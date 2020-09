Oxbridge Capital: el primer fondo de inversión inglés aterriza en Chile

Glocal

Hace cinco meses se instaló en el país una plataforma de inversión que reúne a ejecutivos de Oxford, Cambridge y family offices de Reino Unido.

Guillermo Ramírez (36) calcula que fueron más de veintisiete viajes de 20 horas los que hizo entre su casa en Santiago y la escuela de negocios de la universidad de Cambridge en Londres. Durante dos años -entre 2016 y 2018- el entonces director de gestión de costos de la minera BHP Billiton viajó una vez al mes, de miércoles a domingo, a la capital inglesa para cumplir con sus obligaciones en el Executive MBA junto a otros 83 gerentes de importantes compañías de todo el mundo.

Del grupo de alumnos, no sólo era el menor -la edad promedio era de 42 años ya que el requisito era tener trayectoria empresarial- si no que era el único latinoamericano. Lo que más le impresionó, dice, además del alto nivel de los ejecutivos era que ninguno conocía Chile y aún menos el potencial que tenía en la región. “Fue ahí donde vi una oportunidad. En general Cambridge está enfocada en Asia y en afiatar sus relaciones con el mercado chino”, dice el máster en economía y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Esto, sumado a largas conversaciones con Christoph Loch, director del Cambridge Judge Business School lo convencieron de que había que lograr volcar la mirada de la casa de estudios hacia Latinoamérica y posicionar a Chile como plataforma regional primero ante este grupo de gerentes, todos ellos, de alto poder adquisitivo y capacidad de inversión y luego al mercado en general.

Motivado con la idea, Ramírez organizó durante el 2018 junto a Loch, el Latin American Business Sumitt (LABS), una inédita cumbre de negocios, inversión y oportunidades comerciales, que se llevaría a cabo entre el 3 y 8 de noviembre de 2019 en Santiago. Más de 300 personas se inscribieron y compraron sus pasajes para ser parte de este encuentro. Cuarenta y siete speakers, entre ellos, el embajador de Chile en Reino Unido, David Gallagher, su par en nuestro país Jamie Bowden, Mario Kreutzberger y Mario Marcel -presidente del Banco Central y ex alumno de la universidad de Cambridge- eran parte del pool de presentaciones que los asistentes tendrían acceso. Además de los embajadores de Perú, Colombia, Argentina y México.

Estaba todo listo, pero el estallido social del 18 de octubre y la inestabilidad política y de seguridad que trajo consigo aguaron los planes y dos semanas antes el evento se canceló. “No quiero decir que fue un fracaso, fue una experiencia interesante porque se generó la necesidad de hacer algo con Chile,” señala el ejecutivo.

El primer fondo inglés

El contratiempo no desmotivó al chileno. La idea que venía liderando desde 2017 de crear el primer fondo de inversionistas individuales de la red ejecutiva de Oxford y Cambridge y family offices de Reino Unido tomó fuerza y se materializó con el nombre de Oxbridge Capital Partners (OCP). En enero de este año se inauguró la primera sede en la región con una oficina en Las Condes anclándose como centro de operaciones y de desarrollo comercial en Santiago con miras a crecer en los países vecinos.

Ramírez asumió el liderazgo del equipo como director para Latam del fondo de capital de alto riesgo con foco en el aceleramiento de startups en etapas iniciales latinoamericanas o europeas y americanas con interés en la región principalmente del área tecnológica.

El primer objetivo fue encontrar oportunidades comerciales a través de captaciones de venture capitals para financiar fintechs, edtechs y medtechs, que como requisito debían tener el potencial de escalar hacia Europa o Estados Unidos y que tuvieran la disposición a ser absorbidas por grandes compañías.

Para el aterrizaje de OCP fue clave la participación de Corfo. El organismo, encargado de crear el ecosistema en Chile para los 40 fondos de inversión, dio los lineamientos para el asentamiento de este nuevo actor y lo hizo a través de un fondo de crecimiento para etapas tempranas equivalente a 14 millones de dólares. Esto con el fin de concretar la búsqueda de oportunidades en Chile con el fin de crear empleos, innovación, generando I+D, investigación y desarrollo local.

Para que el aporte de Corfo se activara, era requisito garantizar un aporte privado previo el cual fue provisto por los Al Thani, familia real de Qatar, de Arabia Saudia relacionados con Mohammed bin Salman y un family office de Turquía.

“La idea es crear un fondo de 100 millones de dólares y convertirnos en el fondo más grande de Chile y uno de los más grandes de América Latina”, dice Ramírez. En estos momentos están en etapa de estudios y depuración de los emprendimientos para luego llegar a acuerdos. La idea, señalan desde OCP, no es quitarles equity ni patrimonio a los postulantes, si no que trabajar con rondas de levantamiento de capital - de 1 a 3 millones de dólares- después de ciertos hitos que las compañías vayan cumpliendo como cantidad de venta, penetración en distintos mercados, entre otros indicadores de desempeño. Una vez alcanzado el exit -la venta del startup a un actor más grande- el fondo ejecuta la transacción y se queda con un 10 o 20 por ciento de la propiedad de la empresa. Esto, no es exprés. El proceso en su totalidad toma entre 4 a 6 años en concretarse.

Los ángeles de Oxbridge

“Oxbridge Angels” se llaman a los 82 miembros del Executive MBA que han ido aportando capital propio. Rashid Zuberi, número uno por 22 años en manejo de patrimonio personales de Deutsche Bank en Inglaterra y Stephen Lile, reconocido empresario del entretenimiento en Silicon Valley -ambos jubilados- están a cargo del networking desde Reino Unido y Estados Unidos respectivamente.

La particularidad y riqueza del capital humano señala uno de los aportantes, es la diversidad de cultura, género e interés de sus miembros. Además, todos cuentan con redes de influencia y contactos en sus propios países lo que permite atraer nuevos capitales.

Entre el equipo de aportantes está David Lenihan, cardiólogo, dueño de una universidad en Puerto Rico y que está corriendo como senador en Estados Unidos; Ollie Phillips, el mejor jugador de rugby del 2009 a nivel mundial y actual director de Price Waterhouse en Londres; Yasrine Ibnyahya directora de Inmarsat, la empresa líder de satélites en el mundo y Sunny Xu, directora de Unilever a cargo del canal de ecommerce global de Alibaba.

Desde que se iniciaron las actividades del fondo en marzo de este año, siete empresas están en estos momentos en el proceso de due diligence y dos de ellas en la etapa de la elaboración de contratos con los dueños de los startups. De éstas una está relacionada a la industria alimentaria, otra 100 por ciento enfocada en I+D, y las demás pertenecen a la industria agrícola, médica y de construcción.

“En estos momentos estamos en el proceso de depurar las empresas, que es el proceso más engorroso porque debemos sacarle riesgo a la inversión” indica Ramírez. Para ello cuentan con los 82 Oxbridge Angels quienes se organizan en comisiones según los temas para analizar el riesgo de una empresa y se concretan reuniones con los fundadores y dueños de las empresas para asesorarlos.

La visita a Santiago

“Definitivamente el trabajo y creatividad de Guillermo fueron clave para convencer a todo el equipo de que esto se llevara a cabo”, comenta desde Inglaterra Rashid Zuberi y agrega: “Fue un proceso lento, pero estamos agradecidos con él por guiarnos en el proceso. Es mucho más fácil hacer negocios con amigos con las que disfrutas”.

Para el resto del equipo, la visita que realizó Stephen Lile a nuestro país en plena pandemia, donde reunió con actores relevantes del mundo económico y empresarial como Luis Felipe Oliva y Víctor Besoaín de Corfo, el equipo de abogados tributarios de Carey, representantes de Stars Investment, el family office de Felipe Ibáñez , Fernando Larraín, gerente general Asociación de AFP y miembros de Corfo y Endeavor. Respecto de su visita, Lile señaló: “Nuestro objetivo siempre ha sido traer las mejores tecnologías de las universidades de Cambridge y Oxford al mundo. Lo hacemos pensando y asociándonos a nivel mundial. ¡Nuestros amigos de CORFO han estado pensando de esta manera durante más de 10 años! Dentro de 5 años, veremos todo tipo y forma de empresas emergentes tecnológicas que se convertirán en empresas multinacionales”.

Esto fue una señal evidente que la creación de OCP con base en Chile era una apuesta segura pese a los tiempos de desestabilización económica y social que vivía el mundo.

