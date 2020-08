Glocal

Tony Blair en primera persona: Tres prioridades para el mundo

“La comunidad internacional debe ofrecer tanto recursos como métodos justos de distribución de futuras vacunas, no sólo por razones de humanidad, sino también por interés propio. Si los países de ingresos bajos y medianos no pueden hacer frente a la crisis, no podremos controlar la enfermedad a nivel mundial”, dice el exprimer ministro del Reino Unido.

