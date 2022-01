DF Lab Opinión / ¿Sanción para toda la basura?

Sostenibilidad

"Las decisiones de las autoridades deben ser basarse en algo más integral y no solo ser puntuales, en este caso dirigidas a la ´basura Covid´"

Las mascarillas pasaron de ser un elemento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para frenar la propagación del virus, a convertirse en un desecho más en el entorno que contamina el medioambiente.

Debido a sus características que impiden la biodegradación y reutilización, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley, con el que se busca sancionar a las personas que tiran elementos de protección en la calle, como mascarillas o guantes quirúrgicos, en lugares de acceso público.

De esta forma, se busca sancionar con multas que van entre $ 54.000 y más de $ 1.000.000 (1 y 20 UTM) a las personas que tiren elementos de protección en la calle, como mascarillas o guantes quirúrgicos, en lugares de acceso público.

Hay que considerar que las mascarillas son confeccionadas de diminutas fibras de polipropileno, el que no se degrada, por lo que se puede acumular en medios marinos y terrestres, y, entonces, generar considerables daños.

Si bien me parece necesaria esta medida, no está correctamente enfocada, porque se centra solo en este hecho en particular y deja de lado a los que tiran basura en general. Por esto mismo, las decisiones de las autoridades deben ser basarse en algo más integral y no solo ser puntuales, en este caso dirigidas a la "basura Covid". Hay que pensar en que siempre se debe cuidar el medio ambiente y no botar residuos.

Además, uno de los temas centrales en la lucha contra la eliminación de desechos, entre estos la "basura COVID", está relacionado con la falta de conciencia ambiental entre la ciudadanía y la falta de un trabajo integrado, que involucre a varios actores.

Justamente, nosotros buscamos que haya un vínculo con el consumidor, empresas y municipalidades, para que sea un círculo virtuoso y que las cosas no se resuelvan de manera aislada. Para lograr resultados positivos debe haber un trabajo entre todos.

Una vez que haya más empatía y conciencia sobre los reales efectos de la contaminación que se generan producto del descuido, lo que fomenta la proliferación de desechos en el entorno, será posible reducir la cantidad de basura que se encuentra en zonas no adecuadas, donde no reciben el correcto tratamiento de disposición final.