiere un enfoque estratégico diferente. Gunn-Wright, uno de los arquitectos del Green New Deal, pidió un mayor énfasis en la justicia climática en el tratamiento de los efectos ambientales del cambio climático.

"Para mover algo sin apoyo de un lado, se necesitan coaliciones multirraciales", dijo Gunn-Wright. "Y eso es difícil de hacer a menos que esté hablando sobre el clima de una manera que cree una sociedad más justa y equitativa".

Propuesta de Joe Biden

Gunn-Wright y Gore hablaron con aprobación del plan climático publicado la semana pasada por el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. La propuesta exigía una inversión de US $ 2 billones (millones de millones) durante cuatro años para llevar a la nación a una generación eléctrica 100% libre de carbono para 2035, entre otros objetivos.

También se comprometió a poner el 40% de esa inversión en comunidades que han soportado desproporcionadamente la peor parte del cambio climático, que tienden a ser comunidades de color. Si bien Gore calificó el plan como "bastante impresionante", Gunn-Wright también advirtió que sin adoptar un enfoque holístico, el plan aún podría estar por debajo de sus objetivos de justicia climática.

Joppa habló sobre el papel que las corporaciones tienen en el trabajo contra el cambio climático. Si bien no pueden tomar el lugar de un sistema regulatorio gubernamental fuerte, dijo, tienen un papel crucial en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de reducción de carbono de la nación.

"Necesitamos tener una visión muy amplia de lo que es necesario y el papel que puede desempeñar una empresa como Microsoft", dijo Joppa. Refiriéndose a las reducciones de emisiones, agregó: "Tenemos que demostrar que esto no sólo es posible, sino que también es bueno para los negocios".

A principios de este año, Microsoft anunció que sería negativo para el carbono para 2030. El lunes, el fabricante de software dijo que sería miembro fundador de un nuevo consorcio de corporaciones globales, incluidas Nike, Starbucks, Unilever y Danone que se dedica a compartir recursos y tácticas para reducir las emisiones de carbono. El consorcio reúne los esfuerzos de algunas de las compañías globales más grandes que se han comprometido a tomar medidas contra el cambio climático.

Microsoft anunció que la primera inversión de su fondo climático de US$ 1.000 millones será en la firma de capital de riesgo Energy Impact Partners, que invierte en nuevas tecnologías para sistemas de energía y transporte más ecológicos.