Coffee break

“Me siento más liviana, pero me queda por delante la gran tarea de organizar la Teletón 2021”, asegura Ximena Casarejos, la ex directora ejecutiva de la institución quien deja su puesto el próximo 15 de enero. Asume Javiera de la Cerda.

“Me siento más liviana, pero me queda por delante la gran tarea de organizar la Teletón 2021”, asegura Ximena Casarejos, la ex directora ejecutiva de la institución quien deja su puesto el próximo 15 de enero. Cuatro meses tomó el proceso para encontrar a su reemplazo. No era para menos: durante 42 años comandó la organización junto a Mario Kreutzberger.

Ahora, desde la próxima semana, tendrá un rol más estratégico en el directorio. El perfil de su reemplazante lo definió la mesa liderada por Daniel Fernández: los requisitos eran que fuera periodista y que tuviera experiencia en el ámbito social. Una firma de headhunter hizo los llamados y, tras “muchas reuniones por Zoom y presenciales”, según cuenta una persona que estuvo en el proceso, se fichó a Javiera de la Cerda (47) entre dos finalistas.

El martes 29 de diciembre ambas mujeres se conocieron durante una reunión en la que Casarejos le presentó a su equipo, el cual, según cuenta, “se mantendrá y no tendrá ajustes: son personas de confianza y hacen un trabajo excelente”. El próximo encuentro será el 15 de enero, día en que De la Cerda estrenará el cargo formalmente.

“Mi foco será trabajar sin descanso para que todos los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad en Chile puedan acceder a atención y rehabilitación. Y para ello, es necesario poner atención en el futuro, en la sostenibilidad de la institución y en mantener a la Teletón y su magnífica labor en la mente y corazón de los chilenos”, señala la nueva directora ejecutiva a DF MAS.

De la Cerda vendió en mayo de 2019 Factor C, empresa de comunicación estratégica que fundó y dirigió por 13 años. Antes de asumir el cargo asesoró a CorpGroup y SMU, firmas ligadas a Álvaro Saieh, además de la Fundación Cristo Vive y Mujer Impacta.