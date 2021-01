¿Quiénes están detrás del inserto “El silencio de los inocentes”?

Coffee break

El 17 de enero se publicó una carta en El Mercurio donde varios empresarios hacían un llamado a las autoridades para que se pronunciaran respecto a lo que acontecía en la Araucanía. La misiva no iba acompañada por alguna organización, lo que causó intriga. Sin embargo, fue generada por Red América.

El domingo 17 de enero El Mercurio publicó el inserto "¿Nueva normalidad?: El silencio de los inocentes", donde más de 70 personalidades llamaban al Estado a hacerse cargo de la situación de La Araucanía. Pero no lo firmaba ninguna organización, sino que solo personas naturales.

"Decidí no colocar una imagen de la organización porque se sumaron más de 30 empresarios de Temuco y no todos alcanzaron a inscribirse con nosotros. Entonces, me parecía un poco falta de respeto agregarla sin que todos fueran miembros", explica Gabriela Salvador, presidenta de Red América, la agrupación que formuló el escrito y que congrega a más de 150 empresarios nacionales.

"Este grupo nace producto de que somos gente que nos importa Chile y no queremos quedarnos en la observación. Buscamos generar proyectos, tener un rol más social, generando emprendimientos para el país", comenta. Agrega que decidió escribir la carta, luego de que un empresario de Temuco le contara sobre lo difícil que se ha tornado vivir y trabajar en la zona.

La asociación, además de estar presidida por Gabriela Salvador, tiene como vicepresidentas a Gina Ocqueteau, Elba Chahuán y Alejandra Mustakis. Los directores son Jorge Guerrero (padre), Jorge Guerrero (hijo), Marcelo Guital y Manuel Urzúa.

Esta no es la primera aparición de Red América en los medios. El 12 de abril del 2020 escribieron en El Mostrador una carta al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sugiriendo medidas para complementar los anuncios del Gobierno ante la crisis por la pandemia.