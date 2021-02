YoConstituyente Iona Rothfeld: "Todas las personas deben poder gozar y ejercer sus derechos humanos sin exclusión ni discriminación"

Ideas

Iona Rothfeld Báscoli es futbolista, ex seleccionada nacional y actualmente jugadora de Audax Italiano. Es cientista política y activista por la equidad de género, la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias. Es fundadora y directora de la Asociación de Jugadoras. Tiene 28 años, nunca ha militado en partidos políticos. El año pasado se unió al movimiento Independientes No Neutrales. Va como candidata independiente por el distrito 12 de Puente Alto y La Florida.

- ¿Por qué cree que sería una buena convencional, cuál será su aporte a la Convención?

- He vivido la discriminación en el fútbol y trabajado para erradicarla, como también he tenido privilegios como educación y salud, con eso me siento con la capacidad y la responsabilidad de trabajar para que tengamos una Constitución que reconozca y garantice derechos y protección a las mujeres y disidencias, y que asegure que estos derechos fundamentales no sean nunca más considerados privilegios.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- Todos merecen revisión y corrección, sin duda el primer artículo debe mantener el espíritu en asegurar libertad, igualdad y dignidad, pero debe fortalecerse el concepto y espíritu para garantizar una aplicabilidad cierta y práctica a este texto que hoy solo es teoría en la sociedad chilena.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a la Constitución, ¿cuál sería?

- El deber de respetar y garantizar la dignidad humana, porque todas las personas son titulares de esa dignidad sin excepción y deben poder gozar y ejercer sus derechos humanos sin exclusión ni discriminación. La dignidad es el especial e irrenunciable valor de la especie humana en su conjunto y de cada individuo de ella en particular, se vincula tanto a la igualdad como al respeto a la autonomía personal.

- ¿Qué tipo de sistema de gobierno debiera tener Chile?

- No tengo reparos con un sistema presidencialista, pero deben moderarse las facultades del Presidente, actualmente nuestro sistema es hiperpresidencialista, por lo que hay que equilibrar el poder del Congreso y por cierto los mecanismos de participación e incidencia ciudadana para fortalecer la democracia.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

Estado social solidario, se debe fortalecer el rol del Estado en asegurar y garantizar derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y fortalecer el tejido social priorizando a los más vulnerables.

- ¿Qué derecho económico actual o nuevo mantendría o incorporaría en la Constitución?

- La consagración constitucional del Estado social y democrático de Derecho, en que el Estado, basado en un principio de solidaridad, asume un rol más activo en la garantía, regulación o provisión de los bienes básicos que las personas requieren para alcanzar sus planes de vida y en condiciones de vida digna.

- ¿Qué teme de todo este proceso, hay algo que no le convenza del proceso o el resultado?

- Que sean los mismos de siempre quienes lleguen y tengamos que soportar guerras de egos, la polarización y la priorización de intereses particulares antes que los intereses y demandas colectivas de la ciudadanía. Me da miedo que sigan sin escuchar y ser coherentes con lo que se ha manifestado a lo largo de Chile, que desemboca en un plebiscito histórico. Todos tenemos temores, pero me mueve más la esperanza del despertar de la ciudadanía y la participación activa que debemos tener en este proceso histórico.

- ¿Qué está leyendo o viendo para prepararse como convencional?

- Hace poco terminé tres ciclos de capacitaciones; la iniciativa LEXEN de la Universidad de Chile, otro de la iniciativa VotaxNosotras, y las capacitaciones internas de Independientes No Neutrales. Ahora comienzo con talleres de formación constituyente, tengo una invitación del PNUD junto a ONU Mujeres y otros talleres de empoderamiento de mujeres en política.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Alejandra Sepúlveda, del distrito 11, y Emilia Schneider, del distrito 10.